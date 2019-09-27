 Налоговые новации будут стоить металлургической отрасли 8,5 млрд гривен, – Беленький

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире 24 канала председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.
"В случае, если будет принят закон 1210 в том виде, в котором он есть сейчас, то по уточненным подсчетам это будет стоить области около 8,5 млрд грн. Такие расходы мы ничем не сможем компенсировать, будем вынуждены сокращать экспорт, производство, рабочие места и инвестиционные программы", – отметил Беленький.
Кроме того, если чиновники и депутаты не согласятся с замечаниями промышленников и все равно будут настаивать на принятии закона 1210 в первом чтении, внести изменения в следующую редакцию будет фактически невозможно,
– отметил председатель Федерации металлургов.
По его словам, найти взаимопонимание с авторами законопроекта 1210 о повышении рентных платежей на добычу железной руды с 8 до 10% и увеличение налоговой нагрузки на продукты переработки на заседаниях рабочей группы пока не удается. Несмотря на это рассмотреть дополнения в Налоговый кодекс парламентарии должны уже на следующей неделе.
https://censor.net.ua/news/3150433/nalogovye_novatsii_budut_stoit_metallurgicheskoyi_otrasli_85_mlrd_griven_predsedatel_federatsii_metallurgov
Больше интересует вопрос почему Коломойский решил подоить ТОЛЬКО Ахметова?!?!
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ШОТА В МЕТОДИЧКЕ ПУСТЬ УЗНАЮТ: КТО У НАС В УКРАИНЕ ПРЕЗИДЕНТ?
С КЕМ ЭТО АХМЕТОВ ПРИВЫК ДЕЛИТСЯ?
ИЛИ ЭТО ТЫ ИМЕЕШЬ ВВИДУ ПОРОШЕНКО ЗА РОТТЕРДАМ+ ОБЛЭНЕРГО........................
И КТО ЭТИ МНОГИЕ КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ В ПОЛЬЗУ АХМЕТОВА?
ПОРОХОБОТЫ?
МЕТАЛЛУРГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО АХМЕТОВ
ИЛИ У ТЕБЯ В МЕТОДИЧКЕ ТОЛЬКО АХМЕТОВ?
с точностью до наоборот
сферическом коне в идеальном вакууме.
Например импортеры просто беруть дешевое и продают в тридорога! Желание заработать тут ниче не поделаешь.
Вторая из причин, качественные китайские товары стоят подороже украинских и все едете тем кто может заплатить в - США!
а теперь представте хотя бы на секунду что они говорят правду?! А металургия это основа бюджета страны на сегодня!
"Metinvest B.V. в 2018 году заработал более $1,1 млрд
Чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2018 года выросла на 93% по сравнению с прошлым годом - до $1,188 млрд. Об этом говорится в отчете о финансовых результатах группы."
Как по мне здесь все направлено на войну Коломойского с бывшими конкурентами!
Скупил все свободные площади в украинских СМИ...