 Украинские компании уйдут с рынка: названы последствия налоговых правок Рады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом OBOZREVATEL рассказал директор Авдеевского коксохима, нардеп Муса Магомедов. По его словам, сейчас идут постоянные обсуждения правок к документу в комитете, однако окончательного варианта всё еще нет.

В случае принятия законопроекта и повышения рентной ставки на добычу железной руды в 4 раза, украинские компании будут вынуждены уйти с рынка и станут неконкурентоспособными по сравнению с другими странами.

"Если прогнозы международных аналитиков по повышению цен на эти ресурсы сбудутся, и к тому же увеличатся ставки на их добычу, то может быть ситуация, при которой украинские производители будут не конкурентоспособными. Их себестоимость станет выше цены реализации и соответственно не будет смысла в добычи и в продаже. То есть нужно будет сворачивать производство. Мы больше не сможем конкурировать, как страна", – отметил Магомедов.

Он добавил, что речь идет именно об экспорте. На внутреннем рынке ситуация, вероятнее всего, не изменится.

Как известно, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.