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 Политика Украины
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Все про:Единая Россия (237) МИД (5141) ПАСЕ (1452) Россия (73945) Пристайко (193) Пейчинович-Бурич (2)

 Пристайко и новый Генсек СЕ Пейчинович-Бурич обсудили возвращение делегации РФ в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия

Глава МИД Украины Вадим Пристайко провел встречу с новым Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, где стороны обсудили возвращение российской делегации в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Стороны обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило безусловное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею СЕ в июне, и пути преодоления кризиса доверия", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ

Глава МИД Украины выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с СЕ в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.

Напомним, 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Источник: https://censor.net.ua/n3150713
 
 
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Так что там обсуждать? Леша Гончаренко уже все порешал.
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Москалі підмазали де треба, тому їх і повернули.
Європейці дотримуються стратегії вмиротворення агресора.
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Один уже енто делал-"Я вам мир принес!"
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Якщо батько цього типа екс генерал КГБ то вони з путєним колеги які працювали на одну контору . Як відомо "Колишніх чекістів не буває " . Крім бєні ще один канал впливу ?
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