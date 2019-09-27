 Впервые с 2008 года главы МИД Грузии и России провели переговоры

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Грузия Online" со ссылкой на МИД Грузии.

"В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе и организации Швейцарии состоялась встреча Министра иностранных дел Грузии и Министра иностранных дел Российской Федерации. С грузинской стороны главной темой обсуждения был вопрос оккупации грузинских территорий", — заявили в МИД Грузии.

МИД России также обнародовал информацию о встрече Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.

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Ранее сегодня министр иностранных дел Давида Залкалиани рассказал, что Швейцария озвучила интересное предложение, в частности о том, что со стороны Швейцарии состоится коммуникация с РФ для того, чтобы изыскать возможность обсуждения ситуации на оккупированных территориях, хотя бы в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

"Партнеры поддерживают эту позицию и считают, что необходимо использовать диалог и предпринять дипломатические шаги для обеспечения того, чтобы четко продемонстрировать силе, осуществляющей контроль над оккупированными территориями Грузии, неприемлемость продолжения этого процесса. Естественно, что Грузия будет действовать в тесной координации со своими партнерами", - сказал Залкалиани.

Глава МИД Грузии также рассказал, что на встрече с Лавровым "говорили обо всем".

"Мы решили, что было бы важно предпринять этот шаг, поскольку это была бы первая возможность на таком уровне сказать РФ напрямую то, что необходимо", - заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани по поводу своей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Разумеется, мы говорили обо всем. Главной темой обсуждения были – деоккупация, незаконная бордеризация, а также множество проблемных вопросов, существующих в российско-грузинских отношениях, в том числе, то, что связано с Женевскими переговорами, с позицией Грузии и отношением России к позиции Грузии. Разумеется, думаю, мы обязательно сообщим об этой встрече нашим партнерам и продолжим обсуждение по поводу того, какие следует предпринять шаги для деэскалации", - добавил Залкалиани.

Напомним, последний раз министры иностранных дел Грузии и РФ проводили переговоры в 2008 году, после незаконной оккупации Россией грузинских территорий - Южной Осетии и Абхазии.