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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (847) Пристайко (193) Сийярто (76)

 Пристайко и Сийярто договорились о контакте между Киевом и Будапештом на высшем уровне в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, во время которой стороны договорились провести встречу на высшем уровне в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского МИД написал в твиттере.

"Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях" – написал Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Применим опыт Словакии", - МИД Украины предложил Венгрии рецепт улучшения отношений

Источник: https://censor.net.ua/n3150700
 
 
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Интересами Украины договорились?
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...і кусок Берегівського району на знак примирення?
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пофиг венгры , пусть тарифы для населения на газ снижают
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причем сдесь крым? украинский газ стоит 3гр 20 коп за м куб. со всеми налогами и транспонтировкой. пусть вернут людям газ который они у них украли. добывют в Украине а продают как с нотердама. пусть вернут украденое
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конечно одобрит..
"Крым на хлеб не на мажешь..."
Пожрать, облегчится, поспать и снова пожрать - что еще нужно для маленького зе-счастья?..
А да.., еще блатной шансонщик или Алегрову послушать под водярку со слезой... Пристайко и Сийярто договорились о контакте между Киевом и Будапештом на высшем уровне в ближайшее время - Цензор.НЕТ 8234
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аби ковбаса дешева і газ, егеж, безідена протоплазмо ?
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Пристайко и Сийярто - результат переговоров : ПРИСИЙЯРТО😀😀😀
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«Я просто думал, что они опубликуют свою часть».
Он блть «ДУМАЛ»!
Итак, мы узнали 2 важные вещи.
1- Владимир Алексаныч, все-таки, ДУМАЕТ, что было не очевидно.
2- УРОВЕНЬ МИДа, не заявившего Госдепу о неприемлемости публикации слов Зеленского, - ПЛИНТУС.

Пристайко и Сийярто договорились о контакте между Киевом и Будапештом на высшем уровне в ближайшее время - Цензор.НЕТ 896
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Що получиться якщо із діалогу взяти одну чиюсь часть?

Це нагадує анекдот -ми,цьіганє, с одной стороньі....
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особенно перед фрау и месье неудобно получилось))))
они ж думали что они классные... ан нет...ошиблись
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Да законтачте уже это сияйяйцо в очко, а то вообще берега уже попутали, надо их с Пуденгом схеснуть, пусть им там русский мир делает или самим ему подкинуть жути в виде украинской там диаспоры, которую там типа ущемляют и надо вводить туда свои войска чтоб их не обижали.................
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Про що можна говорити з отим ****** ? Ясна річ здавати українські інтереси буде зелений чоловічек. Формула Шваймаєра, відмова від НАТО. Що далі ?

12.12.17 Венеціанська комісія не
вимагає змінити мовну статтю закону про освіту, - заступник міністра Хобзей

https://ua.censor.net.ua/news/3039003/venetsianska_komisiya_ne_vymagaye_zminyty_movnu_stattyu_zakonu_pro_osvitu_zastupnyk_ministra_hobzeyi

08.12.17 Обвинения в адрес Украины со
стороны Венгрии не были поддержаны, - МОН о выводе Венецианской комиссии по
языковой статье закона об образовании https://censor.net.ua/news/3038252/obvineniya_v_adres_ukrainy_so_storony_vengrii_ne_byli_podderjany_mon_o_vyvode_venetsianskoyi_komissii#commentform

ЩО ЩЕ ТРЕБА МАДЯРСЬКИМ СОБАКАМ ? ЗРОБИТИ УГОРСЬКУ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ В УКРАЇНІ ?



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Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях" - написал Пристайко.
Зная как Пристайко сдает национальные интересы, называя это компромисом, нетрудно догадаться, как он будет решать проблемы с венгрией.
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