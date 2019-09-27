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Все про:Лавров (1646) ООН (2847) Россия (73945) санкции (7479) Помпео (151)

 Помпео и Лавров планируют провести двустороннюю встречу в пятницу

Главы внешнеполитических ведомств США и России, Майкл Помпео и Сергей Лавров планируют провести двустороннюю встречу в пятницу в кулуарах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в расписании Государственного департамента США на 27 сентября.

"Государственный секретарь США Майкл Помпео проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Организации Объединенных Наций", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что начало переговоров запланировано на 10.30 утра по местному времени.

Как сообщают российские СМИ, Лавров и госсекретарь США будут обсуждать вопрос об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, а также новые санкций.

Следующее мероприятие, указанное в плане Помпео, это встреча с бывшим госсекретарем США и советником по национальной безопасности президентов Никсона и Форда Генри Киссинджером. По сообщениям, Киссинджер накануне провел встречу с российским министром Лавровым в Нью-Йорке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотим помочь Зеленскому преодолеть коррупцию в Украине, - Помпео

Напомним: 96-летний Киссинджер считается архитектором "перезагрузки" отношений США и России. Дональд Трамп после победы на выборах рассматривал возможность назначить его на должность советника президента по отношениям с Российской Федерацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3150715
 
 
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Да нафиг с оккупантом и агрессором встречаться-кровь десятков тысяч жертв на руках этой мафиозной банды.
"Убраться за поребрик!"-главное требование к уродам!
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Відповідаю:Тому що є терористична клоака параша,яка захолює заручників,зомбує і використовує їх по усьому світу.Є ще дячки МП і в Україні,такі як Петро Порошенко,які,мов ІГІЛ, навіть дітей у Рівно використали,аби ті стояли на площі з плакатом"ІМПІЧМЕНТ" після цьогорічних виборів Президента України.Тому проблемою України є кацапські воші і українські гниди.
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А на фото к новости, очень даже дружеская атмосфера. Лошадь только грустная какая-то. Видать овса кокса не зарядил перед началом встречи Помпео і Лавров планують провести двосторонню зустріч у п'ятницю - Цензор.НЕТ 346
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харашо, шо пятница именно сёдня, а не завтра, как вчера.
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