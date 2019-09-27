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 Политика Украины
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Все про:СНГ (393) Кулеба Дмитрий (174)

 "СНГ - это клуб неудачников", - вице-премьер Кулеба

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает СНГ (Союз независимых государств) клубом неудачников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

"Я считаю, что СНГ – это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников".

СНГ – это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ – это закрытая история", - сообщил он.

Напомним, ранее вице-министр отметил, что Украине необходимо выйти из сферы интересов России: "Прекратить метаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет. Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания надо прекратить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрыв договоров с Россией продолжится, - МИД

Как сообщалось, Договор о дружбе между Россией и Украиной приостановил действие 1 апреля 2019.

Источник: https://censor.net.ua/n3150742
 
   
 Топ комментарии
 
Да шо ж такое то... Очередная мантра соевых идиотов, что "команда Зе" тянет Украину в Таежный Саюс, рухнула. "СНГ - это клуб неудачников", - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 8200
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так ваша Шмаркля на словах герой, а на деле, остановил расторжение договора с СНГ.
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Как вы лодку назовёте.....В переводе с немецкого это Кушать Г..... "СНГ - это клуб неудачников", - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 4404
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Ну так ,а чего же Украина до сих пор в этом клубе? И почему Украина продолжает торговать с агрессором. Новая власть что-то не торопится прекращать эту торговлю как и прежняя не собиралась. Что это за неуважение к народу? Это все равно ,если бы евреи торговали с Гитлером. Зеленский не уважает украинский народ ,если допускает такое. И где визовый режим с агрессором? Украинцы конечно не евреи, но и Зеля не президент Израиля и должен уважать своих избирателей. В Израиле ему навряд ли удалось бы стать президентом.
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И война кстати гибридная, и свежие Киевские торты рошен на полках рядовых мацковских магазинов. А с кем торговать? Европа то квоты установила, продукция с добавленной стоимостью им не надо. только сырьё и первичка аграрная.
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Лариса, ты как первый раз замужем. Торговля не прекращается по нескольким причинам. Первое, есть некоторые товары (атомная энергетика, енергоресурсы), от которых мы не можем сразу и полностью отказаться, иначе произойдет коллапс. Второе, очень большая часть бизнеса связана с мордором и они не особо хотят с этим расставаться, а если государство насильно заставит, то экономического кризиса не миновать. Третье, и самое главное, сырьевой бизнес олигархов, который без рынка рашки развалится, так как с допотопными средствами труда и технологиями не выдержит мировой конкуренции, и работает он только потому, что рашка их к себе пускает взамен на "поводок". А вот насчет визового режима с лишнехромосомными полностью поддерживаю, еще в 2014 года надо было вводить, и не слушать всякое быдло мол у нас там родственники
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Это был стёб, а то у зебов память слабая и они позабывали свою бывшую зраду.
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З Вікіпедії:
"Україна, не підписавши Статут СНД від 22.01.1993 р., де-юре не була державою-членом співдружності, а мала статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. 19 травня 2018 р. Президент підписав Указ про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД. У МЗС України заявили про фактичне закінчення процесу виходу України з СНД."
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Бєня , певно за вказівкою путєна , місяць тому зупинив процес остаточного припинення участі України в СНД . Що 73% зєбілів, вже купуєте квитки до "Маскви Златаглавай " ?
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Да шо ж такое то... Очередная мантра соевых идиотов, что "команда Зе" тянет Украину в Таежный Саюс, рухнула. "СНГ - это клуб неудачников", - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 8200
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так ваша Шмаркля на словах герой, а на деле, остановил расторжение договора с СНГ.
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Это тех самых договоров, расторгнуть которые у другой "шмаркли" пяти лет было мало?
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Вот ты в лужу пернул Сам показал себя идиотом Впрочем, неудивительно: зеко-***** и задумывалась как клуб идиотов.
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"клуб удачников" Зебіли, кого ви наобирали? "СНГ - это клуб неудачников", - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 8854
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Капец, Кулеба охрененный профессионал, с большим дипломатическим опытом в Европе. А вы кто?)
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А про военный опыт нашего Верховного Главнокомандующего по четырехкратному боевому уклонению от военкома что скажете?
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"Украина к нам попросится" ((c) Захарченко, 2014 год)
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"СНГ - это клуб неудачников", - вице-премьер Кулеба
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СНД - клуб злочинців.
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Наверно Зелемойский с Лукашенко и Токаевым решил встретиться, чтобы узнать - как не стать неудачником...
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так зачем ваше Зе, остановил расторжение договора с СНГ, инициированное еще Порохом?
наперсточники..
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Это кто так сказал, Машка Захарова?) вы документ-то видели?
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Типово кацапське ;"Хдє ваші даказатєльства " ?
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Ну я все понимаю. Там Россия враг, и все такое. Но туда помимо России входит еще 8 государств, исторически находящиеся в очень дружественных отношениях с Украиной. Не понимаю новую власть. Позавчера Зеля обосрал Германию и Францию в разговоре с Трампом. Сегодня этот придурок обосрал еще 8 друзей Украины. Я уже молчу, что внешнеэкономические связи Украины со странами СНГ сегодня даже больше, чем с ЕС.
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Дело вот какое.
Сейчас войну за своё существование ведёт лядская система, сотворённая Кучмой. Она состояла из двух компонент: безвозмездные подачки от РФ ( около $ 200 лярдов за период 1991-2014) и займы от Запада (прожрано несколько десятков лярдов).
Порох начал наводить порядок; для Системы это смерть, потому что она в чистом виде паразит.
Система вернулась к власти, и не хочет умирать. Она умрёт; просто обанкротится. Но она может за собой утащить всю страну.
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Це хто друг ? Лука який в ООН завше голосує проти України ? Та й інші дивляться путєну в рота . Позбав Господи нас від таких друззів , а з ворогами 95 квартал сам розправиться . Запросто .
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Не подскажете, где и когда поддержали Украину эти "очень дружественные государства"? "СНД - це клуб невдах", - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 7498
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******** стан залізниць ДНР - майбутнього члена СНГ
"СНД - це клуб невдах", - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 516
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A зачем им рельсы, если есть духовность ?
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Середня пенсія в Україні - 2 тисячі грн., у РФ - 7 тис.грн.
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Пропонуєш попроситися в "саюзнає гасударство " до складу Кацапії раніше за Луку ?
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