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Все про:жилье (633) полигон (261)

 На недостроенный военный городок на полигоне "Широкий лан" потратили почти 309 миллионов гривен

Сумма потраченных средств на строительство лагерного городка на территории полигона "Широкий лан" в Николаевской области составляет 308,77 миллиона гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "InfoResist" со ссылкой на ответ Министерства обороны Украины.

В ответе сказано, что на сегодняшний день строительная готовность первого пускового комплекса, который включает в себя строительство 11 казарм, составляет 75%. Строительные работы планируется завершить к концу 2019 года.

Строительная готовность второго пускового комплекса составляет 45%. Он включает в себя строительство столовой, контрольно-пропускного пункта, внешнего электроснабжения, объектов инженерного обеспечения (очистные сооружения, котельная, инженерные сети, водопровод и канализационные стоки).

Сейчас работы в данном направлении приостановлены в связи с проведением судебно-строительной экспертизы в уголовном и хозяйственном производстве. Они будут возобновлены после вынесения судом соответствующего решения.

Напомним, что городок планировали построить еще в 2018 году. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту нанесения ущерба Украине на сумму примерно 37 миллионов гривен в результате выполнения строительных работ на территории полигона "Широкий лан".

Источник: https://censor.net.ua/n3150707
 
 
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пока суд да дело 2 года пройдёт На недостроенный военный городок на полигоне "Широкий лан" потратили почти 309 миллионов гривен - Цензор.НЕТ 4958 а армейцы как всегда крайние На недостроенный военный городок на полигоне "Широкий лан" потратили почти 309 миллионов гривен - Цензор.НЕТ 6847
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Дай угадаю кто виноват: Зелянский и Беня Коломойский?
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ничо нового. в виртуальном мире, при стареньком железе, видео когда глючит, то это смотрится как дэжавю )
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воры в армии,как и везде по стране в любой гос.сфере.
единственный вопрос-кто это остановит...
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При чому тут Армія? Замовник - корупціонери-чиновники з міноборони, виконавці робіт - урла у вигляді будівельної фірми, прикриття - гебня та прокурорські.
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а может они палатки от Exped™ покупали. харошие, но цены немалой )
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На недостроенный военный городок на полигоне "Широкий лан" потратили почти 309 миллионов гривен





пока казаки на фронте воевали,
их гетьманы в киевах -широкихланах крали.

лучшая армея в эвропе.
насмехаются все - от меркелей-мукронов - до данбасятины данецкой.

у своих ссуки крадут солдат и возят гуманитарку укркалбасу в
бамбас.

5 лет. 6-й пошел.

конченные.

ахахаха






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Европа умудрилась для миллионов беженцев в кратчайшие сроки модульное жильё произвести и установить.
А тут - просто, совок живёт и процветает.
Тырят - просто все. От прапора до генерала - потому что привычка...
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