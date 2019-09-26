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 Экономика
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Все про:налоги (2664) Магомедов Муса (1)

 Украинские компании уйдут с рынка: названы последствия налоговых правок Рады

Эксперты прогнозируют, что принятием законопроекта №1210, который повышает плату за добычу железной руды, власти поспособствуют тому, что украинские компании будут вынуждены уйти с рынка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом OBOZREVATEL рассказал директор Авдеевского коксохима, нардеп Муса Магомедов. По его словам, сейчас идут постоянные обсуждения правок к документу в комитете, однако окончательного варианта всё еще нет.

В случае принятия законопроекта и повышения рентной ставки на добычу железной руды в 4 раза, украинские компании будут вынуждены уйти с рынка и станут неконкурентоспособными по сравнению с другими странами.

"Если прогнозы международных аналитиков по повышению цен на эти ресурсы сбудутся, и к тому же увеличатся ставки на их добычу, то может быть ситуация, при которой украинские производители будут не конкурентоспособными. Их себестоимость станет выше цены реализации и соответственно не будет смысла в добычи и в продаже. То есть нужно будет сворачивать производство. Мы больше не сможем конкурировать, как страна", – отметил Магомедов.

Он добавил, что речь идет именно об экспорте. На внутреннем рынке ситуация, вероятнее всего, не изменится.

Как известно, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.

Источник: https://censor.net.ua/n3150702
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы , а почему Зеленский говорил что сделает огромные налоги для всяких клятых Порошенок и Коломойских и очень маленькие или вообще уберет для рядовых зебилов , а в итоге сделал все наоборот ? Украинские компании уйдут с рынка: названы последствия налоговых правок Рады - Цензор.НЕТ 9461
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Ну и хорошо , просто огромное количество зебилов останется без работы Украинские компании уйдут с рынка: названы последствия налоговых правок Рады - Цензор.НЕТ 8659
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Зебилы , а почему Зеленский говорил что сделает огромные налоги для всяких клятых Порошенок и Коломойских и очень маленькие или вообще уберет для рядовых зебилов , а в итоге сделал все наоборот ?
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У этого придурка любой пост в абсолютно любой теме начинается с "зебилы". Не обращайте на больного внимание. Тем более это провокатор не с Украины, а "залетный".
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Всё просто.Это те, кто как из главный Зебил считает Украину продажной женщиной.
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потому что зе-гуппи прикормить нужно было..., что бы поймать и зажарить потом..
Прикормка важна... - это вам каждый рыбак скажет..
Так и с глупым избирателями, такими как зе.... - та же схема...
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Ну зебилов то не жалко , а нормальным людям как жить в стране захваченной бандой Коломойского ?
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никого не жалко - все должны страдать.... Украинские компании уйдут с рынка: названы последствия налоговых правок Рады - Цензор.НЕТ 9363
Коллективная ответственность народа так сказать...
Как говорили немцы - "Пойманы вместе, повешены вместе"...
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так это первый шаг по обелечиванию рыжей гниды ахметки и православной суки новинской. Но судя по теме они всех кривых и убогих свиношнырей подняли по тревоге.
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де бил, этот налог как раз коснется Ахметова и Новинского!!!! забрав у них из прибыли не 20%, как ранее, а 90%!!!! потому иди ка ты в свою *********!!! тебе там место!
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Только носи не снимая. И куртку с такой надписью прикупи и носи! 😂
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Не, согласись, прикольно, вангую новую моду. Кто первый запустит в массовое производство, да хоть носки-озолотится
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Не обольщайся, идиотов не много и они сцыкливые!
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У вас с порохоботами свои терки,понимаю, но учтите что на последних выборах за группу зе проголосовало 21% процент от списочного состава, а остальные НЕ проголосовали, а я голосовал за зе но за такую политику не голосовал и успел разочороваться, так что мне надо немного другую футболку
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Я покуда еще результатов политики Зе не увидел. Времени мало покуда прошло ИМХО. И я не сторонник Зеленского, скорее действительно противник Порошенко. То во что он вогнал страну за пять лет называется вселенская ЖОППА. Жду не дождусь начала следующего года. Вот тогда и будет первая лакмусовая бумажка для Зеленского - начнется расследование деятельности Порошенко или нет. А пока Пороха прикрывает зонтик неприкосновенности.
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Вы не можете увидеть ,поскольку вам в глазах печет, се ля ви.
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у тебя их уже выело давно петиной божьей росой!!!
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Почему же. Я допустим уже вижу некоторый позитив от политики Зеленского. Вот сухие факты:
1. Наших пленных освободили. Моряков в том числе. Надеюсь Вы не думаете, что кацапы собирались выполнять решение международного трибунала. Ведь катера захваченные они так и не вернули.

2. Доллар продолжает падать уже который месяц.
3. Золотовалютный резерв увеличился с 19 млрд баксов в мае до 22 в августе. И это без помощи МВФ.
4. Принят закон об импичменте и о снятии неприкосновенности с депутатов.
5. В проект бюджета следующего года заложено увеличение расходов на безопасности и оборону. Непосредственно на ВСУ на 4 млрд гривен.
6 В хранилища закачано 20 млрд кубов газа. Что за последние годы рекордное число и что даст нам время и возможность вести с кацапами переговоры по поставкам газа на более выгодных условиях. А ЕС пусть само чешется и разбирается с кацапами если они давления в своих газопроводах зимой удержать не смогут.

7. Наконец то в ООН действительно было озвучена реальная оценка "помощи" нам со стороны ЕС.
8. Военную помощь запланированную на этот год Америка таки выделила и на следующий собирается ее увеличивать.
9. Закупка и поставка в войска военной техники продолжается.
10. Санкции против кацапов Америка собирается усиливать.
11. ЕС зашевелилась и думаю тоже будет вынуждена продолжить усиление санкций против кацапов. Ибо морду лица сохранять придется.
12. Иностранцы увеличили вложения в украинские ОВГЗ до рекордных 97 миллиардов

Это так - на вскидку. Относительно воя по ФОПам, рентной платы за железную руду, закон о рынке земли (на мой взгляд довольно спорный и лучше его действительно на референдум вынести), ситуации с увольнениями чиновников МОЗ пока говорить еще рано. Все это в процессе и конечный результат не известен. Также относительно кредитов МВФ и их прям такой необходимости.
Вот, как говорится, вкратце видение моими глазами в которых по Вашим словам "печет". Так что наблюдаем дальше. Такая вот се ля вуха. Українські компанії підуть з ринку: названо наслідки податкових правок Ради - Цензор.НЕТ 4785
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На базаре каждый предприниматель товар продаст со скидкой такому покупателю,100% Українські компанії підуть з ринку: названо наслідки податкових правок Ради - Цензор.НЕТ 9831
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Особисто я дуже радію за усіх зебілів що працюють на тіх підприємствах! Ви зробили це разом!!!
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ну й добре - припинять забруднювати повітря, люди хоч почнуть нормально дихати. За 20 років володіння металургійними підприємства не сподобилися організувати очисні споруди. Все ховали від держави прибутки в офшорах. Досить може?
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Ну и хорошо , просто огромное количество зебилов останется без работы Украинские компании уйдут с рынка: названы последствия налоговых правок Рады - Цензор.НЕТ 8659
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Вы так говорите будто это что то плохое.
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Та правильно, сраная металлургия основной приток валюты в страну, зато дышать свободно, ну доллар под 100,чи не пофиг 😁 Блин ржали с дебилов кацапов и провтыкали свой клондайк😀
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Заробітчани з Польщі привозять в двічи більше валюти,ніж всі Ахмети разом))
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Ой Зебельчик так интересно. Пиши еще😂

https://gmk.center/posts/vklad-metallurgii-v-jekonomiku-ukrainy/
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Клоун соевый и что там написано ? 12 млрд в год ? Только за прошлый 2018 заробитчане завезли официально 15 !! миллиардов (а неофициально как минимум еще столько же если не больше)- пиши еще )))
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Весь вопрос в том, в какую страну приток валюты, уж не в Украину, во всяком случае.
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Да, не будут работать-не будут загрязнять , заодно и люди работники меньше жрать будут-меньше нагрузки на унитазы и окружающую среду
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да будут они работать - куда они денутся, просто меньше денег будут выводить в офшор. Из-за этого подняли такой шум.
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Там работают международный корпорации , они могут законсервировать производство или опустить на минимум, а тем временем поднять производство в разы в другой части мира. Кстати, 5 октября Арселор Миттал К.Рог проводит внеочередное собрание акционеров, стоит вопрос выплатить акционерам доход на акции вместо инвестиций в Украине, которые рассматриваются как рискованные на сегодня, сумма 11, 5 миллиарда гривень, !
Также погугли почему Центр принятия решений и управление табачными магнатами перемещается в Румынию с Украины, а заодно и производство. Будем курить "Дойну" и "Флуэраш" МЫЗДОБУЛЫ !
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95кв рулит, не сцать, оля полякова спляшет шлепали шлепки и все будет збс!
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А хто ж займе їх місце? Кацапи з китайцями? "Турбота" про Україну нічого не натирає?
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Мені плювати,хто займе місце Ахмета,нехай погудить у гудок.
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дааа. дибіл це діагноз. твій діагноз...
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Даремно порохоботи обурюються , ці зміни не назавжди . Як тільки в "Арселор мітал" зміниться власника так всі перепони "зєльониє чєлавєчкі" негайно відмінять .
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что-то много шума по-поводу 1210. причём звучит мнение только одной стороны, околоахметовской. наверное, хороший законопроект)).
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та угомонитесь,товарищи.
все "украинские" предприятия по руде и металлу-или оффшорніе,или росийские.
чурка бамбасская дурит неверных.(и ему реально похер,пете-раст ты или зэбоик)
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Все правильно, с рынка уйдут предприятия приторговывающие невосполнимыми ресурсами и, в экономическом плане, бесполезные, если не вредные, для бюджета, работающие исключительно на офшоры и собственный карман.
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В Украине мощное олигархическое лобби, которое будет говорить что угодно, лишь бы и дальше получать сверхприбыли.
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В случае принятия законопроекта и повышения рентной ставки на добычу железной руды в 4 раза, украинские компании будут вынуждены уйти с рынка и станут неконкурентоспособными по сравнению с другими странами.

Цензор ну может хватит этой завуалированности и полит коректности, бо все кто в теме прекрасно знают что украинские компании с поднятием в 4 раза ставки..будут полностью не конкурентно способными со своими главными конкурентами - росийскими компаниями. Говорите это прямо. Сейчас основные конкуренты это кацапы. Именно ихня металлургия продаёт очень подобные товары к нашим компания. Оно и понятно, ведь по сути это одно бывшее совковое производство. Только поднятие ставки в 4 раза выкинет Украину с мировых рынков в пользу кацапских компаний. Я почему то даже уверен что этот закон именно с целю уничтожить украинские компании, для того шоб освободить рынок для кацапских компаний. Вопрос на кого работает ЗЕкоманда..пока вижу что точно не в пользу Украины.
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нет. Просто не останется денег на вывод в оффшор.
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Нет. Просто не останется денег на зарплату рабочим.
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Предприятия у которых более 1000 человек, должны быть национализированы и пополнять бюджет Украины, а не какого-то олигарха, к этому долго шли и наконец-то на грани банкротства пришли. Не везде и не во всем нужна частная собственность, особенно на крупное производство. Я не против, пускай кто-то построит "Турбоатом", з-д им. Малыщева , АЭС и пользуется своим вкладом в экономику Украины, но та "приватизация" которая была до сих времен, была чистой воды грабежом народа Украины. Виновные должны ответить за это голосовали на выборах 73 % избирателей.
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Вы и правы и нет одновременно. Нет худшего управляющего бизнесом, чем государство. Просто необходимы очень жесткие условия для нынешних господ. Либо модернизация под современные стандарты за собственные средства, либо национализация и перепродажа на следующий день
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Мабуть підуть в офшори ,так вони з відти і не вилазили ! Налякали їжака голим задом 😈
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Свято место -пусто не бывает!
Нахлебальщики свалят(жаль , шо безаказанно),
но нишу займут другие!
Олигархов надо лишить монополии(тяжкий труд)..

Все буде УКРАЇНА!
😁
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олигархам-кровопийцам - скатертью дорожка.
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Всем любителям "терминологии" Зе-билы. Надеюсь вы не станете возражать, если вас симметрично станут называть Пе-ляди?
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НЕТ, НЕ ТАК. ПРОСТО ОНИ- СОЕВЫЕ ЗАСРАНЦЫ, КАК И ИХ БОРОВ ПЕТЯ!
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Порохоботы мне напоминают мелких шавок из самых тупых пород. Те, которые тявкают на любой шорох, по поводу и без повода и периодически ссут под себя. По результатом выборов, они погрешность, которой можно пренебречь, но это так обидно и сложно признать, что будем тявкать и дальше
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Все те, кто стали свербогачами за счет обнищания Украины и ее граждан, должны стать нищими, а большинство не на свободе. "Вор должен сидеть в тюрьме"- Жиглов, от себя с большой конфискацией у ближних родственников на которых все и записано, на всякий, такой случай.
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Значит национализировать все украденные предприятия
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Осиротел Ахметов без Порошенко. Хулиганы денег лишают.
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АХМЕТОВ папутчик революції.Ю.Луценко.Всі ПЄСи виють за Ахмета))Цікаво.
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это не страшно. старое должно уйти и умереть. на его место придёт молодое и незнакомое! всё нормально. процесс промышленной эволюции. постиндустриальное общество умерло, сменившее его общество продажи услуг тоже. будет построено новое, названия которого даже пока ещё никто и не знает. не надо только паниковать по пустому.
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Тобто багато людей втратять роботу і не буде наповнюватися бюджет. Далі почнеться революція.
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А хто продавав свої акції кому попало, аби подорожче? Ось рудий тарган їх і скупив.
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Вы про акции заводчан? Так это крошки на столе. Контрольный пакет перед переходом из гос собственности всегда принадлежал государству. При его продаже обязательно должно было подписываться соглашение. Что-то типо новый собственник обязуется сделать то-то и то-то в течении определенного времени и не имеет права на вот это.
Думаю если поднять эти бумаги, то узнаем много всего интересного и откроем не один способ вернуть предприятия.
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Вау, Цензор удаляет не удобные хозяевам сообщения без единого мата?)))))
Печаль... а ещё что-то там плачут за цензуру
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Это люди из общества «другого порядка». Днём они враги, вечером зовут друг-друга на плов с дорогим коньяком.
Может сыграл, может сыграли его. Не вижу здесь большой разницы. Главное полное отсутствие развития и банальное перераспределение финансовых потоков
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не переживайте, украинские уйдут, еврейские придут!
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Шо це ти примчалась з Ірманії. Вигнали?
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Веселі зе дятли... ви розумієте, що це не лише шахти та збагачувальні фабрики зупиняться, а ще й залізниця втратить шмат вантажів, порти зупиняться??? Жартуйте далі...
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та в курсе все, в курсе!!! доллар уже по 100? что там еще шоколадные ублюдки говорили страшного??
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никто ничего не закроет! и с рынка не уйдет! а платить нормальную ставку налога - 90% от объема прибыли - это вполне нормально!!! только стонут сейчас кругом шоколадные и ахметовские пешки, так как им хорошо подрежут кошелек! привыкли с никуя иметь докуя!!!
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