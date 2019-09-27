 МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой трехлетней программе в ближайшие недели, - глава миссии фонда ван Роден

"Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели", - говорится в заявлении главы миссии, Рона ван Родена распространенном в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласное ему миссия провела продуктивные дискуссии о политике для новой программы особенно о фискальной и денежной кредитной политике, а также о ключевых шагах реформ. "Она также подчеркнула важность независимости Национального банка и обеспечение финансовой стабильности а и также необходимости приложить все усилия чтобы минимизировать фискальные издержки связанные с докапитализацией банков."- подчеркнул глава миссии.

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Глава миссии отметил успех Украины в восстановлении макроэкономической стабильности и роста экономики, устранении квазифискального дефицита энергосектора, снижении дефицита текущего счета до 3-3,5% ВВП и наращивания международных резервов более чем до $20 млрд.

"Обоснованная фискальная и денежно-кредитная политика и гибкость обменного курса привели к резкому уменьшению внешних и внутренних дисбалансов Украины… Решительные меры, предпринятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и возобновления роста", – отмечается в документе.

Тем не менее, ван Роден отметил, что рост в 2,5-3,5% остается слишком низким, чтобы заметно сократить разрыв в доходах с соседними странами: ВВП на душу населения (в пересчете по ППС) в Украине составляет всего 20% от среднего по ЕС, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

"Рост сдерживается слабой бизнес-средой - с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией, а также тем фактом, что в крупных отраслях экономики доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что сдерживает конкуренцию и инвестиции…Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто", – говорится в заявлении миссии МВФ.

В нем указывается, что из-за плохой деловой среды инвестиции и, в частности, прямые иностранные инвестиции в Украине значительно ниже, чем в других странах региона, что приводит к оттоку населения.

МВФ подчеркивает необходимость более мощного, стабильного и всеобъемлющего роста для Украины, решающим для которого будет реализация амбиционных реформ для перехода страны к полноценной рыночной экономике. Фонд отмечает важность сохранения при этом макроэкономической стабильности как основы такого роста, что потребует проведения взвешенной фискальной политики для обеспечения приемлемого уровня долга и повышения эффективности и результативности госрасходов, в том числе в образовании, здравоохранении и адресной социальной помощи.

"Это также означает проведение осмотрительной денежно-кредитной политики, нацеленной на дальнейшее сокращение инфляции и накопление резервов в условиях режима гибкого обменного курса. Критически важной является защита финансовой стабильности с одновременным усилением финансового посредничества и минимизацией стоимости последствий ликвидации банков для налогоплательщиков", – добавил Рон ван Роден.

"Подъем экономики на путь более высокого роста также требует ускорения структурных реформ. Это включает в себя, прежде всего, твердое установление верховенства закона - в том числе посредством судебной реформы - и решительное противодействие коррупции. Не менее важно усилить конкуренцию и открыть рынки, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также снизить роль государства и олигархов в экономике", – говорится в заявлении миссии.

По ее мнению, после прошедших в этом году выборов власть в Украине сейчас имеет возможность продвигать необходимые реформы, о чем уже заявило руководство украинского государства.

Новая программа при поддержке МВФ, с просьбой о которой обратилась Украина к Фонду, помогла бы достижению этих целей, предоставляя якорь для экономической политики и необходимые средства для финансирования в ближайшие годы, говорится в документе.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия новой программы $ 5-6 млрд.