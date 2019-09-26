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 Церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Андреем Сторожуком прошла в Винницкой области

26 сентября, в городе Хмильник Винницкой области состоялось прощание с Андреем Юрьевичем Сторожуком, 1992 года рождения, старшим солдатом, военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 24 сентября в районе города Марьинка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом говорится на сайте Хмильникского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"26 сентября 2019 на Площади Свободы состоялась скорбная церемония прощания с 27-летним Героем, жизнь которого оборвалась 24 сентября 2019 в результате пулевого ранения в зоне проведения ООС.

С горькой грустью и слезами на глазах проститься с воином пришли его побратимы, родные, близкие и знакомые, военнослужащие, жители Хмильниччины, работники предприятий, учреждений и организаций города и района.

В эти скорбные минуты к жителям Хмильника обратились: председатель Винницкой областной государственной администрации Владислав Скальский, представители местной власти, государственных учреждений и общественных организаций", - отмечается в сообщении.

Андрей Сторожук ранее проходил службу в 26-й отдельной артиллерийской бригаде, участвовал в АТО, затем работал водителем отделения обеспечения Хмельницкого районного военного комиссариата.

Похоронят Героя завтра, 27 сентября, в родном селе Педосы Хмельницкого района.

У него остались жена и 2-летний сын".

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Церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Андреем Сторожуком прошла в Винницкой области 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150698
 
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