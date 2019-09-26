EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  1655  105
Материалы по теме:
Все про:Госдепартамент США (966) США (15425) Помпео (151)

 Хотим помочь Зеленскому преодолеть коррупцию в Украине, - Помпео

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что в двусторонних отношениях с Украиной Соединенные Штаты стремятся помочь президенту Зеленскому искоренить коррупцию в стране.

С таким заявлением он выступил в четверг на пресс-брифинге в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях 74-й Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не хотим упустить возможность для улучшения отношений между Соединенными Штатами и Украиной, нарастить возможности, укрепить наше взаимодействие, чтобы помочь преодолеть коррупцию в Украине", - подчеркнул глава Государственного департамента США.

Он подчеркнул, что президент Зеленский уделяет большое внимание антикоррупционной борьбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео считает неуместным обнародование стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского

"Надеемся, что мы можем помочь ему достичь этого. Это было бы хорошо для Украины, для Европы", - отметил Помпео, добавив, что США также поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии.

"Государственный департамент прилагает все усилия для того, чтобы добиться достижения этой цели", - подчеркнул государственный секретарь США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп принял решение предоставить помощь Украине, чтобы помочь сопротивляться захвату юго-востока страны, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3150703
 
   
 Топ комментарии
 
Как зебил собирается бороться с коррупцией если у него в команде треть людей это знакомые с квартала, треть людей бандита Авакова и треть людей бандита Коломойского ? Хотим помочь Зеленскому преодолеть коррупцию в Украине, - Помпео - Цензор.НЕТ 1637
 показать весь комментарий
 
посмотришь сколько уголовных дел возбудят против Зе когда он сбежит с голодной страны..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
все сватья, тетки и друззя детства уже при деле.
квартал усох бо ушел в палитику - именно так коррупцию и преодолевают.
дуже дякую!!!
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх