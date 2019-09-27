 Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Михаил Ткач.
Он отметил: "Кто может объяснить в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент когда журналист хочет задать вопрос первому лицу!
Это как называется?! Свобода слова?!
Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов с "новой страны".
На момент когда меня избрали в совет по защите свободы слова при президенте я уже видел эти кадры. Можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером демонстрировать как нужно относиться к СМИ".
препятствовать вашей деградации..
Пилон к добру не приведет, как не скользи то ты на нем..
🤗
А насунет тола под корсет..(с)
😁
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А журналіст всього лиш хотів спитати, якого х...я Богдан робив в уряді Азірова...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB
А вот нет - "пошли овцы нах отсюда...!"
Теперь только так..
ето за шо она его схватила? - бой-баба-мендель...
Чего таких, как этот Андушко, на Банковую к администрации президента при Пэтре Лексеече вообще не подпускали даже близко?
КАК ТЕБЕ ВКУС?
https://www.youtube.com/watch?v=m4SfTN4UMvE
.
Помните игра такая была - "Виселица"? Там каждый игрок рисовал по палочке и в конце получался висящий на виселице человечек.
Так вот палочка к палочке - ЗЕ рисует себе виселицу. "Зима близко".
Может Медведчук или Юлька, или какой нибудь Гордон... нет это ещё будет хуже в 100 раз.
Отдельное спасибо за 112 кал, хоть здесь Зеленский порадовал, надеюсь это только начало.
Такими темпами, они все ближе приближают свой конец))