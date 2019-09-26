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 Политика Украины
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Все про:Байден (427) Луценко (7617) США (15425) Трамп (2447)

 Расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США как манипулятивный и не соответствующий истине, - Луценко

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал текст жалобы офицера правоохранительных органов США манипулятивным и не соответствующим истине.

Об этом Луценко сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с массовыми запросами сообщаю: я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации о Луценко как манипулятивный и неоднократно не соответствующий истине", - написал Луценко.

По мнению экс-генпрокурора, "установлением истины по делу Бурисмы и вмешательства в американские президентские выборы 2016 должны заниматься исключительно правоохранительные органы двух стран на основе механизма международной правовой помощи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп просил оставить Луценко на должности генпрокурора

Напоминаем, информатор комитета по разведке палаты представителей США заявил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским хвалил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко. В документе отмечается, что Луценко делал несколько заявлений о деятельности семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, о предполагаемом участии украинских властей в выборах США 2016 года и о деятельности посольства США в Киеве.

Расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США как манипулятивный и не соответствующий истине, - Луценко 01

Читайте также: Текст отчета сотрудника спецслужб США о разговоре с Зеленским, - фейк, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/n3150701
 
 
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Луцик в марте бегал к Джулиани сосал в надежде остаться на должности.
Теперь говорит, что Байден невинный ангел.
Вся суть двуликого порошенковского отребья.
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Ладно, Югик, накати стопарик и не нервничай.
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Юра срок отмотал, а там какой то офицер.
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Шо, Юра, теперь "командировка" на Гуантанамо светит, за вмешальство в американские выборы ?
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Еще один юрыст нарисовался. Три года алкаш ничего для страны не делал, тепрь учить начинает...
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помниться мне, надысь...кое-кто (хотя это был луценко) обвинял ...кое-кого))) в том, что ...она)))) ткнула ему в нос список лиц, которых ни в крем случае нельзя трогать ))))
и что-то тогда...сей чел... не очень заботился об имидже как Украины так и США...
(правда списочек тот так никто и не видел... то ли его не было... то ли белка была))))
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Да и стенограмы разговоров путлера с Зеленским не плохо бы прочитать,и желательно без редакции режисеров.от сериала "слуга народа"
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Луценко собрался бороться с Шокиным за место генпрокурора?
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а тот студент, который застукал луцика с той бородатой проституткой в Амстердаме выпивая кофе, минимум вмешался в личную жизнь генпрокурора и подозреваемого в преступление.
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Біда нашої Держави в повній відсутності кваліфікованих кадрів...
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Юрий Витальевичь - ты можеш расценивать эту хрень как угодно - ты не юрист ты ПАНТОРЕЗ ПОРОХОБОТ и один из самых больших ******* Украины
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