 Налоговые новации будут стоить металлургической отрасли 8,5 млрд гривен, – Беленький

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире 24 канала председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"В случае, если будет принят закон 1210 в том виде, в котором он есть сейчас, то по уточненным подсчетам это будет стоить области около 8,5 млрд грн. Такие расходы мы ничем не сможем компенсировать, будем вынуждены сокращать экспорт, производство, рабочие места и инвестиционные программы", – отметил Беленький.

Кроме того, если чиновники и депутаты не согласятся с замечаниями промышленников и все равно будут настаивать на принятии закона 1210 в первом чтении, внести изменения в следующую редакцию будет фактически невозможно,

– отметил председатель Федерации металлургов.

По его словам, найти взаимопонимание с авторами законопроекта 1210 о повышении рентных платежей на добычу железной руды с 8 до 10% и увеличение налоговой нагрузки на продукты переработки на заседаниях рабочей группы пока не удается. Несмотря на это рассмотреть дополнения в Налоговый кодекс парламентарии должны уже на следующей неделе.





