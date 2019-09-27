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 Экономика
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Все про:металлургия (314) налоги (2664)

 Налоговые новации будут стоить металлургической отрасли 8,5 млрд гривен, – Беленький

Налоговые новации будут стоить металлургическим предприятиям 8,5 миллиарда гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире 24 канала председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"В случае, если будет принят закон 1210 в том виде, в котором он есть сейчас, то по уточненным подсчетам это будет стоить области около 8,5 млрд грн. Такие расходы мы ничем не сможем компенсировать, будем вынуждены сокращать экспорт, производство, рабочие места и инвестиционные программы", – отметил Беленький.

Кроме того, если чиновники и депутаты не согласятся с замечаниями промышленников и все равно будут настаивать на принятии закона 1210 в первом чтении, внести изменения в следующую редакцию будет фактически невозможно,
– отметил председатель Федерации металлургов.

По его словам, найти взаимопонимание с авторами законопроекта 1210 о повышении рентных платежей на добычу железной руды с 8 до 10% и увеличение налоговой нагрузки на продукты переработки на заседаниях рабочей группы пока не удается. Несмотря на это рассмотреть дополнения в Налоговый кодекс парламентарии должны уже на следующей неделе.



Источник: https://censor.net.ua/n3150710
 
 
 Топ комментарии
 
Джинса.. Внизу - посилання на цю новину від 25 вересня.. Навіть заголовок не змінено..
https://censor.net.ua/news/3150433/nalogovye_novatsii_budut_stoit_metallurgicheskoyi_otrasli_85_mlrd_griven_predsedatel_federatsii_metallurgov
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А чего только эксперты с окружения Ахметова истерят?
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А что они хотели, жируют там, а деньги пойдут на нужды простого нарида!!!
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)) виртуальный мир. в последнее время здесь всё часто глючит и подвисает.
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А чего только эксперты с окружения Ахметова истерят?
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Потому что президент Коломойский решил подоить конкурента Ахметова. Ахметов привык со всем по чуть чуть делиться и многие работали в его пользу, с новым президентом Украины Коломойским он договориться не может или не хочет.
Больше интересует вопрос почему Коломойский решил подоить ТОЛЬКО Ахметова?!?!
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ШОКОЛАДНЫЙ ГЛАЗ Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький - Цензор.НЕТ 8044 ПЕРЕДАЙ ПЕЙСАТЕЛЯМ ВАШЕЙ МЕТОДИЧКИ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ШОТА В МЕТОДИЧКЕ ПУСТЬ УЗНАЮТ: КТО У НАС В УКРАИНЕ ПРЕЗИДЕНТ?
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ПОРОХОСВИН Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький - Цензор.НЕТ 1279 ТЫ ШОТА НЕ ТО КУРИШЬ, ИЛИ ПО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

С КЕМ ЭТО АХМЕТОВ ПРИВЫК ДЕЛИТСЯ?

ИЛИ ЭТО ТЫ ИМЕЕШЬ ВВИДУ ПОРОШЕНКО ЗА РОТТЕРДАМ+ ОБЛЭНЕРГО........................

И КТО ЭТИ МНОГИЕ КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ В ПОЛЬЗУ АХМЕТОВА?

ПОРОХОБОТЫ?
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ПОРХАТОБОТ Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький - Цензор.НЕТ 9451 СООБЩАЮ ДЛЯ ТЕБЯ НОВОСТЬ:

МЕТАЛЛУРГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО АХМЕТОВ

ИЛИ У ТЕБЯ В МЕТОДИЧКЕ ТОЛЬКО АХМЕТОВ? Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький - Цензор.НЕТ 9831
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Нет, это криворожский индус заранее предупреждает, что с такими налогами руду легче ввозить чем добывать в Украине. При этом есть вероятность закрытия украинских ГОКов. Это увольнение, потеря как минимум 19 000 рабочих мест. А вместе со смежниками потеря з плат, работы от 500 000 до 1 миллиона. Соответственно налоги, инфраструктура и пр радости жизни.
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Это рассуждение об идеальном коне в сферическом вакууме. Есть инструменты, которые могут сильно затруднить ввозить в страну руду извне. И даже ВТО не запрещает ставить заградительные пошлины если цена ввозимого сырья меньше чем цена собственного такого же сырья на внутреннем рынке. К примеру один из принципов ВТО - most-favoured-nation treatment, прямо предусмотренный ст. I ГАТТ 1994. Данный принцип предполагает, что все импортные пошлины должны одинаково (в одинаковом размере) и не на недискриминационной основе применяться ко всем членам ВТО. Так что в данном случае можно как нехер делать ввести пошлины на всю ввозимую руду. Дискриминационными они тоже не будут т.к. будут такими, чтобы цена ввозимой руды была к примеру чуток повыше чем собственного производства. Так что простора для маневра хватит на любую хитрую жопу. Кроме того криворожский индус при приватизации Криворожстали брал на себя определенные обязательства в том числе и социальные. А вот как выполняет и выполняет ли нужно проверять т.с. Так что не все так просто как кажется.
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идеальном коне в сферическом вакууме
с точностью до наоборот
сферическом коне в идеальном вакууме. Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький - Цензор.НЕТ 4158
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прогресс не остановиш. и как раньше железный конь пришёл на смену живому, так и сегодня нержавеющая пластмасса приходит на смену металла.
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на бис. наверное 5-й раз за два дня. пусть лучше эти ахметовские эксперды объяснят, почему наша поганая сталь стоит дороже китайской.
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не правда. китайская профилированная сталь гораздо качественней той, что производят у нас.
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В Украине нет никаких качественных китайских товаров! Не рассказывайте сказки! Может они гдето и существуют но точно не в Украине...
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Тут несколько причин.
Например импортеры просто беруть дешевое и продают в тридорога! Желание заработать тут ниче не поделаешь.
Вторая из причин, качественные китайские товары стоят подороже украинских и все едете тем кто может заплатить в - США!
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я знаю, сколько стоит китайская профилированная сталь и её качество. и она не дороже нашего пластилина, сделанного на заводах ахметова, таруты и т.п.
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Не болтай єрундой. Подивись з якої сталі вони роблять посуд. Для мене цього достатньо.
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я не кажу про те, чим завалені наші базари. я кажу конкретно про сталь для конструкцій, промисловості і т.п. але ви чомусь вірите в святість бариг.
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Так это пусть зебил обьяснит почему в Украину едет китайская контрабанда!!!
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На такую же даже больше сумму подымется государство, кто вам мешает модернизировать совдеповское производство? ни хрена не строили и только снимают сливки с того что наши деды построили рабским трудом при сралине
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Очень сложно дать ответ, потому как на самом деле ни я ни вы не знаете сколько реально платят налогов и сколько реально остается прибыли.
а теперь представте хотя бы на секунду что они говорят правду?! А металургия это основа бюджета страны на сегодня!
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Они говорят неправду и противоречат своей-же информации:
"Metinvest B.V. в 2018 году заработал более $1,1 млрд
Чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2018 года выросла на 93% по сравнению с прошлым годом - до $1,188 млрд. Об этом говорится в отчете о финансовых результатах группы."
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Да, не плохо. Ну тогда возникает другой вопрос. Почему только металлургия??? Ведь подоить можно много кого, включая ферросплавы Коломойши!
Как по мне здесь все направлено на войну Коломойского с бывшими конкурентами!
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Почему только металлургия???... У нас металлургия энергоёмкая,да ещё это старое совдеповское оборудование,потом 39% металла уходит металлоломом в виде болванок и слябов за границу,где с этого металла делают металлопродукцию и потом мы её покупаем в три дорого,хотя эти "белые воротнички" должны думать головкой и создавать полный цикл у нас в Украине
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Ферросплавы, это тоже металлургия, только пороховата этого не знает. Железо - это сырье для ферросплавов. И если будет повышение цен на руду, это будет автоматически сказываться на прибыли предприятий производящих ферросплавы. Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький - Цензор.НЕТ 610
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При сраліну заводи будували так, що вони були посеред міста. Він сказав шо робітники повинні ходити на завод пішки.
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Ну да ,сейчас поэтому металлургическому комплексу "Доменные,Мартены-Жилые микрорайоны" гуляют мамы с колясками,а в колясках уже не дети ,а мутанты. Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький - Цензор.НЕТ 1237
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Во как Ахметова плющит от этого закона...
Скупил все свободные площади в украинских СМИ...
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Ахметов , Жеваго , Радж Капур , не скулите ! И так нормально подхавали с недр , да засрали все вокруг .
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Караул, Ахметова без штанов оставляют! Пороховата, бегом на ахметовский антимайдан, чтобы встать на его защиту!
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Неужели хоть кто-то заставит рыжего сепара платить налоги ??? Вовка жги !!!!
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