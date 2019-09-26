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 Общество
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Все про:лицензия (139) Нацсовет_ТРВ (447) вещание (162) 112_Украина (43)

 Лишение лицензии телеканала 112.Украина касается только цифрового вещания. Трансляции в интернете и кабельных сетях останутся, - Нацсовет ТРВ

Лишение лицензии телеканала "112 Украина" касается только его цифрового вещания, трансляции в интернете и в кабельных сетях останутся неизменными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "РБК-Украина" заявили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

"В цифра не будет речи только тех региональных компаний, лицензии которых сегодня (26 сентября) рассматривали. Нацсовет направляет письмо провайдеру. Когда он его получит, он его (сигнал) и выключит. Выключает сигнал провайдер, это не через полгода, это в ближайшее время ", - заявили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ лишил лицензий пять региональных компаний, которые вещали под логотипом "112 Украина"

Речь идет о компании ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ".

Согласно госреестров субъектов информационной деятельности, эти компании распространяют сигнал "112 Украина" на Киев, Харьков. Днепр, Львов, Чернигов, Винницу, Кривой Рог, Полтаву, Херсон, Сумы, Ужгород, Луцк, Черкассы, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Мукачево и прилегающие районы.

Также цифровое вещание телеканала по решению Нацсовета прекратят в городах Донецкой и Луганской областей, в частности в Мариуполе, Краматорске, Константиновке.

В Нацсовете уточнили, что в интернете, в кабельных сетях и в спутнике канал продолжит сказать без изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канал продолжает вещание со спутника, в кабельных сетях и в интернете, - "112 Украина" в ответ на решение Нацсовета

Напомним, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказалась продлевать лицензию телеканалу "112 Украина".

Несмотря на решение Нацсовета, телеканал заявил, что будет продолжать работу. Также телеканал назвал действия Нацсовета "незаконными", а сам Нацсовет - "нелегитимным органом власти".

Источник: https://censor.net.ua/n3150705
 
   
 Топ комментарии
 
Несмотря на решение Нацсовета, телеканал заявил, что будет продолжать работу. Также телеканал назвал действия Нацсовета "незаконными", а сам Нацсовет - "нелегитимным органом власти".

Именно поэтому ЗЕкоманда сразу же заявила что будет менять состав нацсовета...угадайте для чего эти ЗЕсепары будут менять состав??
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Ой. Та я вас прошу. Шуфрич це непорозуміння швидко порішає.
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Несмотря на решение Нацсовета, телеканал заявил, что будет продолжать работу. Также телеканал назвал действия Нацсовета "незаконными", а сам Нацсовет - "нелегитимным органом власти".

Именно поэтому ЗЕкоманда сразу же заявила что будет менять состав нацсовета...угадайте для чего эти ЗЕсепары будут менять состав??
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Вот я в вас идиотах никогда не сомневался, что вы слуги двух господ - Порошенко и Медведчука. И сегодняшний твой высер лишь утвердил мое мнение.
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"...угадайте для чего эти ЗЕсепары будут менять состав??"

Для тех, кто в танке! Во первых, этот Нацсовет был сформирован брехуном и узурпатором Порошенком! А во вторых, у трех из восьми членов Нацсовета закончились полномочия, поэтому этот орган можно смело считать нелегитимным!
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Это результат "Потужної реформи" Уголовно Процесуального Кодекса.
.
Принят в 2012г. разработчик гр. Портнов.
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Так не "запретили вещание", а "не продлили лицензию на вещание". Срок окончания действия лицензии явно не сегодня и не завтра заканчивается.
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Ой. Та я вас прошу. Шуфрич це непорозуміння швидко порішає.
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А как этА? : В Нацсовете уточнили, что в интернете, в кабельных сетях и в спутнике канал продолжит сказать без изменений.Источник: https://censor.net.ua/n3150705
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Давно пора эту сепарскую помойку закрыть..
У меня моя мать его сиотрела, и судя по ее последним пламенным речам, у нее поехала крыша...
Приехал к ней в гости, и отключил 112, Зик, и всю ненужную парашу..
И о Боги!
Старушка пришла до памяти..
Так что этот шабаш нужно было запретить, сразу после покупки Мертвечуком этих Аналов...
Так что Слава Бандере, а сопли зелёные пусть усрутся,вместе с бабушкой Богданом, и Шутом Зе..
Порошенко мой президент..
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