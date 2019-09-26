 Хотим помочь Зеленскому преодолеть коррупцию в Украине, - Помпео

С таким заявлением он выступил в четверг на пресс-брифинге в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях 74-й Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не хотим упустить возможность для улучшения отношений между Соединенными Штатами и Украиной, нарастить возможности, укрепить наше взаимодействие, чтобы помочь преодолеть коррупцию в Украине", - подчеркнул глава Государственного департамента США.

Он подчеркнул, что президент Зеленский уделяет большое внимание антикоррупционной борьбе.

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"Надеемся, что мы можем помочь ему достичь этого. Это было бы хорошо для Украины, для Европы", - отметил Помпео, добавив, что США также поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии.

"Государственный департамент прилагает все усилия для того, чтобы добиться достижения этой цели", - подчеркнул государственный секретарь США.

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