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Все про:Иран (504) МАГАТЭ (37)

 МАГАТЭ заявило о нарушениях Ираном условий "ядерной сделки"

Иран начал обогащение урана в высокотехнологичных центрифугах, что является нарушением "ядерной сделки", заключенной Тегераном в 2015 году с ведущими мировыми державами.

Об этом 26 сентября заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Голос Америки.

В отчете МАГАТЭ говорится, что высокотехнологичные центрифуги на иранском ядерном объекте в Натанзе "накапливали (обогащенный уран) или готовились для накопления обогащенного урана". В отчете также говорится, что Иран планирует использовать большее количество таких центрифуг в сравнении с ранее раскрытой информацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран устанавливает новые центрифуги для обогащения урана, - МАГАТЭ

Днем ранее пресс-секретарь иранского правительства Али Рабией заявил, что Тегеран готов заверить всех участников соглашения в отсутствии планов разработки ядерного оружия и может принять изменения условий "ядерной сделки", если США вновь вернутся к участию в договоре и снимут санкции против Ирана.

18 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру финансов Стивену Мнучину "существенно ужесточить санкции" в отношении Ирана на фоне эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Напомним, в начале июля представитель иранского правительства Али Рабей заявил, что страна будет обогащать уран в зависимости от своих потребностей. Тем самым Исламская Республика снимает с себя обязательство по Венскому ядерному соглашению 2015 года, которое предусматривает запрет на обогащение урана до уровня более 3,67 процента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ провело необъявленную инспекцию на Ривненской АЭС, - "Энергоатом"

Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.

После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.

Источник: https://censor.net.ua/n3150711
 
 
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Можна прогнозувати, що скоро Іран буде виробляти повноцінну ЯЗ і всі країни будуть мовчати. Будапештські Меморандуми тепер нікому не потрібні.
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Та не хвилюйся так, коли б там би було щось, то вже б ізраїльські бомбардувальники вертались з бойового бомбометання, і вже б нічого там на було. Не вертаються? То це означає що нічого там і немає.Якісь гарантує служба зовнішньої розвідки Ізраїля
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вы так легко определяетесь шо даже не смешно..... МАГАТЭ заявило о нарушениях Ираном условий "ядерной сделки" - Цензор.НЕТ 7612
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Коли не смішно, то присилайти смайлики з перекошеною мордою. Лахта пишеться з Великої літери, тільки, надалі, зразу треба писати те, що хотіли б написати, а потім підписуватися,ну писати хто ви і звідки, а Ви ж зробили все навпаки-зразу підписалися, окремим смс, а потім написали , зі смайликом
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та зрозуміло все - ***** з якоі літери пишеться?
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здорове *****-зі здорової літери пишеться, карликове, мале *****- з малої, це ж єлементарно. Не товаришуйте з такими,ні з 1-м, ні з 2-м, вони доброму вас не навчать
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швидше як на то буде ваша спромога - бо вас перждати, легше смерека та й забути...
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мишібрат зара о порядності міркуе - не заважайте теі миші....

а нехай міркуе - нам свое знати, нам свое робити...
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Ali Hasan Ну їм в цьому московити допомагали і будуть допомагати.
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иран с кацапней бомбанули саудов.... - и у тех и у других есть причина - больше ни у кого нету.
тут не нужно быть большим теоретиком или даже какие расследования проводить.
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кстати цены на жижу уже 3й день как падают - перекашляли все етот кацапоиранский выхлоп,
но стали осторожнее...
Рейгнан бы конечно не так как доня на ето среагировал,
но требовать от клована быть Рейганом - несправедливо.....
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