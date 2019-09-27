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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3414) Зеленский (3009) Меркель (1699) Порошенко (17800) СМИ (3226) Евросоюз (12601) Трамп (2447)

 Порошенко защищает Меркель от критики Трампа, - Politico

Европейские СМИ, в свете американского скандала с обнародованием стенограммы телефонного разговора президентов Украины и США, обратили внимание на то, что Владимир Зеленский выразил недовольство недостаточной, по его мнению, помощью, которую Киеву оказывают Берлин и Париж.

Так издание Politico.eu пишет, что пятый президент Украины Петр Порошенко в четверг опроверг критику Германии его преемником Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который заявил, что Берлин не сделал достаточно, чтобы помочь защитить Украину против России, передает Цензор.НЕТ.

Порошенко заявил, что санкции, которые наказывают Россию за ее военную агрессию в Украине, были бы невозможны без помощи канцлера Ангелы Меркель, а также президента Франции Франсуа Олланда и его преемника Эммануэля Макрона.

Также читайте: "Это не уровень личных обид - это уровень большой политики", - Кулеба об упоминании Меркель и Макрона в телефонном разговоре Зеленского и Трампа

"Поддержка, которую предоставил ЕС, беспрецедентная", - написал Порошенко.

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 сентября призвал ряд стран ЕС, в том числе Германию и Францию, увеличить размер их помощи Украине. Трамп критиковал Берлин еще два месяца назад, во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) затрагивает Украину в разговорах с Трампом, но "ничего не предпринимает", говорится в обнародованной стенограмме их июльской беседы.

"Когда я говорил с Ангелой Меркель, то она говорит об Украине, но ничего не делает. И многие европейские страны делают так же", - заявил президент США.

"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины", - ответил Зеленский.

25 сентября Белый дом опубликовал текст стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшейся 25 июля.

24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150732
 
 
 Топ комментарии
 
Результаты "удачного визита" Зеленского в США
- Зеленкий поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленскому.
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Потужно.. Ще б подякував фрау за ПП-2.. Зовсім неадекватним став петя після нищівного розгрому 21-го квітня та 21-го липня..
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Порошенко лучший президент за всю историю Украины. Спасибо Петро Алексеевич за все и с прошедшим Вас днем рождения!!!
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Теперь у Петра Алексеевича дупа, как у кота яйца. Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 5367
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26 сентября
Всемирный день контрацепции.
Международный день, который отмечается по всей планете ежегодно, 26 сентября начиная с 2007 года. Это мероприятие проводится под девизом: «Contraception: It's Your Life, it's your responsibility», что в переводе на русский язык означает следующее: «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность.

Присоединяюсь!
🤑
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«Желаю, чтобы Вы уже в ближайшем будущем своим честным, прозрачным и открытым трудом доказали, что заслуживаете условно-досрочного освобождения.
И напоминаю, во вторник у Вас санкционированная судом экспертиза на полиграфе.
Держитесь там.
Искренне Ваш, Портнов», - пожелал Портнов бывшему горе-президенту.
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Ну и шо написали ? Где инфа ? Или хотябы название статьи , дата выпуска , ссылка на нее.
Или это очередной говновброс для зебилов ? Тут есть и адекватные люди.
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На Шпигеле вроде есть такая статья датированная 10 февраля 2018, но доступна она только по платной подписке, так что что там неизвестно. Думая статья как статья без доказательств без фактов...иначе бы еще тогда было куча вони!
Но меня умиляют зебильчики, которые любыми способами пытаются выгородить Зеленского и для этого упрямо топят Пороха, который уже давно не Президент, а все дерьмо которое сейчас происходит исключительно результат действий Зеленского
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PS С таким же успехом, сейчас можно раскапывать коррупционные действия Ярослава Мудрого и валить все на него
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Эй, троли голимые зелёные,лайкающие друг друга по очереди,на найди, с твоих слов, первоисточник: https://www.spiegel.de/thema/pjotr_poroschenko. Вы скоро всей своей ботофермой ТАСС и Sputnik постить начнёте?
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Результаты "удачного визита" Зеленского в США
- Зеленкий поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленскому.
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И главное теперь прокурор 100 % его чел , да зебилы ? Вам жеж обещали справедливость и посадки . Кто сел ефремов или медведчук ? А сожгли дом Гонтаревой молодцы.
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Дурнику - досить фейки постить.. Прапор Дніпропетровсюкої області бачиш справа? Примітивно відфотошоплене фото кабінету голови Дніпропетровської ОДА..
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Опача! А коль Меркель - агент Крымля, как тут любят на сайте писать... то кто есть тот, кто ее выгораживает от подобных обвинений? Порошенко защищает Меркель от критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 1386
Часом не агент "Лолита"?
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Да не. Тут другое. Когда сторонники Порошенко ругали Германию за малые санкции, потоки и прочее, то все было хорошо и правильно. Но стоило только Зеленскому заикнуться о недостаточных усилиях Меркель, то начался вой.
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Потужно.. Ще б подякував фрау за ПП-2.. Зовсім неадекватним став петя після нищівного розгрому 21-го квітня та 21-го липня..
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Петя с Ахметовым вложились в альтернативную энергетику, устанавливали под себя преференции, зеленые тарифы.
У него на введение СП2 отличный от большинства украинцев взгляд - тут личные барыши завязаны.
Почему бы и не поблагодарить...
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Тут, надо сказать, оба правы. Помощь таки песпрецедентная (патамуша до этого подобного не случалось), но её недостаточно.
Проблема тут в другом: клоуну не мешало бы следить за языком и помнить, что любая озвученная им глупость мысль может иметь последствия.
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Как это по Фрейду: "Помощь таки песпрецедентная". Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 8701
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та просто завидует пятый шестому, по доброму так. у самого смелости не хватило попросить больше на углубление пятилетнего провала вот душа и мается.
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Как-то Зеленский "шутил", что Украина ему напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, мол, готова принять в любом количестве с любой стороны. Ну, вот принимай теперь в любом количестве с любой стороны, "актер".
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Один вопрос для сравнения- кто дал летальное оружие из ЕС.
Германия, Франция- Нет.
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Гнида-Лолита с Меркельшей (одна шобла по Сев.Потоку2) отрабатывает газпромовское бабло?
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Петю понять можно. Германия дружбан паРаши, СП-2, Сименс и все такое. Если бы не Германия в лице Меркель, то Украина подпислал ПДЧ с НАТО уже в 2008 году. Наврняка после этого не было Крыма и Донбаса. Теперь Пете очень удобно на эту тему разводить своих лохов-порохоботов.
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1. Європа ввела санкції але реально їх не виконує, всі компанії які під санкціями зробили дочок в Європі і дальше працюють, те саме і з Європеськими компаніями в РФ, приклад Мерседес і Сіменс.
2. Дали нам кредити або під розкрадання або під закупку їхніх товарів як з вертольотами.
3. Північний потік-2 і лоббі газпрому в Європі.
4. В мене багато знайомих європейців і я сто процентно скажу що ні одна країна не введе санкції реальні проти РФ тому що там міліардами вливаються російських корумпційних грошей в нерухомість в заводи в заправки приклад Малага - Іспанія, салоніки - Греція, Німеччина Італія, найбільше Австрія. Навіть Польща будує розналуження від Північного потоку хоча кричить про боротьбу з ним.
5. Повернення РФ в Раду Європи, хто скаже що це сталося під час виборів брехня, почитайте статті за той період це ще готувалося з літа минулого року.
6. Взагалі Шредер в раді директорів Газпрому а ця людина друга по впливу в партії яка очолює Меркель.
7. Голандія навіть після збитого боінга вставляла палки в колеса асоціації з Україною, тому що не хоче щоб її тюльпани не продавались в РФ
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Молодец Пётр, не разу не опустился до уровня зе, зебилам хоть кол на голове чеши, будут орать как обезьяны, да и почему как? Вы и есть обезьяны и вполне достойны своего кондома зе
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Та ПетРило народили в день кондома..
🤑
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очень интересно. давайте поищем подписи Германии и Франции на Будапештском меморандуме о гарантиях безопасности. а потом подумаем - а с какого буя они вообще что-то должны? спасибо за то, что и так делают.

Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 9685
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Ага, вот как порохоскот на лету переобувается. Скоро от него услышим, что и Путин Украине ничего не обещал и не должен. Что касается гарантий безопасности, то Зеленский о гарантиях не говорил, а поддерживать на планете Земля мир эти страны должны, как партнеры Украины по ассоциации, как члены ООН, ОБСЕ, Франция, как постоянный член СовбезаООН.
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Не в тему:кацапски корабль которы горел в норвежском порту успешно перевернулся.Ждем скорого буль,буль)))
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Таки так, Порошенко всіх друзів Путіна захищає, тут нема нічого дивного. Меркель СП-2 будує, Макрон заявляє про дружбу з Росією, а Мародер їх підтримує... Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 2339
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именно поэтому Лолита-Парашенко с таким рвением протягивал минские соглашения вместо Будапештского формата?
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Саме так, подарував Путіну Донбас, як його друг. Навіть Мінські угоди йому Меркель надиктувала, як він сам зізнався.
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Меркель любит "рошенки" сосать.
Я в прямом смысле, она любит Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 1186
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А шо, Меркельша каким то образом связана с Украиной? У неё какие то обязательства? Как и у других политиков других стран фрау Рыбинтруп в первую очередь думает о Германии. Во вторую- о процветании Германии. И в третью о немцах, гражданах Германии. А все остальное по остаточному принципу. И связана она только международными положениями. В отличие от той же Англии или Америки, подписантов Будапештского Меморандума... И об Украине обязано печься правительство Украины и только оно (и граждане, разумеется, да только им большинству видите ли, должны) а не Евросоюз, по крайней мере юридически. Потому кроме просьб и благодарностей Шмаркля и не имеет права вякать никому и ничего. Но он НЕ ПОЛИТИК и никогда им не будет, а шобла, набранная им- каждый со своим мнением, и интересы страны в этом мнении не первоочередные. С такой же легкостью они и Зелю киданут, что временами и происходит, и ггг!- станут "порохоботами"!
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Гитлер, уничтожая евреев и порабощая другие народы, тоже думал о Германии...

свали со своим дрыстанием...
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Ты, псина шкодливая, кроме задрать лапу ничего не в состоянии? Пшла вон, шавка...
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Зеленский прав. Европа пыталась отделаться от Украины минимальной помощью , прикрывая этим то, что санкции против рашки не соответствуют ее преступлениям.
По сути санкции с рашки снимаются, их вернули в пасе, построен новый поток в Европу, минуя Украину.
И после этого бл@дства нужно молчать?
Пока хитрожопые европейцы, пытаясь сделать хорошую мину при явно плохой игре, полностью легли под газпром ?
Макрон, меркель - заключают с рашкой многомиллиардные контракты, при этом Украина по-прежнему остаётся без инвестирования.
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Порошенко заявив, що санкції, які карають Росію за її військову агресію в Україні, були б неможливі без допомоги канцлера Ангели Меркель, а також президента Франції Франсуа Олланда і його наступника Емманюеля Макрона.

Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 5825
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