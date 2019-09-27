 Зеленский поблагодарил генсека ООН Гутерреша за гуманитарную поддержку граждан Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Глава государства поблагодарил Генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии", – говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в четверг вечером.
Кроме того президент Украины призвал ООН осуществлять мониторинг нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.
_______________________________________________________________________________Чим ООН підтримало громадян України?
А вапще, при чем тут зеленский? Дайте им спокойно работать, это молодая ********* специальных специалистов без специальностей. Им нужно время и тишина 🤫
Гуманитарная помощь - вид безвозмездной помощи (содействия); средства для жизни, бесплатно распространяемые среди населения районов, охваченных гуманитарной катастрофой или стоящих на её грани. Для условий вооружённого конфликта Международный суд ООН определил допустимую гуманитарную помощь как «предоставление продовольствия, одежды, лекарств и другой гуманитарной помощи, но это не включает предоставления оружия, систем вооружения, боеприпасов или другого оборудования, автотранспортных средств и материалов, которые могут быть использованы для причинения серьёзных телесных повреждений или явиться причиной смерти».
Мне не нравится что Зе набрал в депутаты тупых кнопкодавов (не все, но большинство), а те в свою очередь себе в помощники набрали своих тупых родственников.
"Тупые" --- имеется в виду, что в политике, экономике... они полные нули. Может:как: блогеры, артисты, фотографы, простые домогосподарки и непонятные активысты воны хороши, но на таких постах такие люди это полный трэш.
де вы в новости порошенко нашли?
или вы сним засыпаете и встаете? - деменционный бред?
шо оба трое пока еще не уверены - мальчики они или "дуже дякую"....
По словам Геруса, правительство будет снижать тарифы и сокращать количество субсидиантов.
"В сентябре 2019 года цена на газ для населения порядком меньше, чем показатели за аналогичный период 2018 года. Соответственно, если тарифы уменьшаются, значит необходимо урезать количество субсидиантов", - объяснил депутат.
Герус объяснил, что в современном обществе главным понятием должна стать привычка сперва оплачивать тарифы и налоги, а потом тратить доходы на все остальное.
"В обществе работает простая формула: твой доход - затраты на выплату тарифов - оплата налогов. Это все, что ты обязан оплатить. Все остальное можно свободно тратить на кино, книги и так далее. Поэтому главное - это доходы. Все начинается с них. Чем больше у нас доходы, тем меньше мы думаем о тарифах", - уточнил Герус.
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Ранее сообщалось, что у Зеленского хотят в систему начисления субсидий внести изменения, которые позволят распространить ее еще на миллион семей.
В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сумма субсидий на услуги ЖКХ выросла на 37,5% - до 916,9 млн грн.#субсидии#доходы#налоги#выплаты#ЖКХ#Андрей ГерусПО МАТЕРИАЛАМ: ZN.UA
То есть ЗЕбилам рабам уже отрыто говорят что ты сначала заплати тарифы и налоги, а потом если что то останеца купи пожрать, лекарств и т.д...если конечно что то останеца..Хорошо ЗЕхолопов дресируют..
Цензор хлебнет есчо, с новой сопливогнойной властью..
Или ты дебил думаешь, Бутусов не видит что творится при шуте?
Клован был шутом, играющим своим корнишонов на пианино, им и сдохнет..
Такого позора как это недорозумение Украина не видела..
Иди проспись воин с обосраными портками..
Воняет на весь цензор..
У нас в городе все подонки, неучи, любители нажиться на холяву, наркоманы, и алкоголики все за Зе...
Нужно будет кловану, свой электорат подогревать халявной паленкой и боярышником..