 Зеленский поблагодарил генсека ООН Гутерреша за гуманитарную поддержку граждан Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Глава государства поблагодарил Генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии", – говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в четверг вечером.

Кроме того президент Украины призвал ООН осуществлять мониторинг нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

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