 Расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США как манипулятивный и не соответствующий истине, - Луценко

Об этом Луценко сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с массовыми запросами сообщаю: я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации о Луценко как манипулятивный и неоднократно не соответствующий истине", - написал Луценко.
По мнению экс-генпрокурора, "установлением истины по делу Бурисмы и вмешательства в американские президентские выборы 2016 должны заниматься исключительно правоохранительные органы двух стран на основе механизма международной правовой помощи".
Напоминаем, информатор комитета по разведке палаты представителей США заявил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским хвалил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко. В документе отмечается, что Луценко делал несколько заявлений о деятельности семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, о предполагаемом участии украинских властей в выборах США 2016 года и о деятельности посольства США в Киеве.
Теперь говорит, что Байден невинный ангел.
Вся суть двуликого порошенковского отребья.
и что-то тогда...сей чел... не очень заботился об имидже как Украины так и США...
(правда списочек тот так никто и не видел... то ли его не было... то ли белка была))))