 "СНГ - это клуб неудачников", - вице-премьер Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Европейской правде.
"Я считаю, что СНГ – это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников".
СНГ – это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ – это закрытая история", - сообщил он.
Напомним, ранее вице-министр отметил, что Украине необходимо выйти из сферы интересов России: "Прекратить метаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет. Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания надо прекратить".
Как сообщалось, Договор о дружбе между Россией и Украиной приостановил действие 1 апреля 2019.
"Україна, не підписавши Статут СНД від 22.01.1993 р., де-юре не була державою-членом співдружності, а мала статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. 19 травня 2018 р. Президент підписав Указ про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД. У МЗС України заявили про фактичне закінчення процесу виходу України з СНД."
https://censor.net.ua/news/3150736/evrosoyuz_sam_pridet_i_predlojit_nam_chlenstvo_vitsepremer_kuleba
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СНД - клуб злочинців.
наперсточники..
Сейчас войну за своё существование ведёт лядская система, сотворённая Кучмой. Она состояла из двух компонент: безвозмездные подачки от РФ ( около $ 200 лярдов за период 1991-2014) и займы от Запада (прожрано несколько десятков лярдов).
Порох начал наводить порядок; для Системы это смерть, потому что она в чистом виде паразит.
Система вернулась к власти, и не хочет умирать. Она умрёт; просто обанкротится. Но она может за собой утащить всю страну.