 Евросоюз сам придет и предложит нам членство, - вице-премьер Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

"Я не вижу сейчас возможности, чтобы ЕС дал нам конкретную фразу о перспективе членства, но вижу возможность привязать нас друг к другу еще крепче, после чего Евросоюзу будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины", - сказал Кулеба.

Вместе с тем он отметил, что знает, что нужно сделать, чтобы Евросоюз согласился на членство Украины в ЕС: "Мы должны стать для Евросоюза "своими"".

"Почему, хотя на Балканах много проблем, у них есть перспектива членства? Потому европейцы воспринимают их как историческую часть своего пространства, они "свои" еще со времен Австро-Венгерской империи. А нас в то же самое время воспринимали как часть "русского мира". Вот это нужно изменить! Нас должны перестать так воспринимать. А для этого нужно самим перестать быть частью "русского мира". И именно этим мы сейчас занимаемся.

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Надо выйти из политической сферы интересов (России. – Ред.), прекратить метаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет. Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания надо прекратить", - сообщил он.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что нужно соединить не только украинский и европейский бизнес и чиновников, но и простых людей: "Чем больше у нас будет межчеловеческих контактов, тем лучше для евроинтеграционных перспектив".

"Я вообще считаю, что в итоге это станет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство", - резюмировал вице-премьер-министр.

Как сообщалось, в выступлении во время панельной дискуссии относительно будущего ЕС на 14-м Стратегическом форуме президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому Союзу предоставить "особый статус" Украине и Турции, а странам Западных Балкан - полноценное членство в ЕС.