 Команда 3-го полка спецназа сразится в виртуальном бою на турнире геймеров. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке организаторов турнира.
В сообщении отмечается: "А видели ли вы расписание выставки СЕЕ? Все три раздела? Много интересного. Немало турниров по предварительной регистрации команд или игроков и в порядке живой очереди.
Одна из команд, как нам стало известно, сформирована фанатами видеоигр, которые одновременно по специальности являются действующими офицерами сил спецназначения. Как нам стало известно, они даже получили разрешение командования и планируют участвовать в мероприятии в униформе. В то же время, будут другие команды или отдельные персоны, которые посетят выставку в костюмах, воспроизводящих тех или и иных героев видеоигр.
Все это уже в расписании на сайте мероприятия!"
С ВСУ делают посмешище?...
Это новый министр обороны придумал, да?
Почему с приходом этой зе-помойки все новости какие то гадкие или тупые как эта...
Где мать его просвет?
Вот на что я не люблю порошенко.., но при нем иногда было чем гордится, чему радоваться...
Сейчас безнадега что пипец...
Кто то сможет назвать хоть одну значимую положительную новость за эту неделю?
Так что лучше пасть завали и не тявкай в их сторону.
Теперь их вот так нужно ложать, да?
Ясное дело что они не сами.., а по приказу начальства....
Ферщтейн? - грозный ты промокашка...
А ты, чмырь диванный, спрятавшийся ща мамкиной цыцькой, гзызло твое сцыкливое в их адрес не раскрывай.
Бред а не новость!
Пишуть новини з підтекстом все пропалівщини... Морально психологічну складову в громадян України знижують... Питання до Цензора: на росіюшку батрачим?
Киберспорт шутанов єто не на танчиках пьіхтеть, разделают как петухов)))