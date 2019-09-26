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Все про:взятка (4718) Киев (17949) Нацполиция (10133)

 Частного исполнителя задержали в Киеве на взятке 1 тыс. долл. за прекращение исполнительного производства, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали при получении взятки частного исполнителя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Частного исполнителя задержали в Киеве на взятке 1 тыс. долл. за прекращение исполнительного производства, - Нацполиция 01

Злоумышленница требовала 1 000 долларов за вынесение постановления о прекращении исполнительного производства и удаления данных из реестра должников. Задержали женщину после того, как она получила деньги.

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Частного исполнителя задержали в Киеве на взятке 1 тыс. долл. за прекращение исполнительного производства, - Нацполиция 02

"В офисном помещении изъяли деньги и пакетики с белым порошком, который отправят на проведение экспертизы. В рамках уголовного производства, которое расследуется по части 4 статьи 368-4 (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения на время следствия.

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Согласно санкции статьи, действия частного исполнителя наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Кроме того, после проведения экспертизы возможна дополнительная правовая квалификация события", - сообщили в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3150704
 
   
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может она мать одиночка? а белый порошок в пакетиках - то сухое молоко, шо бонусом для её голодных деток к взятке прилагалось. жестокий мир. никакой жалости к падшим ((
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Слідчі зобов'язані були , хоча б нюхнуть порошку ! Щоб розібратися в чому справа !😆
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не обязательно. шоб убедится шо то сухое сгущённое молоко, им достаточно было макнуть в него кончик пальца и попробовать этот кончик кончиком языга. есть и такой тест. )
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Так можна і ящур підхопить ,якщо лизать ! А нюхнуть саме то , набагато безпечніше і гігієнічніше !😈
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как сказать. ящур носа може оказаться, шо буде ще смєтртєльнее ящура языга )
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пасиба. буду знать. даже записал скриншотом. пользуясь случаем, хочу спросить, как ветеринар ветеринара, а шо мона сказать о конском сапе? на лаврова хцу пойти. як ему каплю сапа лучше впендюрить в нос чи на языг? )
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гр Рф ПОРТНОВ вчера , в переписке УГРОЖАЛ ПРОКУРОРУ - 3еукраины СОВЕРШИТЬ С НИМ ПОЛОВЫЙ АКТ В РОТОВОЕ ОТВЕРСТВИЕ ( при том ОООЧЕНЬ ЖЕСТКИМ СЕКСОМ ).

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то хай на руских лошадях, серже и машке, сначала потренируется. шоб уже на верняка ))
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Якщо Лаврову та його помічниці , кобилячій підхвісниці, то ліпше , анально! Прямісінько під хвоста. Афект скоріше наступить!
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Безнал или бартер .
Опять учить или семинары проводить ?! Сплошная наглая самонадеянность ...
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