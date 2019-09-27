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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Дания (206) МИД (5141) Северный поток (498) Пристайко (193)

 Пристайко обсудил с главой МИД Дании "Северный поток-2"

Вчера, 26 сентября, глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудил с датским коллегой Йеппе Кофодом строительство газопровода "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД сообщил на своей странице в Twitter.

"Обсудили с моим датским коллегой Йеппе Кофодом наши позиции по "Северный поток-2". Рад, что мы оба видим одинаковые риски и вызовы. Поблагодарил Данию за продолжение поддержки", - пишет Пристайко.

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Пристайко обсудил с главой МИД Дании Северный поток-2 01

Встреча состоялась 26 сентября 2019 года на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

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Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3150716
 
   
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Дания может только отстрочить завершение стройки северного потока. Кацапы в обход будут строить. Это только вопрос времени и денег...
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У меня такое неприятное чувство, что вы правы.

😁
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Якщо погода не внесе корективи, то попит на газ в Європі обіцяє бути слабким в найближчі квартали. Хазпрому зараз важливіше видобуток якутського газку нарощувати...
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Не удивлюсь, если Дания, после встречи с дрыстайко, таки даст разрешение кацапам достроить северный поток 2.
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Не будуть вони будувати в обхід, пристайто по дорученню шмарклі вже попросив Датчан дати дозвіл на будівництво газопроводу ... росіянє наши партньори...
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Уговаривал не мешать козломордому партнеру Зюзи Кагального?
Пристайко обговорив із главою МЗС Данії "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9814
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