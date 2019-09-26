 Пристайко и Сийярто договорились о контакте между Киевом и Будапештом на высшем уровне в ближайшее время

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского МИД написал в твиттере.

"Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях" – написал Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Применим опыт Словакии", - МИД Украины предложил Венгрии рецепт улучшения отношений