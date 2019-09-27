 Порошенко защищает Меркель от критики Трампа, - Politico

Так издание Politico.eu пишет, что пятый президент Украины Петр Порошенко в четверг опроверг критику Германии его преемником Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который заявил, что Берлин не сделал достаточно, чтобы помочь защитить Украину против России, передает Цензор.НЕТ.
Порошенко заявил, что санкции, которые наказывают Россию за ее военную агрессию в Украине, были бы невозможны без помощи канцлера Ангелы Меркель, а также президента Франции Франсуа Олланда и его преемника Эммануэля Макрона.
"Поддержка, которую предоставил ЕС, беспрецедентная", - написал Порошенко.
Напомним, президент США Дональд Трамп 25 сентября призвал ряд стран ЕС, в том числе Германию и Францию, увеличить размер их помощи Украине. Трамп критиковал Берлин еще два месяца назад, во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) затрагивает Украину в разговорах с Трампом, но "ничего не предпринимает", говорится в обнародованной стенограмме их июльской беседы.
"Когда я говорил с Ангелой Меркель, то она говорит об Украине, но ничего не делает. И многие европейские страны делают так же", - заявил президент США.
"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины", - ответил Зеленский.
25 сентября Белый дом опубликовал текст стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшейся 25 июля.
24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Всемирный день контрацепции.
Международный день, который отмечается по всей планете ежегодно, 26 сентября начиная с 2007 года. Это мероприятие проводится под девизом: «Contraception: It's Your Life, it's your responsibility», что в переводе на русский язык означает следующее: «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность.
Присоединяюсь!
🤑
И напоминаю, во вторник у Вас санкционированная судом экспертиза на полиграфе.
Держитесь там.
Искренне Ваш, Портнов», - пожелал Портнов бывшему горе-президенту.
Или это очередной говновброс для зебилов ? Тут есть и адекватные люди.
Но меня умиляют зебильчики, которые любыми способами пытаются выгородить Зеленского и для этого упрямо топят Пороха, который уже давно не Президент, а все дерьмо которое сейчас происходит исключительно результат действий Зеленского
- Зеленкий поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленскому.
Часом не агент "Лолита"?
У него на введение СП2 отличный от большинства украинцев взгляд - тут личные барыши завязаны.
Почему бы и не поблагодарить...
Проблема тут в другом: клоуну не мешало бы следить за языком и помнить, что любая озвученная им
глупостьмысль может иметь последствия.
"Їхня хата зкраю..." (с)
Германия, Франция- Нет.
2. Дали нам кредити або під розкрадання або під закупку їхніх товарів як з вертольотами.
3. Північний потік-2 і лоббі газпрому в Європі.
4. В мене багато знайомих європейців і я сто процентно скажу що ні одна країна не введе санкції реальні проти РФ тому що там міліардами вливаються російських корумпційних грошей в нерухомість в заводи в заправки приклад Малага - Іспанія, салоніки - Греція, Німеччина Італія, найбільше Австрія. Навіть Польща будує розналуження від Північного потоку хоча кричить про боротьбу з ним.
5. Повернення РФ в Раду Європи, хто скаже що це сталося під час виборів брехня, почитайте статті за той період це ще готувалося з літа минулого року.
6. Взагалі Шредер в раді директорів Газпрому а ця людина друга по впливу в партії яка очолює Меркель.
7. Голандія навіть після збитого боінга вставляла палки в колеса асоціації з Україною, тому що не хоче щоб її тюльпани не продавались в РФ
🤑
Я в прямом смысле, она любит
😁
свали со своим дрыстанием...
По сути санкции с рашки снимаются, их вернули в пасе, построен новый поток в Европу, минуя Украину.
И после этого бл@дства нужно молчать?
Пока хитрожопые европейцы, пытаясь сделать хорошую мину при явно плохой игре, полностью легли под газпром ?
Макрон, меркель - заключают с рашкой многомиллиардные контракты, при этом Украина по-прежнему остаётся без инвестирования.