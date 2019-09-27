 Пристайко и новый Генсек СЕ Пейчинович-Бурич обсудили возвращение делегации РФ в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Стороны обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило безусловное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею СЕ в июне, и пути преодоления кризиса доверия", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины.

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Глава МИД Украины выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с СЕ в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.

Напомним, 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).