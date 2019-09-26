 Хотим помочь Зеленскому преодолеть коррупцию в Украине, - Помпео

С таким заявлением он выступил в четверг на пресс-брифинге в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях 74-й Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не хотим упустить возможность для улучшения отношений между Соединенными Штатами и Украиной, нарастить возможности, укрепить наше взаимодействие, чтобы помочь преодолеть коррупцию в Украине", - подчеркнул глава Государственного департамента США.
Он подчеркнул, что президент Зеленский уделяет большое внимание антикоррупционной борьбе.
"Надеемся, что мы можем помочь ему достичь этого. Это было бы хорошо для Украины, для Европы", - отметил Помпео, добавив, что США также поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии.
"Государственный департамент прилагает все усилия для того, чтобы добиться достижения этой цели", - подчеркнул государственный секретарь США.
квартал усох бо ушел в палитику - именно так коррупцию и преодолевают.
дуже дякую!!!