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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2722) Роден (3)

 МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой трехлетней программе в ближайшие недели, - глава миссии фонда ван Роден

Миссия Международного валютного фонда приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) для Украины и по итогам двухнедельной работы в Киеве сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

"Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели", - говорится в заявлении главы миссии, Рона ван Родена распространенном в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласное ему миссия провела продуктивные дискуссии о политике для новой программы особенно о фискальной и денежной кредитной политике, а также о ключевых шагах реформ. "Она также подчеркнула важность независимости Национального банка и обеспечение финансовой стабильности а и также необходимости приложить все усилия чтобы минимизировать фискальные издержки связанные с докапитализацией банков."- подчеркнул глава миссии.

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Глава миссии отметил успех Украины в восстановлении макроэкономической стабильности и роста экономики, устранении квазифискального дефицита энергосектора, снижении дефицита текущего счета до 3-3,5% ВВП и наращивания международных резервов более чем до $20 млрд.

"Обоснованная фискальная и денежно-кредитная политика и гибкость обменного курса привели к резкому уменьшению внешних и внутренних дисбалансов Украины… Решительные меры, предпринятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и возобновления роста", – отмечается в документе.

Тем не менее, ван Роден отметил, что рост в 2,5-3,5% остается слишком низким, чтобы заметно сократить разрыв в доходах с соседними странами: ВВП на душу населения (в пересчете по ППС) в Украине составляет всего 20% от среднего по ЕС, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

"Рост сдерживается слабой бизнес-средой - с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией, а также тем фактом, что в крупных отраслях экономики доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что сдерживает конкуренцию и инвестиции…Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто", – говорится в заявлении миссии МВФ.

В нем указывается, что из-за плохой деловой среды инвестиции и, в частности, прямые иностранные инвестиции в Украине значительно ниже, чем в других странах региона, что приводит к оттоку населения.

МВФ подчеркивает необходимость более мощного, стабильного и всеобъемлющего роста для Украины, решающим для которого будет реализация амбиционных реформ для перехода страны к полноценной рыночной экономике. Фонд отмечает важность сохранения при этом макроэкономической стабильности как основы такого роста, что потребует проведения взвешенной фискальной политики для обеспечения приемлемого уровня долга и повышения эффективности и результативности госрасходов, в том числе в образовании, здравоохранении и адресной социальной помощи.

"Это также означает проведение осмотрительной денежно-кредитной политики, нацеленной на дальнейшее сокращение инфляции и накопление резервов в условиях режима гибкого обменного курса. Критически важной является защита финансовой стабильности с одновременным усилением финансового посредничества и минимизацией стоимости последствий ликвидации банков для налогоплательщиков", – добавил Рон ван Роден.

"Подъем экономики на путь более высокого роста также требует ускорения структурных реформ. Это включает в себя, прежде всего, твердое установление верховенства закона - в том числе посредством судебной реформы - и решительное противодействие коррупции. Не менее важно усилить конкуренцию и открыть рынки, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также снизить роль государства и олигархов в экономике", – говорится в заявлении миссии.

По ее мнению, после прошедших в этом году выборов власть в Украине сейчас имеет возможность продвигать необходимые реформы, о чем уже заявило руководство украинского государства.

Новая программа при поддержке МВФ, с просьбой о которой обратилась Украина к Фонду, помогла бы достижению этих целей, предоставляя якорь для экономической политики и необходимые средства для финансирования в ближайшие годы, говорится в документе.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия новой программы $ 5-6 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3150722
 
 
 Топ комментарии
 
кароче денег не дали, но пообещали поговорить о том , что может быть когда то дадут.
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О, теперь можно мочиться зебанатам в глаза еще пару месяцев, что скоро МВФ вернется и даст денег. А под шумок в огромных объемах продаются ОВГЗ с 16% годовых и достаточно скоро их нужно будет выкупать и с процентами. И зубожилые зелепуки имеют все шансы стать гривневыми миллионерами. МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой трехлетней программе в ближайшие недели, - глава миссии фонда ван Роден - Цензор.НЕТ 6237
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Что?Пересматривайте свои условия-3млрд.-проценты только,а долг около 14 млрд.уже у Украины перед МВФ!3аганяет страны в яму долговую и развал:Югославия,Греция,Мексика,Сомали,Руанда...Как?
Джон Перкинс:"Он способствует тому, что несколько людей на верхушке пирамиды становятся богаче, и не меняет ничего для тех, кто находится внизу пирамиды, кроме как делая их беднее" Так они дадут кредит на погашение долга самим себе на невыгодных условиях,но долг будет постоянно расти и ты уже не выберешься.Турция еле избавилась от этого.Украине не МВФ нужен,а посадки,с конфискацией тор-коррупционеров оффшорных.
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Неудачно для порохоботов начинается день.
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А в чем неудача? Они посмотрят что 1 числа суд по Привату приймет и назначение Дубинского смотрящим над банками как то мало сочитается с независимость НБУ.
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кароче денег не дали, но пообещали поговорить о том , что может быть когда то дадут.
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О, теперь можно мочиться зебанатам в глаза еще пару месяцев, что скоро МВФ вернется и даст денег. А под шумок в огромных объемах продаются ОВГЗ с 16% годовых и достаточно скоро их нужно будет выкупать и с процентами. И зубожилые зелепуки имеют все шансы стать гривневыми миллионерами. МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой трехлетней программе в ближайшие недели, - глава миссии фонда ван Роден - Цензор.НЕТ 6237
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Навіщо той МВФ ! Долар знецінюється , скоро даром будуть роздавать ! При опарасєнко🐷 , такого не було !
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То отці нації , встановлюють ! І на комуналку найгуманніші тарифи врубають! І дають робочі місця, для населення ,з оплатою тарілкою супа ! І надра прихватизували ! І все бідкаються що підуть з ринку !🐷
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Пеночка. Она улетела, но обещала вернуться...
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Угу, продолжат. С учетом развития ситуации по суду с "Приватом". А беня давит, беня торопится :"Куй железо не отходя от кассы"
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Что?Пересматривайте свои условия-3млрд.-проценты только,а долг около 14 млрд.уже у Украины перед МВФ!3аганяет страны в яму долговую и развал:Югославия,Греция,Мексика,Сомали,Руанда...Как?
Джон Перкинс:"Он способствует тому, что несколько людей на верхушке пирамиды становятся богаче, и не меняет ничего для тех, кто находится внизу пирамиды, кроме как делая их беднее" Так они дадут кредит на погашение долга самим себе на невыгодных условиях,но долг будет постоянно расти и ты уже не выберешься.Турция еле избавилась от этого.Украине не МВФ нужен,а посадки,с конфискацией тор-коррупционеров оффшорных.
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С дипломатического. Хорошего настороения вам вы тут держитесь.
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Вот в Братиславе - сейчас 13 градусов
Полностью автоматически включилось отопление.
В Киеве -11 градусов. С МВФ не договорились- АНГЛИЙСКОГО КОМАНДА ЗЕ НЕ ЗНАЕТ
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Ну не фіга собі , у місті герої Києві , вже мінус (-11) ! Градусник потрусіть ,і треба ноги укутувать ,як не допоможе !😆
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MVF nicego xorosego neskazal,a ecio privat bank.Interesno kak budet s kreditami kotoryje vidani Benei pustim kompanijam,tam takix svyse 130 u kotyrix imucestvo kvartira i dva stola, a polucyli kredity na 4 miliarda.Vot kakim imucestvom eti kompaniji budet otdavat kredity?
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Гончарук лжет. Группа МВФ закончила переговоры с правительством и перешла в НБУ для технических консультаций о следующей встрече.
Претензии выдвинутые Кабмину и Зеленскому.
1. Давление на НБУ и его сотрудников.
2. Возможное создание группой Коломойского (Дубинский инициатор), следственной комиссии по НБУ. До окончания ее работы никакого смысла в переговорах нет. .
3. Ситуация с "Приватбанком" и позиция правительства по которой ест риск его реприватизации. До окончачательного решения никакого смысла в переговорах нет. премьер и президент должны четко озвучить позицию Украины по этому вопросу.
4. Не решенный в бюджете вопрос о наличии\отсутствии дотаций на газ дляя населения.
5. Нет ни бюджета ни его проекта.
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