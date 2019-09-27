 Наемники РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский воин получил ранения, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВостокК" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:
- четыре раза вблизи Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Новогнатовки - из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Марьинки - из автоматического гранатомета и снайперского оружия;
- дважды неподалеку от Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотроицкого и один раз неподалеку от Павлополя - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Николаевки - из вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
- трижды вблизи Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Луганского - из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП и гранатометов различных систем;
- вблизи Травневого - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм.