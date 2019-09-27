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 Экономика
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Все про:налоги (2664) Каленков Александр (56)

 Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт

Последствия законопроекта № 1210 об изменениях в Налоговый кодекс для украинской экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков для статьи "Марионетки Коломойского: Почему налоговый комитет Рады идет на поводу у олигарха" на сайте 112.ua.

"Последствия, которые могут быть для экономики (в результате принятия законопроекта № 1210 в нынешней редакции, - ред.), могут запомниться, как запомнился 2008 год, когда экономика рухнула, обвалился курс гривны", - говорит Александр Каленков.

В материале говорится об изменениях в Налоговый кодекс, которые инициировал глава налогового комитета Даниил Гетманцев. Участники рынка уже буквально завалили профильный комитет письмами с предупреждениями о том, что предлагаемые изменения могут обвалить ведущие по налоговым поступлениям отрасли экономики и спровоцировать катастрофические последствия. Бизнес выступает против предложенных инициатив, поскольку в них речь идет о повышении акцизов на сигареты, отмене стимулирующей ставки на добычу нефти и газа, повышении ренты на добычу ЖРС и т. д. При этом изменения никак не затрагивают бизнес олигарха Игоря Коломойского.

Все перечисленные инициативы могут иметь серьезные последствия для украинской экономики. В частности, изменения, предложенные для отрасли добычи ЖРС, могут нанести огромный удар по металлургической промышленности и привести к обвалу курса гривны, в результате сокращения объемов экспорта и, соответственно, поступлений валютной выручки, предупреждают участники рынка и эксперты.

Если изменения будут приняты в нынешнем виде, соотношение ренты к коммерческой прибыли будет в 10 раз выше, говорит Александр Каленков.

И это при том, что на европейских рынках ЖРС главный конкурент Украины – Россия и прежде всего компания "Металлоинвест" Алишера Усманова, известного олигарха, близкого к Владимиру Путину.

Примечательно, что изменения в подходах к налогообложению железорудной отрасли появились после интервью Коломойского в одном из украинских изданий, в котором он говорил о якобы сверхприбылях украинских ГОКов, добывающих ЖРС, и призывал власти ввести ограничения на ее экспорт.

"Я читал интервью Игоря Валерьевича Коломойского, в котором он говорит о прибыльности железорудного бизнеса, причем говорит абсолютно необоснованно, не с цифрами… у меня такое ощущение это было сделано специально… чтобы привлечь внимание, достаточно провокационно. Но он может позволить себе все что угодно говорить, главное - что будут делать люди, непосредственно принимающие законодательные решения, депутаты", - сказал Каленков.

Источник: https://censor.net.ua/n3150708
 
 
 Топ комментарии
 
что-то по 3 раза на день на цензоре нас пугают этим законом
неужели Ахметов столько денег теряет, что никак не может остановиться покупать новости?
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Судя потмоу, что эта тема уже 10-й раз за ОДИН день на этом форуме, значит хорошо прижали Ахметова.
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Не переживай за Ахметова - у него бабок хватит и внукам. А станет невыгодно при этом законе работать его предприятиям, то он просто закроет пока добычу и выплавку. Государство потеряет сотни лимонов в валюте в виде налогов, потеряет выплаты в ПФ и подоходный, ведь люмпен весь уволит и выгонит на улицу. А вы радуйтесь "мудрым" зеленым человечкам в ВР.
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что-то по 3 раза на день на цензоре нас пугают этим законом
неужели Ахметов столько денег теряет, что никак не может остановиться покупать новости?
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Пи с да шахтеру и его хозяину ахметки!!!
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да он как нить выгребет, а вот зебилам, выбравшим зе сцкуна-марионетку Бени, как раз эта самая , которую ты шахтеру наванговал Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 3145
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Судя потмоу, что эта тема уже 10-й раз за ОДИН день на этом форуме, значит хорошо прижали Ахметова.
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Не боишься, дрисля зеленая,что твоему Идолу прижмут то, чем он стучал по роялю, а заодно и тебе. Можете до Ростова и не успеть.
Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт - Цензор.НЕТ 4293
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Не переживай за Ахметова - у него бабок хватит и внукам. А станет невыгодно при этом законе работать его предприятиям, то он просто закроет пока добычу и выплавку. Государство потеряет сотни лимонов в валюте в виде налогов, потеряет выплаты в ПФ и подоходный, ведь люмпен весь уволит и выгонит на улицу. А вы радуйтесь "мудрым" зеленым человечкам в ВР.
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если буедт не выгодно, найдется более эффетивный.
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Можно не сомневаться, что найдется более эффективный собственник, и после этого законы не только возратятся к нынешним, а станут еще во многом более круче, для нового собственника, но как тысячам работников и их семьям пережить остановку производства, которая может растянуться и на 5 лет ? Можно также не сомневаться, что нынешним собственникам худо-бедно на 5 лет запасу жира хватит
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Вот на что такие как ты надеятся? Что будете топить за все идиотизмы вашей шмаркли, а когда экономика схлопнется вы типо разбогатеете?! Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт - Цензор.НЕТ 2482
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Не витрачайте час. Там все зелене наглухо. Вчора сам переконався.
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Так это именно то, чего добивается международный кагал.
Еще в 2015 году ЮТ говорила об этом, но что мы слушали в ответ - соевый дрист про "юлькувароФФку" и прочие брехни из методичек Пинчука-Манафорта и более ничего.
Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт - Цензор.НЕТ 4880
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єдина мета цієї суки - банально дорватися до влади..... і все, що вона говорить, - популізм
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Ідіоте, коли вона була прем'єром, ти за куб газу по 48 копійок платив. Якщо це популізм, то нехай такий популізм буде.
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Дупойолоп SANDY и еще четыре сракоголовца, которые лайкнули его высер, вы наверно, интерпретацию слова ПОПУЛИЗМ усвоили лт этих пропагандонов:

Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 4251
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Ключевой момент - НЕТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВОК НА ДОБЫЧУ МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ! А почему??? Чем она отличается от железной в смысле "народных недр"???? А потому, что она на 100% Бенина!
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Марганцевая руда не экспортируется!
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У ты моя пуся!!! Та ты шо??? А 100% монополия на марганцевые ферросплавы??? А они куда деваются ????
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Ферросплавы это уже готовая продукция, а не сырье.
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Полуфабрикат, а не готовая продукция, рупор зеленого дриста.
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такой же как стальной прокат Ахметова Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт - Цензор.НЕТ 1305
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А при чем тут вообще Ринатка? Хотя должен признать, что в вашем ЗЕкагале очень хорошо усвоили правила пропаганды доктора Йозефа Геббельса.
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Ринатка тут при всем. Это он зарядил компанию ФСЕ ПРОПАЛО!
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Ух ты! Мука - это сырье или готовая продукция? Для хлебороба - готовая, для пекаря - сырье!
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погугли в инет чем оличавется сырье от готовой продукции.
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Я всю свою жизнь занимался тем, что перерабатывал сырье в "готовую продукцию", которая в свою очередь для кого-то была "сырьем" .Оцинкованный рулон - это вершина металлургии, а для автопрома - это просто сырье!
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Железная руда тоже никуда не экспортируется, на экспорт идет готовое сырье-железорудный концентрат, так. наз."окатыши".
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Из твоего рупора зеленый дрист летит. По запасам марганцевых руд Украина едва ли не на первом месте в мире.
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тема зедебилов плохо раскрыта, добавь креатива.
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Зачем? Вот ты тут, на коментах Ц, и есть тот самый зеленосопливый "креатив". Уж куда всем до тебя, даже порохоботам, до твоей такой лакейской "креативности". Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт - Цензор.НЕТ 8428
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А главное ,обрати внимание ,какой содержательный ответ он тебе дал . В духе настоящего зебила . Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 750 .
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Эх-х ,, - гулять так гулять .. Я категорически - ЗА принятие этого закона . Каждый зебиляра , на собственной шкуряке должен испытать и испробовать последствия своего " исторычного( истеричного ) выбору " .. Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 4046 . Иначе им не доходит . Даёшь больше таких законов . Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 2385 .
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Оказывается, ахметка борется с алигарххами рассеи и самим путеным!! Вот это поворот! И я бы даже сказала очевидный разворот Цензора ))
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Вследствие этого закона , тот же Ахметка потеряет долю рынка сбыта , а это -уменьшение отчислений налогов в бюджет , притока валюты в страну и др. , вплоть до сокращения рабочих мест . Его "нишу" на рынке займут кацапы . Пэрэмога ,, однако .. Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 4059 .
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Эти сказки нам 27 лет в нищей Украине рыги расказывали, теперь то же порохоскот повторяет. Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 7377
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Ну если это для тебя - сказки ,, то и говорить не о чём . Дерзай-те , зе-пролетарии .. Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 503 . Ломать - не строить .

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-Весь мир Ахметки мы разрушим ,
-до основанья - а затем ..

-Мы наш , мы новый мир построим ( может быть , якшо получится ) ,
-кто был ничем тот станет всем . Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 7562 .
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Да, для меня это Ахметкины сказки, с помощью которых он успешно долгие годы обворовывал Украину. Но для порохоскота Ахметов и другие рыги, такие как Порошенко - авторитет. Пожалей еще Шуфрича, что он за добычу нефти и газа будет большую ренту платить... И водочные короли обеднеют из-за повышения акцизов... Кошмар просто!
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Кроме НкГОКа,который входит в структуру "Арселлор Миталл" (бывшая "Криворожсталь"),все ГОКи Кривбасса-находятся под Ахметом и его "Метинвестом".То есть-ЦГОК,ИнГОК,СевГОК,не считая вспомагательных КЦРЗ и так далее.90% рабочих этих ахметовских ГОКов,ну,те кто ещё не свалил в Польшу,или Чехию-голосовали за "Шмарклю".Пускай теперь жрут,или бегом делают биометрику,потому-как делать и без того в убитом Кривом Роге-делать будет нечего."Воны-зробылы цэ разом!"
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некоторые из моих знакомых на вопрос, почему выбрали зеленского и его команду, отвечали, - ну ведь прикольно...!!, а давайте проверим, рухнет или нет экономика, это же прикольно..., главное, чтобы коломойский устоял...., месть принято подавать холодной....
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Будім болєє лучшє іграть музику

самое интересное -- внизу картинки, после слова "Нагадаємо" Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 8779
Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 5028
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Если бы такое было при порохе, тут бутусов, бы уже гнилью захлебнулся, бо зрада и сдача национальных интересов. Я уже не говорю про молчание относительно нового курса, нам НАТО не надо.
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Ну, ладно: Зе и Богдан слиняют в Герцлию.
А куда побегут те у кого нет права на визу по Закону о Возвращении? В Эквадор?
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А шо за Закон о Возвращении? Кстати,зачем "шмаркле" какая-то "Герцлия",если есть-Израиль?
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Израиль не выдает своих граждан. Это железное правило.
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" Участники рынка " ???

а что у нас есть рынок железной руды?
ахметка сам себе продает руду, уголь, электроэнергию и все это называют рынком
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На металлургическом рынке Украины у Ахметова остались лишь три конкурента: "Арселор Миттал Кривой Рог", который входит в международную группу Arcelor Mittal, Днепровский металлургический завод (ДМЗ) Александра Ярославского и "Интерпайп Сталь" Виктора Пинчука.
Группа Метинвест создана из активов, которые Ахметов и другие олигархи приватизировали во времена Леонида Кучмы.
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Если кто не в теме, то проведу маленький ликбез. Чтобы как-то удержаться на плаву прошлая власть обесценила гривну в ТРИ раза и повысила коммунальные тарифы в ДЕСЯТЬ раз. Законопроект № 1210 - это примерно тоже самое, но только нагрузка уже будет не на простых людей, а на олигархов. Поэтому заказные "эксперты" и визжат против этого закона на каждом углу. На самом деле Законопроект № 1210 - это реальная реформа на пути построения социального государства. Как в Европе, когда богатые платят за бедных.
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Расскажешь этот бред работникам Ахметовских ИнГОКа,ЮГОКа,СевГОКа и ЦГОКа,после того,как их-уволит "рыжий".Они-очень рады будут почитать твою биллиберду,на досуге,ведь делать-то им,всё-равно будет нех....)))
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Ничего не будет с работниками ГОКов. Просто меньше бабла твой Ахметов перегонит в оффшоры. А если он это решит делать за счет зарплат простых трудяг, то не сомневайся, его нишу быстро займут другие инвесторы, согласные получать не 100% прибыли, а 30-40% (например).
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Ничего не будет? Просто-половину уволят,а оставшаяся половина-будет вкалывать за себя и за того парня,которого уволили.Такое уже было в 2008-м,когда всю мехслужбу-сразу вывели в "аутсорсинг" из структуры комбинатов и платили сущие гроши,но тогда было тяжелее свалить "за бугор",сейчас-это гораздо проще.Только вот из каких средств пенсионный фонд будет накопляться-ума не приложу,может баба Беня со "шмарклей" будут пенсов содержать?)))
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Так у нас на видобуток газу, мало того, що він за собівартістю дешевий, виявляється, ще й ставка податку пільгова... Так чому ж нам наш газ продають по світовим цінам???!!!
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АЛЕКСАНДР КАЛЕНКОВ
Президент ОП «Укрметаллургпром»
Член Общественного совета при Министерстве экономического развития и торговли Украины.
В 2015 году был избран Президентом Объединения предприятий «Металлургпром» (с марта 2016 г. - Объединение предприятий «Укрметаллургпром»).

совпадение... )))

шоколадное говно из металлургии рассказывает, какой плохой закон... и что курс упадёт именно из-за него, а не из-за действий шоколадного дерьма в прошлом и настоящем (нацбанк)
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Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт

2008 год, это было 11 лет назад. Многие тролли ещё были маленькие и не помнят, когда волают на сегодня, прославляя вчера.
А было просто.
Украинская экономика самая интегрированная экономика в мире. Это аксиома.
Ею тогда руководила одна лядь, с бегающими глазками.
И визжала до упору, что крыза нас нэ коснэться.
А потом дурепе, кто-то догнал, что под кризис можно больше воровать
и получил украинский нарид курс 8 после 5
Как вы понимаете
8 и 5 при ляде. Там же и барыжки отирали СНБО
это не
8 и 27 в 2014-1018
при барыжке
хотя здесь обокрали уже по настоящему
в три раза опустили этот нарид
но на сайте без цензуры такое показывать незя.
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