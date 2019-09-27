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 Политика Украины
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Все про:членство в ЕС (195) Кулеба Дмитрий (174)

 Евросоюз сам придет и предложит нам членство, - вице-премьер Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба убежден, что Украина обязательно станет членом ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

"Я не вижу сейчас возможности, чтобы ЕС дал нам конкретную фразу о перспективе членства, но вижу возможность привязать нас друг к другу еще крепче, после чего Евросоюзу будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины", - сказал Кулеба.

Вместе с тем он отметил, что знает, что нужно сделать, чтобы Евросоюз согласился на членство Украины в ЕС: "Мы должны стать для Евросоюза "своими"".

"Почему, хотя на Балканах много проблем, у них есть перспектива членства? Потому европейцы воспринимают их как историческую часть своего пространства, они "свои" еще со времен Австро-Венгерской империи. А нас в то же самое время воспринимали как часть "русского мира". Вот это нужно изменить! Нас должны перестать так воспринимать. А для этого нужно самим перестать быть частью "русского мира". И именно этим мы сейчас занимаемся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель Украины - полноценное членство в ЕС, а не "особый статус", - спикер МИД Зеленко о предложении президента Словении

Надо выйти из политической сферы интересов (России. – Ред.), прекратить метаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет. Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания надо прекратить", - сообщил он. 

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что нужно соединить не только украинский и европейский бизнес и чиновников, но и простых людей: "Чем больше у нас будет межчеловеческих контактов, тем лучше для евроинтеграционных перспектив".

"Я вообще считаю, что в итоге это станет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство", - резюмировал вице-премьер-министр.

Как сообщалось, в выступлении во время панельной дискуссии относительно будущего ЕС на 14-м Стратегическом форуме президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому Союзу предоставить "особый статус" Украине и Турции, а странам Западных Балкан - полноценное членство в ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3150736
 
 
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Почему сразу идиот. Сказочник для идиотов. Тут главное обещать и чем больше, тем лучше для них. Большинство развесят "ухи" и с радостью будут мивину на них принимать. С сериалом проконало ведь.
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Он не идиот, просто Зебил. И где такого выкопали? С такими пацанами нам Евросоюз предложит не членство, а на эту же букву "ч...", но короче. Особено после Зелных наездов на Францию и Германию.
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ну да ...придут ...скуплять ЗЕМЛЮ і пошлють тебе і нас разом решту докучі найух
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он не больной, больные те кто не видят, что нас опят тащат в таежный союз. Евросоюз сам придет и предложит нам членство, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 1127
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«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!» Михайло Булгаков.
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Опять притащили фразу Булгакова, который сам писал слезные письма Сталину "горячо вас прошу..."
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"....А нас в то же самое время воспринимали как часть "русского мира". Вот это нужно изменить! " - Конечно! даешь "Сваты-6", "Сваты-7", "Сваты-8"...
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а я типо не предупреждал, что шмаркля курс на запад отменит? Более того, дальше мы будем брать курс на таёжный союз.

В НАТО нас уже никто не ждет, А ЕС пусть сам за нами бегает. Евросоюз сам придет и предложит нам членство, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 5867

Патриоты голосовавшие за Зе, АУ-У! Где вы? Все у вас нормально?
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Если в заголовке убрать буквосочетание "ство", то будет правда.
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правильно говорит, но та фраза что будет просить чтоб Украина вступила в Ес, это лишнее, это и есь признак руцкого мышления, те тоже орали - мол все ещё будет просить их технологии, принять в их союз таёженников итд.
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Чтобы перестать быть частью "русского мира" надо хотя бы для начала перестать пользоваться русской мовой. А то в ЕС не примут.)
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текст и заглавие весьма отличается, хотя и в конце есть та мысль что в заглавие.
горячим головам - перед тем как постить, прочтите пожалуйста текст.
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Это для тех кто не читает саму новость.

А нас в то же самое время воспринимали как часть "русского мира". Вот это нужно изменить! Нас должны перестать так воспринимать. А для этого нужно самим перестать быть частью "русского мира". И именно этим мы сейчас занимаемся. Источник: https://censor.net.ua/n3150736
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