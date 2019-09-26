 Пристайко и Сийярто договорились о контакте между Киевом и Будапештом на высшем уровне в ближайшее время

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского МИД написал в твиттере.
"Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях" – написал Пристайко.
"Крым на хлеб не на мажешь..."
Пожрать, облегчится, поспать и снова пожрать - что еще нужно для маленького зе-счастья?..
А да.., еще блатной шансонщик или Алегрову послушать под водярку со слезой...
Он блть «ДУМАЛ»!
Итак, мы узнали 2 важные вещи.
1- Владимир Алексаныч, все-таки, ДУМАЕТ, что было не очевидно.
2- УРОВЕНЬ МИДа, не заявившего Госдепу о неприемлемости публикации слов Зеленского, - ПЛИНТУС.
Це нагадує анекдот -ми,цьіганє, с одной стороньі....
они ж думали что они классные... ан нет...ошиблись
12.12.17 Венеціанська комісія не
вимагає змінити мовну статтю закону про освіту, - заступник міністра Хобзей
https://ua.censor.net.ua/news/3039003/venetsianska_komisiya_ne_vymagaye_zminyty_movnu_stattyu_zakonu_pro_osvitu_zastupnyk_ministra_hobzeyi
08.12.17 Обвинения в адрес Украины со
стороны Венгрии не были поддержаны, - МОН о выводе Венецианской комиссии по
языковой статье закона об образовании https://censor.net.ua/news/3038252/obvineniya_v_adres_ukrainy_so_storony_vengrii_ne_byli_podderjany_mon_o_vyvode_venetsianskoyi_komissii#commentform
ЩО ЩЕ ТРЕБА МАДЯРСЬКИМ СОБАКАМ ? ЗРОБИТИ УГОРСЬКУ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ В УКРАЇНІ ?
Зная как Пристайко сдает национальные интересы, называя это компромисом, нетрудно догадаться, как он будет решать проблемы с венгрией.