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Все про:Андрушко (12) Зеленский (3009) свобода слова (998) цензура (1140) Мендель (25)

 Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому. ФОТО

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Михаил Ткач.

Он отметил: "Кто может объяснить в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент когда журналист хочет задать вопрос первому лицу!

Это как называется?! Свобода слова?!

Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов с "новой страны".

На момент когда меня избрали в совет по защите свободы слова при президенте я уже видел эти кадры. Можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером демонстрировать как нужно относиться к СМИ".

Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому 01
Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому 02
Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому 03

Источник: https://censor.net.ua/n3150706
 
   
 Топ комментарии
 
Бультельерша бешенная ,которая брехала ,что ВСУ обстреливает школы и больницы на оккупированной рашистами Украине
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Он только что достал и нассал всем 73% которые верили в честность и открытость зебила Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому - Цензор.НЕТ 6117
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Ця тупа ж**ська кобила притомно розмовляти не вміє і здатна, гадина, лише звинувачувати наших військових.
А тут іще верхнім кінцівкам волю дала, відмазуючи такого самого дебіла-одновірця ...
Кагал.
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все еще изпадстала тявкаешь или уже вылез аблизнулся?
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Мадмуазель, Я не зверь и не хочу
препятствовать вашей деградации..
Пилон к добру не приведет, как не скользи то ты на нем..
🤗
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когда дожрешь, шо туда вчера накидали, вылезай - ты всем нужен!
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ну вот честно, увидев такой фейс, как у этого журналиста, я бы поступил так-же.
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Поэтому быдло за Ялынковича и ЗЕ и голосовало - они для вас свои.
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??? да вы, ылита, переплюнули даже ватное быдло.
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Точняк, инстинкт самосохранения!
А насунет тола под корсет..(с)
😁
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После слов 3енелейсского и его меньдэль-- что АРИМИЯ УКРАИНЫ УБИВАЕТ не ТОЛЬКО ПОВСТАНЦЕВ , а и МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ-- ЧТО ЕЩЕ ОТ НЕЕ ОЖИДАТЬ ??
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Ракурс поганенькій.Але і по ньому видно,що,на відміну від Мандиль,Вовка ледве не обісцявся.
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Радіо Свобода - один із небагатьох незаангажованих ЗМІ, вони не належать жодному з олігархів. Це американське радіо! Їм вірити можна. І оцей їх сюжет дуже пізнавальний.

А журналіст всього лиш хотів спитати, якого х...я Богдан робив в уряді Азірова...
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Брехня. Порохоскоткая контора. Так что к Мендели у меня претензий нет. Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому - Цензор.НЕТ 8155
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У Вас всі хто не поважає поросят, москалі))) тоді я теж москаль!
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Кривороги абарзелі! Бидлота, бидлота та ще раз - бидлота.
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Цэ пыздэць. Мэдаль прэс - сэкрэтарэви та прэмию. Нэгайно.
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журналисты получили новую власть которую они и пиарили во всю- теперь пусть разгребают Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому - Цензор.НЕТ 8975
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мечтают наверное что бы их снова называли дорогенькими...
А вот нет - "пошли овцы нах отсюда...!"
Теперь только так..
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это нормально. так давно все женчины пресссекретари делають. а в рассеи даже один мушчинко прессекретут есть, с прыщиками вместо груди. именно отсюда и пошла пословица - груддю стать на защиту. )
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физически?
ето за шо она его схватила? - бой-баба-мендель...
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Эй, возмущающиеся, ответьте на простой вопрос:
Чего таких, как этот Андушко, на Банковую к администрации президента при Пэтре Лексеече вообще не подпускали даже близко?
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та был он там и не раз вот зебуины вам как кацапам мозги промыли
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Хохлы терпилы,всё время жрут шидофскую цюцюрку и радиють
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А ТЫ ЖРЕШЬ ХРЮССКУЮ ЦЮЦЮРКУ. ПРИ ЧЕМ, ОДНУ И ТУ ЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 20 ЛЕТ.
КАК ТЕБЕ ВКУС?
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Хозяин 3еукраины,- гр росции ПОРТНОВ -- ПЬЯНЫЙ и ОТКРЫТЫЙ -- - - -

https://www.youtube.com/watch?v=m4SfTN4UMvE

.
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Пока Зеленский ничего очень плохого не сделал, но есть предпосылки к этому и меня это пугает.
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Само хуже во всём этом, что у него непонятнаяя команда и партия тупых кнопкодавов.
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А, по-моему, все идет отлично.

Помните игра такая была - "Виселица"? Там каждый игрок рисовал по палочке и в конце получался висящий на виселице человечек.

Так вот палочка к палочке - ЗЕ рисует себе виселицу. "Зима близко".
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Если не Зеленский или Порошенко то кто???
Может Медведчук или Юлька, или какой нибудь Гордон... нет это ещё будет хуже в 100 раз.
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Пора все таки спросить у Зеленского, кто убил Катю Гандзюк
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И Коломойский недавно сказал, что Свинарчуков нужно наградить за хороше проделанную работу, а не посадить.
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Насправді ця Мендель зробила своєму президенту набагато гірше тим, що не дала відповісти. Дивно, що у новій владі нема розуміння репутації відкритості.
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Ну ладно это такое простительно.
Отдельное спасибо за 112 кал, хоть здесь Зеленский порадовал, надеюсь это только начало.
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І що ж такого надзвичайно невідкладного хотів запитати пан Андрушко, що сміливо кидався під вдвіччи, ні втриччи більшу за нього пані Мендель, як пафіловець під танк? Заради чого було так ризикувати "тщедушным тельцем"?
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І що б ми робили без дурних порад різних бовдурів...
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Всё она правильно сделала. Если бы он сказал что-нибудь неумное, ей же потом надо было бы объяснять, что он не это имел в виду, что вы всё не так поняли и т.п. Шоу "Страна 95" не даст умереть от скуки.
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*Новые лица*, показывают себя во всей своей красе!
Такими темпами, они все ближе приближают свой конец))
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Істерикою порохобільних задоволений ! Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому - Цензор.НЕТ 8090
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Богдана не любят: ни Порохоботы, ни Зеботы, ни Юляботы, никто, может кроме Коломойскоботов.
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О политиках судят на по *любви*, а по результатам.
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Мало того что непрофессиональна, что Мендель, что невежа и невежда, так оно еще и некрасивое. Вот посмотрите на Пескова - красавчик усы торчком, всегда мастерски отмазывает хозяина, а надо и под хвост дзюдоисту даст, под настроение.Или американские речниці в ООН - влюбиться можно, только от высоты лба возбуждаешься не доходя до груди, или наша Зленко с Мида - очаровательная, колкая, сексуальная. Или даже тот же Лысенко - стецько стецьком, але хоч голосно впевненно росказує. И на этом фоне шМендель - ни кожи ни рожи, ни ума ни фантазии. Жена ЗЕ видать подбирала спецом крокодила, зная нравы муженька.
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Коли хтось з таким перекошеним обличчям лізе до президента, не тільки Зе, до будь якого президента, їм повинна займатись охорона, а не прес-секретар. У журналістів є акредитація на заходи, і там можна без проблем задати найгостріші питання. А коли папарацци виловлюють когось по дорозі з авто, їх в усіх країнах світу досить грубо повертають на місце.
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