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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Министерство социальной политики (641) Юлия Соколовская (4)

 Накопительная пенсионная система вряд ли будет введена в Украине в ближайшее время, - глава Минсоцполитики

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявляет, что в краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, будет ли накопительная пенсионная система вводиться в Украине в ближайшее время.

"В краткосрочной перспективе вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств", - сообщила Соколовская

По словам министра, для введения накопительной системы сначала нужно создать ее дизайн, а именно: кто будет платить взносы, сколько они будут процентов, сделать актуарные расчеты, будет ли это выгодно человеку.

"Плюс накопления - это длинные деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет. Вы знаете, что был принят законопроект о "сплит" - в нем также есть вопросы регулирования негосударственных пенсионных фондов, Комиссии по ценным бумагам фондового рынка. Это первые шаги, о которых можно сказать, что если будем двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период времени сможем ввести и накопительную систему", - добавила она.

Соколовская также отметила, что необходимо посмотреть на опыт других стран, чтобы перенимать только лучшие практики.

"Я скажу такую вещь - нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее", - считает министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики с 2020 года заберет в управление все пособия, - Соколовская

Как сообщалось, в конце февраля представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов потребовали от Кабинета министров поспособствовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выразили опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время.

В конце декабря 2018 года из Меморандума об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ приостановит введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы.

Бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что Украина готова к внедрению накопительного уровня пенсионной системы, и в марте призывал Верховную Раду как можно скорее принять закон, необходимый для его запуска с 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3150733
 
 
 Топ комментарии
 
И ТУТ ПРЯМОЙ ОБМАН ИЗБИРАТЕЛЕЙ - ЗЕБИЛЫ - ВАС ПАПЛЮЖУТ КАК ХОТЯТ И НАС ВМЕСТЕ С ВАМИ И БЛАГОДАРЯ ВАМ
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Копить просто нечего у большинства...
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Когда нас останится 15 миллионов то кто мне будет платить пенсию? Накопительная пенсионная система вряд ли будет введена в Украине в ближайшее время, - глава Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5988
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Копить просто нечего у большинства...
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пиво которое вчера стоили 18 грн, сегодня 27-вот вам и накопительная система....
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Когда нас останится 15 миллионов то кто мне будет платить пенсию? Накопительная пенсионная система вряд ли будет введена в Украине в ближайшее время, - глава Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5988
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пенсии после пенсионной реформы ОТМЕНЕНЫ (для новых пенсионеров старым дадут объедки со стола)! Так что все идут и сосут!!
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Пусть платит тот, кому ты тут дифирамбы поешь ежедневно.
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ну это понятно, но Петр Алексеевич, тоже когда-то выйдет на пенсию, и что тогда? Накопительная пенсионная система вряд ли будет введена в Украине в ближайшее время, - глава Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4400
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Да ложил он на тебя, что сейчас, что потом, когда "на пенсию выйдет".
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Правильно говорить не ложил, а клал (с прибором)
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Тогда мы все ******** в Польшу -срашку....и нехай ему платит дядя Вова..
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Люди живут от ЗП до ЗП! денег иногда даже на жратву не хватает, она тут задается вопросом ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ НАКАПЛИВАЮТ!! ПОТОМУ И НЕ НАКАПЛИВАЮТ ЧТО МЫ НИЩИЕ!!
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Нє. Будеш накопичувати роками, а потім твої накопичення зникнуть кудись в невідомому напрямку. Доведено Україною.
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Його накопичення підуть на відшкодування для Ігоря Валерійовича. Йому ж більше потрібно ніж простим українцям Накопительная пенсионная система вряд ли будет введена в Украине в ближайшее время, - глава Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 8847
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и это то же! поэтому те кто имеет возможность что то откладывать, откладывают в баксах и под матрас!!
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ну да чинуши прокуроры судьи и депутаты меняют себе машины по 2 или 3 раза в год! себе и своим любовницам!!
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а на х..а же вы себе таких депутатов сначала выдвигаете, а потом выбираете? Или их вам ночью на Подоле с подводной лодки высаживают или над Борисполем с парашютами выбрасывают?????
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такая избирательная система! чтобы стать депутатом надо внести денежный залог около 2млн грн! как думаешь у кого есть лишних 2млн?!!
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И ТУТ ПРЯМОЙ ОБМАН ИЗБИРАТЕЛЕЙ - ЗЕБИЛЫ - ВАС ПАПЛЮЖУТ КАК ХОТЯТ И НАС ВМЕСТЕ С ВАМИ И БЛАГОДАРЯ ВАМ
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Да плевать на реформу собственно, даже если ее не провести и все уедут в пильшу, и нас останется к примеру 15 миллионов? То кто мне, когда я выйду на пенсию будет ее платить, хотя я плачу подоходный налог... Единственный вариант я вижу завести сюда китайцев, арабов и негров. Пусть платят в пенсионный фонд Накопительная пенсионная система вряд ли будет введена в Украине в ближайшее время, - глава Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 8850
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про арабов не знаю, а у китайцев в Китае уже ЗП больше чем у украинцев в Украине, так что хер сюда китайцы поедут!!
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Так я уже копил накопилось на депозите 50 000 гривен при долларе 8, а потом раз и доллар уже 28, сейчас то что оставалось уже давно потратил и больше ничего не коплю
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Не то чтоб полностью, моя бабушка и мать что-то периодически получали, тут опять же дело в курсе к доллару меня кинули по схеме отработанной еще в СССР - каждое поколение учат жизни
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ну ти ж гривню не просто так тримав з патріотичних міркувань ...по гривні відсотки на депозитах були в півтора рази вищі ...тебе кинули і ти тепер розказуєш що тебе обікрали ...ніколи не грай з "державою" у азартні ігри ...завжди програєш ...недаремно вони набрали в нбу прінстонських-массачусетських "мальчиков" ...їх там навчили рахувати чуже і як на тому заробити
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Держал в гривне в том числе и "з патріотичних міркувань" и из-за процентов, но больше я в эти игры не играю - да сейчас уже и особо не за что у меня на содержании сыгравшие в эти игры раньше мама и бабушка
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Уже даже дети знают, если есть возможность копить, то нужно это делать в разных "корзинах" - что-то на депозите (часть в гривне, часть в валюте) и лучше в разных банках, что-то в наличке, что-то не жалеть тратить на себя )
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ну, надо быть реально тормозом, чтобы переход курса от 8-ми до 28-ми описать словами "...потом раз - и..."
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ну хтось же мусить вашим "посіпакам" пенсії платити ...а КАЗЛИ й так до пенсії не доживуть ...
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Для накопительной системы нужна устойчивая экономика и валюта. Иначе все разворуют.
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По нам война катком, туда сюда, по два раза на столетие...о какой устойчивости речь...
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ну, как-то нужно старться, пример Израиля вдохновляет.
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Скоро ни пенсии...ни пенсионеров...Либертарианство мать их так.
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ЗекоМанда по всем направлениям, которые касаются уровня жизни людей, включает заднюю.
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Так хозяева диктуют. Соросы и прочие упыри. Бжезинский же говорил что в Украине достаточно 20 миллионов, Жирик тоже такое ляпнул.
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По сравнению с нашими упырями Соросы - детский сад. А сейчас новые упыри пришли - зеленые. Если при януковоще были бандюки, про порохе были жулики, теперь к власти пришли аферисты.
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а в раше, например, пока просто декларировали - бедных пенсионеров нет! щас осталось ***** указ по этому делу подписать и понесутся рашсеянские пенсы в параходные круизы по всему свету, вытесняя из люкс кают германских, француских и остальных мелкобританских братьев по классу.
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Скоро услышим варианты "Украинцы много жрут", "Украинцы зимой ходят дома в трусах".................
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Нет смысла платить пенсионное отчисление, если ты не судья или крупный чиновник.
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У 1999му, 2005му, 2008му Юля приходила і виплачувала борги держави пенсіонерам. Але пенсіонери дивляться телевізор олігархів, а там вонаукраланашефсьо.
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Доречі не тільки пенсіонерам, а і шахтарям та іншім дебільним бюджетнікам. Але дебільні вчітелі колонами крокували на мітінги, бо їх звільнять, якщо не підуть. Все?
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Может пора разрешить дуступ инострнанным банкам на наш рынок, что бы люди могли сами накаливать в нужной валюте под хорошие проценты!?
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ХА ХА ХА
токо тут появятся хоть один реально иностранный банк, то все наши Украинские банки останутся без клиентов!! Я имею ввиду не Украинский банк созданный при помощи денег иностранного банка а настоящий иностранный, т.е. юр лицо не резидент!!
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...ну и хрен с этими нашими банками, если не могут работать
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Это как с медстраховкой, так и тут не пускают мировые компании спец. по пенсионным фондам....Геноцид продолжается.
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так это одно и тоже. Если будут сильные банки медстраховка сама появится, как и дешевые иппотеки на жилье.
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