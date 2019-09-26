 Команда 3-го полка спецназа сразится в виртуальном бою на турнире геймеров. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке организаторов турнира.

В сообщении отмечается: "А видели ли вы расписание выставки СЕЕ? Все три раздела? Много интересного. Немало турниров по предварительной регистрации команд или игроков и в порядке живой очереди.

Одна из команд, как нам стало известно, сформирована фанатами видеоигр, которые одновременно по специальности являются действующими офицерами сил спецназначения. Как нам стало известно, они даже получили разрешение командования и планируют участвовать в мероприятии в униформе. В то же время, будут другие команды или отдельные персоны, которые посетят выставку в костюмах, воспроизводящих тех или и иных героев видеоигр.

Все это уже в расписании на сайте мероприятия!"











