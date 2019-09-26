 Украинские компании уйдут с рынка: названы последствия налоговых правок Рады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом OBOZREVATEL рассказал директор Авдеевского коксохима, нардеп Муса Магомедов. По его словам, сейчас идут постоянные обсуждения правок к документу в комитете, однако окончательного варианта всё еще нет.
В случае принятия законопроекта и повышения рентной ставки на добычу железной руды в 4 раза, украинские компании будут вынуждены уйти с рынка и станут неконкурентоспособными по сравнению с другими странами.
"Если прогнозы международных аналитиков по повышению цен на эти ресурсы сбудутся, и к тому же увеличатся ставки на их добычу, то может быть ситуация, при которой украинские производители будут не конкурентоспособными. Их себестоимость станет выше цены реализации и соответственно не будет смысла в добычи и в продаже. То есть нужно будет сворачивать производство. Мы больше не сможем конкурировать, как страна", – отметил Магомедов.
Он добавил, что речь идет именно об экспорте. На внутреннем рынке ситуация, вероятнее всего, не изменится.
Как известно, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.
Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.
Прикормка важна... - это вам каждый рыбак скажет..
Так и с глупым избирателями, такими как зе.... - та же схема...
Коллективная ответственность народа так сказать...
Как говорили немцы - "Пойманы вместе, повешены вместе"...
1. Наших пленных освободили. Моряков в том числе. Надеюсь Вы не думаете, что кацапы собирались выполнять решение международного трибунала. Ведь катера захваченные они так и не вернули.
2. Доллар продолжает падать уже который месяц.
3. Золотовалютный резерв увеличился с 19 млрд баксов в мае до 22 в августе. И это без помощи МВФ.
4. Принят закон об импичменте и о снятии неприкосновенности с депутатов.
5. В проект бюджета следующего года заложено увеличение расходов на безопасности и оборону. Непосредственно на ВСУ на 4 млрд гривен.
6 В хранилища закачано 20 млрд кубов газа. Что за последние годы рекордное число и что даст нам время и возможность вести с кацапами переговоры по поставкам газа на более выгодных условиях. А ЕС пусть само чешется и разбирается с кацапами если они давления в своих газопроводах зимой удержать не смогут.
7. Наконец то в ООН действительно было озвучена реальная оценка "помощи" нам со стороны ЕС.
8. Военную помощь запланированную на этот год Америка таки выделила и на следующий собирается ее увеличивать.
9. Закупка и поставка в войска военной техники продолжается.
10. Санкции против кацапов Америка собирается усиливать.
11. ЕС зашевелилась и думаю тоже будет вынуждена продолжить усиление санкций против кацапов. Ибо морду лица сохранять придется.
12. Иностранцы увеличили вложения в украинские ОВГЗ до рекордных 97 миллиардов
Это так - на вскидку. Относительно воя по ФОПам, рентной платы за железную руду, закон о рынке земли (на мой взгляд довольно спорный и лучше его действительно на референдум вынести), ситуации с увольнениями чиновников МОЗ пока говорить еще рано. Все это в процессе и конечный результат не известен. Также относительно кредитов МВФ и их прям такой необходимости.
Вот, как говорится, вкратце видение моими глазами в которых по Вашим словам "печет". Так что наблюдаем дальше. Такая вот се ля вуха.
https://gmk.center/posts/vklad-metallurgii-v-jekonomiku-ukrainy/
Также погугли почему Центр принятия решений и управление табачными магнатами перемещается в Румынию с Украины, а заодно и производство. Будем курить "Дойну" и "Флуэраш" МЫЗДОБУЛЫ !
все "украинские" предприятия по руде и металлу-или оффшорніе,или росийские.
чурка бамбасская дурит неверных.(и ему реально похер,пете-раст ты или зэбоик)
Цензор ну может хватит этой завуалированности и полит коректности, бо все кто в теме прекрасно знают что украинские компании с поднятием в 4 раза ставки..будут полностью не конкурентно способными со своими главными конкурентами - росийскими компаниями. Говорите это прямо. Сейчас основные конкуренты это кацапы. Именно ихня металлургия продаёт очень подобные товары к нашим компания. Оно и понятно, ведь по сути это одно бывшее совковое производство. Только поднятие ставки в 4 раза выкинет Украину с мировых рынков в пользу кацапских компаний. Я почему то даже уверен что этот закон именно с целю уничтожить украинские компании, для того шоб освободить рынок для кацапских компаний. Вопрос на кого работает ЗЕкоманда..пока вижу что точно не в пользу Украины.
Нахлебальщики свалят(жаль , шо безаказанно),
но нишу займут другие!
Олигархов надо лишить монополии(тяжкий труд)..
Все буде УКРАЇНА!
😁
Думаю если поднять эти бумаги, то узнаем много всего интересного и откроем не один способ вернуть предприятия.
Печаль... а ещё что-то там плачут за цензуру
Может сыграл, может сыграли его. Не вижу здесь большой разницы. Главное полное отсутствие развития и банальное перераспределение финансовых потоков