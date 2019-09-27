 МАГАТЭ заявило о нарушениях Ираном условий "ядерной сделки"

Об этом 26 сентября заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки.
В отчете МАГАТЭ говорится, что высокотехнологичные центрифуги на иранском ядерном объекте в Натанзе "накапливали (обогащенный уран) или готовились для накопления обогащенного урана". В отчете также говорится, что Иран планирует использовать большее количество таких центрифуг в сравнении с ранее раскрытой информацией.
Днем ранее пресс-секретарь иранского правительства Али Рабией заявил, что Тегеран готов заверить всех участников соглашения в отсутствии планов разработки ядерного оружия и может принять изменения условий "ядерной сделки", если США вновь вернутся к участию в договоре и снимут санкции против Ирана.
18 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру финансов Стивену Мнучину "существенно ужесточить санкции" в отношении Ирана на фоне эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.
Напомним, в начале июля представитель иранского правительства Али Рабей заявил, что страна будет обогащать уран в зависимости от своих потребностей. Тем самым Исламская Республика снимает с себя обязательство по Венскому ядерному соглашению 2015 года, которое предусматривает запрет на обогащение урана до уровня более 3,67 процента.
Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.
После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.
а нехай міркуе - нам свое знати, нам свое робити...
тут не нужно быть большим теоретиком или даже какие расследования проводить.
но стали осторожнее...
Рейгнан бы конечно не так как доня на ето среагировал,
но требовать от клована быть Рейганом - несправедливо.....