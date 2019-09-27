 Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков для статьи "Марионетки Коломойского: Почему налоговый комитет Рады идет на поводу у олигарха" на сайте 112.ua.
"Последствия, которые могут быть для экономики (в результате принятия законопроекта № 1210 в нынешней редакции, - ред.), могут запомниться, как запомнился 2008 год, когда экономика рухнула, обвалился курс гривны", - говорит Александр Каленков.
В материале говорится об изменениях в Налоговый кодекс, которые инициировал глава налогового комитета Даниил Гетманцев. Участники рынка уже буквально завалили профильный комитет письмами с предупреждениями о том, что предлагаемые изменения могут обвалить ведущие по налоговым поступлениям отрасли экономики и спровоцировать катастрофические последствия. Бизнес выступает против предложенных инициатив, поскольку в них речь идет о повышении акцизов на сигареты, отмене стимулирующей ставки на добычу нефти и газа, повышении ренты на добычу ЖРС и т. д. При этом изменения никак не затрагивают бизнес олигарха Игоря Коломойского.
Все перечисленные инициативы могут иметь серьезные последствия для украинской экономики. В частности, изменения, предложенные для отрасли добычи ЖРС, могут нанести огромный удар по металлургической промышленности и привести к обвалу курса гривны, в результате сокращения объемов экспорта и, соответственно, поступлений валютной выручки, предупреждают участники рынка и эксперты.
Если изменения будут приняты в нынешнем виде, соотношение ренты к коммерческой прибыли будет в 10 раз выше, говорит Александр Каленков.
И это при том, что на европейских рынках ЖРС главный конкурент Украины – Россия и прежде всего компания "Металлоинвест" Алишера Усманова, известного олигарха, близкого к Владимиру Путину.
Примечательно, что изменения в подходах к налогообложению железорудной отрасли появились после интервью Коломойского в одном из украинских изданий, в котором он говорил о якобы сверхприбылях украинских ГОКов, добывающих ЖРС, и призывал власти ввести ограничения на ее экспорт.
"Я читал интервью Игоря Валерьевича Коломойского, в котором он говорит о прибыльности железорудного бизнеса, причем говорит абсолютно необоснованно, не с цифрами… у меня такое ощущение это было сделано специально… чтобы привлечь внимание, достаточно провокационно. Но он может позволить себе все что угодно говорить, главное - что будут делать люди, непосредственно принимающие законодательные решения, депутаты", - сказал Каленков.
неужели Ахметов столько денег теряет, что никак не может остановиться покупать новости?
Еще в 2015 году ЮТ говорила об этом, но что мы слушали в ответ - соевый дрист про "юлькувароФФку" и прочие брехни из методичек Пинчука-Манафорта и более ничего.
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-Весь мир Ахметки мы разрушим ,
-до основанья - а затем ..
-Мы наш , мы новый мир построим ( может быть , якшо получится ) ,
-кто был ничем тот станет всем . .
самое интересное -- внизу картинки, после слова "Нагадаємо"
А куда побегут те у кого нет права на визу по Закону о Возвращении? В Эквадор?
а что у нас есть рынок железной руды?
ахметка сам себе продает руду, уголь, электроэнергию и все это называют рынком
Группа Метинвест создана из активов, которые Ахметов и другие олигархи приватизировали во времена Леонида Кучмы.
Президент ОП «Укрметаллургпром»
Член Общественного совета при Министерстве экономического развития и торговли Украины.
В 2015 году был избран Президентом Объединения предприятий «Металлургпром» (с марта 2016 г. - Объединение предприятий «Укрметаллургпром»).
совпадение... )))
шоколадное говно из металлургии рассказывает, какой плохой закон... и что курс упадёт именно из-за него, а не из-за действий шоколадного дерьма в прошлом и настоящем (нацбанк)
2008 год, это было 11 лет назад. Многие тролли ещё были маленькие и не помнят, когда волают на сегодня, прославляя вчера.
А было просто.
Украинская экономика самая интегрированная экономика в мире. Это аксиома.
Ею тогда руководила одна лядь, с бегающими глазками.
И визжала до упору, что крыза нас нэ коснэться.
А потом дурепе, кто-то догнал, что под кризис можно больше воровать
и получил украинский нарид курс 8 после 5
Как вы понимаете
8 и 5 при ляде. Там же и барыжки отирали СНБО
это не
8 и 27 в 2014-1018
при барыжке
хотя здесь обокрали уже по настоящему
в три раза опустили этот нарид
но на сайте без цензуры такое показывать незя.