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 Общество
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Все про:компьютеры (101) спецназ (520) 3 полк спецназа (9)

 Команда 3-го полка спецназа сразится в виртуальном бою на турнире геймеров. ФОТОрепортаж

Воины 3-го полка спецназа имени Святослава Хороброго примут участие в турнире геймеров в полной униформе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке организаторов турнира.

В сообщении отмечается: "А видели ли вы  расписание выставки СЕЕ? Все три раздела? Много интересного. Немало турниров по предварительной регистрации команд или игроков и в порядке живой очереди.

Одна из команд, как нам стало известно, сформирована фанатами видеоигр, которые одновременно по специальности являются действующими офицерами сил спецназначения. Как нам стало известно, они даже получили разрешение командования и планируют участвовать в мероприятии в униформе. В то же время, будут другие команды или отдельные персоны, которые посетят выставку в костюмах, воспроизводящих тех или и иных героев видеоигр.

Все это уже в расписании на сайте мероприятия!"

Команда 3-го полка спецназа сразится в виртуальном бою на турнире геймеров 01
Команда 3-го полка спецназа сразится в виртуальном бою на турнире геймеров 02
Команда 3-го полка спецназа сразится в виртуальном бою на турнире геймеров 03
Команда 3-го полка спецназа сразится в виртуальном бою на турнире геймеров 04
Команда 3-го полка спецназа сразится в виртуальном бою на турнире геймеров 05
Команда 3-го полка спецназа сразится в виртуальном бою на турнире геймеров 06

Источник: https://censor.net.ua/n3150695
 
   
 Топ комментарии
 
что я сейчас прочитал?
С ВСУ делают посмешище?...
Это новый министр обороны придумал, да?
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Турнир имени непонятно кого... такие турниры в каждом интернет кафе когда то проводили!
Бред а не новость!
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Тут весь цензор так 6 год воюет.
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что я сейчас прочитал?
С ВСУ делают посмешище?...
Это новый министр обороны придумал, да?
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блин,ну вот почему херово то так....?
Почему с приходом этой зе-помойки все новости какие то гадкие или тупые как эта...
Где мать его просвет?
Вот на что я не люблю порошенко.., но при нем иногда было чем гордится, чему радоваться...
Сейчас безнадега что пипец...
Кто то сможет назвать хоть одну значимую положительную новость за эту неделю?
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А что ты еще хотел от человека который считает Украину проституткой?
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Не читай парашинские новости, и будет тебе счастье.
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Засцыка, пока ты на боевом диване про зраду варнягал и варнягаешь, хлопцы с 3-го полка были и есть грозой "мирных шахтеров Домбаса".
Так что лучше пасть завали и не тявкай в их сторону.
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бостууга - и что теперь дальше конченный ты придурок?

Теперь их вот так нужно ложать, да?
Ясное дело что они не сами.., а по приказу начальства....
Ферщтейн? - грозный ты промокашка...
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Повторяю тебе, конченое чмо: 3-полк спецназа еще ни на один день не покидал зону боевых действий на востоке Украины и с первых дней они гроза для всей шушеры-"мирных шахтеров". По этому в свое личное время могут делать, что хотят - это их право.
А ты, чмырь диванный, спрятавшийся ща мамкиной цыцькой, гзызло твое сцыкливое в их адрес не раскрывай.
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С одной стороны действительно как-то стремновато, а с другой, да пусть играют, армию тоже можно таким образом популяризировать.
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Турнир имени непонятно кого... такие турниры в каждом интернет кафе когда то проводили!
Бред а не новость!
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Небось террористы оппоненты в контре тоже реальные будут... ха-ха-ха.
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Когда собаке нечего делать она яйца лижет
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Це гра ****... Дозвілля військових... Розрядка...
Пишуть новини з підтекстом все пропалівщини... Морально психологічну складову в громадян України знижують... Питання до Цензора: на росіюшку батрачим?
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я думал в танки зашпилят, а они в контру. даже не знал что там кто то в нее играет. тогда шансов нету)))
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Танки - тоже игра для имбецолов как и контра.
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не в том дело. просто там в основном по танкам прутся. куча игроков у которых 50000 и больше боев
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а как в бикини шоу?Вообще вы в курсе, что у вас война?
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Спецодежда не поможет, нужна геймерская мьішка, механик-клава и уж точно не ноут.
Киберспорт шутанов єто не на танчиках пьіхтеть, разделают как петухов)))
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Мы сыграли с Талем 10 партий - в преферанс, в очко и на бельярде. Таль сказал, - такой не подведет! Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів - Цензор.НЕТ 6088
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Головне щоб посони , не постраждали ! А гра в очко то від лукавого , вона не геймерська !😆
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Я вот в Delta Force когда-то так лихо рубался, что мама не горюй.... Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів - Цензор.НЕТ 7580 Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів - Цензор.НЕТ 7580 Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів - Цензор.НЕТ 7580
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печалька.... По началу думал моделирование боевых действий.... Это абзац...
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