 Жалобу на звонок Трампа написал агент ЦРУ, работавший в Белом доме, - NYT

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщила газета "The New York Times".

По данным источников издания, сотрудник ЦРУ не работал в команде связи, которая обрабатывает звонки с иностранными лидерами. О поведении Трампа он вроде узнал во время "официальных межведомственных дел".

По данным собеседников, автор жалобы уже покинул Белый дом и продолжает работу в ЦРУ. Других сведений о нем не приводят.

"Его жалоба, которую обнародовали 26 сентября, подтвердила, что он является аналитиком по образованию, и четко дал понять, что он разбирается в американской внешней политике в отношении Европы, демонстрируя изящное понимание украинской политики и по крайней мере некоторые знания закона", - пишет издание.

Директор Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил на слушаниях в палате представителей Конгресса США, что сделает все возможное, чтобы защитить агента от преследований и сохранит его лицо в тайне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США как манипулятивный и не соответствующий истине, - Луценко

"Думаю, обличитель сделал правильно. Мы должны защитить тех, кто проявляет смелость сообщать о возможном правонарушении, или на поле боя или на рабочем месте", - сказал он.

Магуайр отметил, что жалоба "заслуживающая доверие" и является "важной", хотя и уточнил, что следствие в отношении справедливости сути жалобы не было проведено.

Ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил, что я не оказывал на него давления, - Трамп