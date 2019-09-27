 Помпео и Лавров планируют провести двустороннюю встречу в пятницу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в расписании Государственного департамента США на 27 сентября.

"Государственный секретарь США Майкл Помпео проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Организации Объединенных Наций", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что начало переговоров запланировано на 10.30 утра по местному времени.

Как сообщают российские СМИ, Лавров и госсекретарь США будут обсуждать вопрос об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, а также новые санкций.

Следующее мероприятие, указанное в плане Помпео, это встреча с бывшим госсекретарем США и советником по национальной безопасности президентов Никсона и Форда Генри Киссинджером. По сообщениям, Киссинджер накануне провел встречу с российским министром Лавровым в Нью-Йорке.

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Напомним: 96-летний Киссинджер считается архитектором "перезагрузки" отношений США и России. Дональд Трамп после победы на выборах рассматривал возможность назначить его на должность советника президента по отношениям с Российской Федерацией.