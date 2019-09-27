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 Зеленский подтвердил, что я не оказывал на него давления, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что нет лучшего доказательства его правоты, чем слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что во время их телефонного разговора на него не оказывалось никакого давления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давление, чтобы сделать что-то неправильное. Не может быть лучшего доказательства, чем это! Когда Байден был вице-президентом, его сын, с другой стороны, вывез миллионы долларов, сильно вооружив украинского президента (очевидно, здесь Трамп имеет в виду пятого президента Украины Петра Порошенко. - Ред). Также украл миллионы из Китая. Плохо!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп просил оставить Луценко на должности генпрокурора

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Текст отчета сотрудника спецслужб США о разговоре с Зеленским, - фейк, - Трамп

Зеленский подтвердил, что я не оказывал на него давления, - Трамп 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150729
 
 
 Топ комментарии
 
і чому гугл, по запиту "idiot", видає фото Трампа?
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ПРО БІДНОГО ЛЬОВУ I ДЕРЖАВНУ МОВУ

Зустрілися на базарi
Дамочки знайомі.
- Як ваш Льова поживає?
- Сидить у дурдомi.
Він в Ізраїль перебрався
До перебудови,
А там бар'єр - бiда тобi,
Як не знаєш мови.
Вчився Льова так старанно,
Що не бачив свiту,
Але ідишу не вивчив,
Не знає івриту.
Як почина балакати,
Ні складу, нi ладу.
Там же книжки не спереду
Читають, а ззаду.
Потикався бiдний Льова
В рiзні установи,
Все закрито-перекрито,
Як не знаєш мови.
Скрiзь дивилися на Льову,
Як на психопата,
Тому й зробив бiдний Льова
З фанери плаката.
Накарлякав: "До такого
Життя ми не звичні.
Ми - євреї особливі,
Російськоязичні.
Вимагаєм від кнесета
Створить нам умови,
Запровадить в Ізраїлі
Дві державні мови!"
Гукав Льова пiд кнесетом,
Роззявивши рота,
А на нього всі дивились,
Як на ідіота.
Мало йому не побили
На лобi плаката.
Тепер в Льови у дурдомі -
Окрема палата.
Щоб знав, дурень, що Ізраїль -
Розумна держава.
Нав'язувать чужу мову
Там не мають права.

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- Я чту Уголовный кодекс. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки.(c)
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Скорей всего Зеленский давил на Трампа: "Дональд ну давай я сыграю для тебя на пианино... Зеленський підтвердив, що я не чинив на нього тиск, - Трамп - Цензор.НЕТ 627
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і чому гугл, по запиту "idiot", видає фото Трампа?
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Ну що можна сказати окрім фрази, яка стала класикою: два дебіли - то є сила!
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ПРО БІДНОГО ЛЬОВУ I ДЕРЖАВНУ МОВУ

Зустрілися на базарi
Дамочки знайомі.
- Як ваш Льова поживає?
- Сидить у дурдомi.
Він в Ізраїль перебрався
До перебудови,
А там бар'єр - бiда тобi,
Як не знаєш мови.
Вчився Льова так старанно,
Що не бачив свiту,
Але ідишу не вивчив,
Не знає івриту.
Як почина балакати,
Ні складу, нi ладу.
Там же книжки не спереду
Читають, а ззаду.
Потикався бiдний Льова
В рiзні установи,
Все закрито-перекрито,
Як не знаєш мови.
Скрiзь дивилися на Льову,
Як на психопата,
Тому й зробив бiдний Льова
З фанери плаката.
Накарлякав: "До такого
Життя ми не звичні.
Ми - євреї особливі,
Російськоязичні.
Вимагаєм від кнесета
Створить нам умови,
Запровадить в Ізраїлі
Дві державні мови!"
Гукав Льова пiд кнесетом,
Роззявивши рота,
А на нього всі дивились,
Як на ідіота.
Мало йому не побили
На лобi плаката.
Тепер в Льови у дурдомі -
Окрема палата.
Щоб знав, дурень, що Ізраїль -
Розумна держава.
Нав'язувать чужу мову
Там не мають права.

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Президент Украины решает судьбу Президента США, работать тому дальше или -в отставку.
За Порошенка такого не було!Зеленский подтвердил, что я не оказывал на него давления, - Трамп - Цензор.НЕТ 6818
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моника зелински возомнила себя первой леди
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тема миллионов доларов на вооружение президента (очевидно пятого), как то не раскрыта (
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Если бы речь не шла о сопернике Трампа на выборах 2020, то еще как-то можно было поверить.
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Это типа-Вовка ну скажи что я на тебя не давил,а Зе не-не отвечаю зуб даю никто не давил ни на кого
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Батько Зеленський д=мав дуже вдалий візит до США! - Респект Президенту України - встановлено теплі відносини за тамтешнім Президентом ТРампом.
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Дуже теплі. Такі, що два ммм... президенти крутяться на гарячих сковорідках, як вужі. 😁
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давление это когда петрляксеич звонит пуйлу чтоб тот снял арест с липецкой макаронки, а это так, поздоровкались!))))
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Цей "аргумент" у Трампушки звичайно на його погляд дуже "жєлєзний". Але чи навряд він буде прийнятий до уваги Конгресом і Сенатом США після перегляду відповідного відеоролика виступу цього "аргумента" на сцені , де він "аргументував" свою заяву своїм "аргументом" по клавішах роялю 😃
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Звиздец ему, клоун бюрократ с раздутым эго, американцы такого не простят
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Судя по аппеляции Трампа к словам Зеленского. как достоверному источнику, ситуация для Трампа становитсся совсем пиковой. "Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давление, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может!"
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