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 Политика Украины
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 Сын Байдена не нарушал законов Украины, - Луценко

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер во время пребывания в руководстве компании Burisma не нарушал украинских законов.

Об этом заявил бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"С точки зрения украинского законодательства он ничего не нарушал. Хантер Байден не может нести ответственность за нарушение законов руководством Burisma, которые произошли за два года до его прибытия", – отметил Луценко.

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Луценко также отметил, что за все время его пребывания в должности генерального прокурора следователи из США для выяснения этого вопроса не приезжали.

В то же время, Луценко отметил, что в деле о возможном вмешательстве в выборы в США 2016 года были определенные признаки преступления. "Если говорить об украинском заговоре, я думаю, что были признаки такого типа вмешательства", - пояснил экс-генпрокурор.

Он также рассказал и о своей встрече с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани зимой в 2019 году. "Я взял отпуск. Я взял своего младшего сына, показал ему Нью-Йорк, и я встретился с господином Джулиани. Я имел с ним долгий разговор. Но это был лишь обмен информацией", - подчеркнул Луценко.

Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150737
 
 
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Украины может он законов не нарушал, зато Амирики
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Луценко знає всі закони! хоч українські, хоч мериканські. Раз сказав - неема порушень - значить нема.
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ну у меня нету повода не доверять адвокату в вопросах юреспруденции
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Мнение Луценко зависит от того что он вчера бухал...если водку то виноват, вискарик не виноват...возможны варианты если мешал.
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И Медведчук не нарушал и Ефремов и Портнов и остальные рыги...
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Ню-ню................. Сын Байдена не нарушал законов Украины, - Луценко - Цензор.НЕТ 5198
А як стосовно законів США?
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та шо він там знає, той Луцик, у нього навіть юридичної освіти нема
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Та це з самого початку було зрозуміло. І вся ця історія виникла з бажання Трампушки зберегти свій трон, для чого він використав таланти Монікі Зєлінскі. Одне лише не зрозуміло якої холєри Моніка полізла не в свої справи . Її робота - це дути в сексофон , бренькати на роялі та приносити задоволення клієнту, приймаючи у всі дирки з усіх сторін... 😃
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ему бы палатку где нить на базаре свою открыть, рядом с гройсмановской. и так крупными церковнославянскими буквами на ней " толкую законы. оплата бухлом"
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Юрій Віталійович, напевно боїться, що він будучи в змові з Порошенко та Трампом намагалися підтримати Трампа на майбутніх президентських виборах, а тепер їм прийдеться за це відповідати в США. Чекатимемо на екстрадицію Луценка до США.
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Тогда зачем заварил всю эту кашу? Шантажировал, что бы не выгнали с кресла?
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Ну , раз такой честный , непьющий , независимый интеллектуал , как Луценко, это сказал, то уже и расследование никакое не нужно. Кстати, когда в Штатах расследовали дело манафорта, имевшее начало именно из Украины, то Луценко молчал как @опа, и это дело вообще у нас не освещалось.
А тут вылезло))
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