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 Общество
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Все про:Днепр_город (2823) мост (544) Беккер (1)

 Апелляционный суд освободил мостостроителя Беккера из СИЗО. ФОТО

26 сентября Апелляционный суд Днепропетровской области подтвердил необоснованность 40-миллионного залога для основателя компании "Маст-Буд" 71-летнего Михаила Беккера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили его адвокаты

Согласно решению, Беккер освобождается из следственного изолятора Кривого Рога и может вернуться домой в Киев. Сумма залога составляет 2 млн 7 тыс. грн. Вместе с тем, правозащитники намерены обжаловать и это решение, подав соответствующее ходатайство в суд первой инстанции.

"Мы говорили о полной необоснованности подозрений и фабрикации материалов дела. Мы обжалуем подозрение, предъявленное господину Беккеру. При вручении подозрения были нарушены основоположные принципы по вручению", - сказал адвокат Константин Глоба.

Так, в деле Беккера всё ещё отсутствует полный текст экспертизы качества бетона. При этом существуют другие документы проверки, которые опровергают экспертизу прокуратуры Днепропетровской области.

Нет и оригиналов решения суда первой инстанции.

Правозащитники также подали обращение к омбудсмену Людмиле Денисовой о нарушениях прав Михаила Беккера.

Сам мостостроитель под запись заявил, что в криворожском СИЗО из него буквально выбивали показания.

"Когда меня арестовали и привезли в Кривой Рог, у меня была беседа с прокурором, что если я чистосердечно раскаюсь, мне ничего не будет угрожать. Но я должен сказать и подтвердить письменно, что был преступный план. Я сказал, что не буду никого оговаривать. Они сказали: не успеешь выйти из СИЗО, мы выдадим тебе новое постановление, а выйдешь ещё раз — новое. Это политически мотивированная операция", - сказал Михаил Беккер.

Апелляционный суд освободил мостостроителя Беккера из СИЗО 01
Апелляционный суд освободил мостостроителя Беккера из СИЗО 02
Апелляционный суд освободил мостостроителя Беккера из СИЗО 03

Источник: https://censor.net.ua/n3150696
 
 
 Топ комментарии
 
Здесь правильное решение, не трынди
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зебики опять облажались с преследованиями, не выходить садить...
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Таки відсудить януковощ булаву ! З Українськими най-най-най гуманнішими судами в світі !😈
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І Богатирьову поновлять на посаді ! А **** закон порушувать !😆
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И как это получается ,что Зе у власти уже почти полгода,а Порошенко все управляет судами ,прокуратурами и ведет выгодную ему войну на бамбасе.? Апелляционный суд освободил мостостроителя Беккера из СИЗО - Цензор.НЕТ 8388
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Ага а кроме этого Порошенко шепчет Зе какую хрень нужно говорить Трампу по телефону, как по круче обозвать Меркель с Макроном. И еще дерьмовые законы для Зе принтера пишут в офисе Пороха))
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Вот и я так думаю ,если все зависит от Пороха ,то кто тогда зе и зачем он ..
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Актер временно играющий роль Президента Украины по сценарию написанному кем бы Вы думали?
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Да понятно кто сценаристы "слуги народа", наслышаны за чьи бабки снимался сериал,недаром и партии своей дал такое же название.
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нет это стыд признать что Зе не лучше пороха и ничего не поменялось только почему они (ЗЕзбиратели)выгораживают ихнего кумира и просто закрывают глаза на такое ищут оправдание?с Аваковым например
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Оправдывают специально посаженные люди -боты,а те кто избирал Зе очень скоро утратят иллюзии ,потому что выбирали не сердцем ,а ушами ,,не для работы, а назло Порошенко.,
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зебики опять облажались с преследованиями, не выходить садить...
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Надо просить Пороха , что-бы начинал путч пораньше.
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Зараз Хеллувін проходить в Умані ! А вгрудні опоросєнківський 🐷 путч ! Ліза Богуцька не могла всіх обдурить , я їй вірю !
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