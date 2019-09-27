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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (754) Насиров (747)

 Верховный Суд отменил все решения судов предыдущих инстанций в пользу Насирова: дело будет рассматривать Антикоррупционный суд

В четверг, 26 сентября, Кассационный административный суд Верховный Суд Украины отменил решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Заседание продолжалось более 8 часов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦПК.

Во время него были рассмотрены все ходатайства Насирова: экс-глава ГФС пытался устранить из дела НАБУ и САП, просил передать дело в другую палату ВСУ. После того, как ему отказали, он хотел во второй раз заявить об отводе судей. Однако судьи рассмотрели дело и поставили точку, отменив решения судов предыдущих инстанций.

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Как отмечают в Центре противодействия коррупции, решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Теперь уголовное дело против Насирова будет рассматривать Антикоррупционный суд.

Напомним, Роман Насиров возглавил ГФС Украины с 5 мая 2015 года. Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил:"Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

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3 марта 2017 Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

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В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Приступлю к обязанностям и буду работать", - Насиров намерен вернуться на должность главы ГФС. ВИДЕО

13 марта 2017 года Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко". Позже Насиров вышел из-под стражипод установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

В сентябре 2018 года Шевченковский райсуд освободил Насирова от обязательства носить электронный браслет.

11 декабря 2018 года стало известно, что суд восстановил Насирова в должности главы ГФС.

Пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина заявляла, что даже если Насиров и явится на работу, то в помещение ГФС его не пустят.

По мнению секретаря оборонного комитета ВР, нардепа Ивана Винника, даже при оптимистичном сценарии у Насирова нет шансов восстановиться в должности главы Государственной фискальной службы.

16 января 2019 года Насиров подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата в президенты.

Источник: https://censor.net.ua/n3150724
 
   
 Топ комментарии
 
Чуть кофе не подавилась)
Порошенко все , чем прославился- это вставлял палки в колёса, затягивал, как мог, принятие антикоррупционных законов, нивелировал достижения и так незначительные антикоррупционных органов.
Этот суд ещё бы два года не начинал работать, если б порося выиграл выборы.
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Как же так - столько бабла занесено , и все впустую))
Припэтетакогонебыло. Тогда Насиров даже был кандидатом в президенты))
Помню как гройсман приезжал в Одессу и вместе с насировым позорили Юлию марушевскую за 800 грн, которые она якобы себе приписала на 8 марта))
А тут такое )))
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Продолжение сериала. Срочно клетчатый плед, путающиеся диагнозы продажных из Феофании, Насиров перед зеркалом тренирует "предсмерьную" рожу. Верховный Суд отменил все решения судов предыдущих инстанций в пользу Насирова: дело будет рассматривать Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 3571
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Все і так закінчиться пшиком, трохи покащухи ,а потім бабло візьмуть,справу закриють і гуляй Рома
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Знову розпочинається мелодрама з картатою ковдрою?
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ковдра, або міль зїла або на коні під сідлом Верховный Суд отменил все решения судов предыдущих инстанций в пользу Насирова: дело будет рассматривать Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 1205
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Продолжение сериала. Срочно клетчатый плед, путающиеся диагнозы продажных из Феофании, Насиров перед зеркалом тренирует "предсмерьную" рожу. Верховный Суд отменил все решения судов предыдущих инстанций в пользу Насирова: дело будет рассматривать Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 3571
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А между прочим, это единственный реально реформированный суд при Порохе!
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И как все антикоррупционные структуры,созданные при Порошенко, не хотят работать
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Зе сцкло з весни всіх корупціонерів пересадив... на кощерні посади
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Чуть кофе не подавилась)
Порошенко все , чем прославился- это вставлял палки в колёса, затягивал, как мог, принятие антикоррупционных законов, нивелировал достижения и так незначительные антикоррупционных органов.
Этот суд ещё бы два года не начинал работать, если б порося выиграл выборы.
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Тётка ты че? С дуба рухнула? Из какого донбабве или лугнбэ ты вылезла? Тоже мне знаток! Низкий iq признак зебилизма.
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Твой высокоинтеллектуальный пост как раз и говорит о твоём уровне iq. Мне, собственно, и писать ничего не нужно.
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Я так понимаю, что речь идёт о Верховном суде, но вижу многим не хватает интеллекта, чтобы понять простую фразу...
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Кстати уже 27 сентября, и ни одного дела АКС еще не начал рассматривать.
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Какого бренда одеяла пойдут в этот раз?
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Как же так - столько бабла занесено , и все впустую))
Припэтетакогонебыло. Тогда Насиров даже был кандидатом в президенты))
Помню как гройсман приезжал в Одессу и вместе с насировым позорили Юлию марушевскую за 800 грн, которые она якобы себе приписала на 8 марта))
А тут такое )))
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Тем более, в то время как у Насирова несколько квартир возле Гайд парка , где самая дорогая недвижимость в Лондоне
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Все и всё знают...и о гражданстве Великобритании...Вот и будем посмотреть.
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я тоді подумав: які ж вони негідники причепилися до дівчини за копійки
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К кристально честной девушке , вот, что главное.
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Наверное клетчатый плед приносит счастье как талисман
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Самое трудное в работе украинских чиновников - это не ржать, когда притворяешься смертельно больным, при аресте.

🤑
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Был анекдот:

В больницу привозят мужика с торчащим из спины ножом. Увидев, хирург спрашивает:
- Вам очень больно?
- Только когда смеюсь.
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Мастера заголовка.
Надо так "Все решения судов предыдущих инстанций в пользу Насирова Верховный Суд отменил: дело будет рассматривать Антикоррупционный суд "
А то, похоже, что заголовок "Верховный Суд отменил все решения судов предыдущих инстанций в пользу Насирова: дело будет рассматривать Антикоррупционный суд " многие поняли неправильно. А статьи тут читает около 25% Верховний Суд скасував усі рішення судів попередніх інстанцій на користь Насірова: справу розглядатиме Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 9485
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Чтобы суд был в вашу пользу, ходите с Беней и авторитетами на баскетбол😁😁😁
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Ха-Ха-Ха-Ха.Трындец свынорылому настал.Хай одеялами клетчатыми запасается в прок и с запасом для остальной свынобратии.Ну а борову-Пэтру так и быть выделим свынобудку отдельную.
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Прикольно, Насиров собирался стать президентом!
А что, в Украине могло и прокатить...
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початок відліку початок тесту...... . як тільки справа затянеться, і, не дай Бог, нічим не закінчиться, рівень довіри до нової влади впаде до нуля. і це буде абсолютно справедливо!!!
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Зебилы мне мокшан напоминают, их обворовываешь, а они тебя еще больше любят!
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Я думаю, что это скорее всего зрада, проплаченная Порошенко: и сняли Насирова при Порошенко, и Верховный суд реформировался при Порошенко....
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