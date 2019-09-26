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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (4186) пограничники (1217) Нацполиция (10140) наемники РФ (933) ГБР (592)

 На Луганщине задержан пограничник, ранее воевавший против Украины за "ЛНР" (обновлено). ФОТОрепортаж

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в участии в террористической организации пограничнику Лисичанского пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Луганщине задержан пограничник, ранее воевавший против Украины за ЛНР (обновлено) 01

По предварительной информации житель Луганской области в течение 2014 года входил в состав незаконного вооруженного формирования "народная милиция ЛНР". Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Госпогранслужбе.

Следствием проверяется информация о возможных контактах подозреваемого с представителями террористической организации "ЛНР" и передаче ее членам информации разведывательного характера.

На Луганщине задержан пограничник, ранее воевавший против Украины за ЛНР (обновлено) 02

Также смотрите: Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР. ФОТОрепортаж

На Луганщине задержан пограничник, ранее воевавший против Украины за ЛНР (обновлено) 03

Пограничнику сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины); решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как сообщили в Национальной полиции, 27-летний бывший сотрудник Управления Государственной службы охраны ГУ МВД в Луганской области, а в настоящее время - сотрудник Лисичанского пограничного отряда, в июне 2014 года вступил в ряды НЗФ "Призрак", которое действовало на территории так называемой "ЛНР".

На Луганщине задержан пограничник, ранее воевавший против Украины за ЛНР (обновлено) 04
На Луганщине задержан пограничник, ранее воевавший против Украины за ЛНР (обновлено) 05

"Несение службы на блокпостах, выявление проукраински настроенных лиц и таких, которые не поддерживают режим самопровозглашенной "ЛНР", боевые действия вблизи Дебальцево и других населенных пунктов на территории Донбасса против Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины - послужной список уличенного предателя", - отметили в полиции.

Также смотрите: Контрразведка СБУ задержала информаторшу наемников РФ на Луганщине: "Для конспирации помогала военным в бытовых вопросах". ФОТО

На Луганщине задержан пограничник, ранее воевавший против Украины за ЛНР (обновлено) 06

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога в размере 200 тыс. гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3150694
 
 
 Топ комментарии
 
Не удивлюсь если через месяц увидим его в ЗЕ команде На Луганщине задержан пограничник, ранее состоявший в "народной милиции ЛНР", - ГБР - Цензор.НЕТ 8629
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КАК ЭТОГО МЕРЗАВЦА ПРОВЕРЯЛИ,КОГДА БРАЛИ в погранслужбу,НУ МЛЯ дебилизм прогрессирует
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это точно!с правом внесения залога в размере 200 тыс. гривен. это пздцИсточник: https://censor.net.ua/p3150694
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Думаю никогда никогда никогда ТАКОГО НЕ БЫЛО.... На Луганщине задержан пограничник, ранее состоявший в "народной милиции ЛНР", - ГБР - Цензор.НЕТ 1392
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Якщо цей прикордонник - ватна агентура, то сепари обов"язково внесуть його до списку на обмін...
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это точно!с правом внесения залога в размере 200 тыс. гривен. это пздцИсточник: https://censor.net.ua/p3150694
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КАК ЭТОГО МЕРЗАВЦА ПРОВЕРЯЛИ,КОГДА БРАЛИ в погранслужбу,НУ МЛЯ дебилизм прогрессирует
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потому что у ментов соя База у СБУ своя..ну границе сведенная видно есть.. а вот в ОК ДПСУ или в военкомате похоже что нет ни какой )))
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ДПСУ входить до МВС. Тому це ганьба Упр.Кадрами МВС
На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за "ЛНР" (оновлено) - Цензор.НЕТ 9119
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а моги бы и на миротворец заглянуть..когда на работу принимали
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так то же НАШ БРАТ ПОСТАНЕЦ МЕДАЛЬ ЕМУ И УКАЗОМ ЗЕ ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВА ВСЕЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ.... На Луганщине задержан пограничник, ранее состоявший в "народной милиции ЛНР", - ГБР - Цензор.НЕТ 5099
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Не удивлюсь если через месяц увидим его в ЗЕ команде
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можно его и теперь спросить - за кого он голосовал, есть подозрение что всё зелёное там.
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А он шо, пограничил до сих пор и пост нипакидал??
Шапка какаята не панятная..
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так, и наши обменный фонд начали набирать
а может тоже как россияне на границе хануриков отлавливать для обмена?
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Наверняка, его бывший сослуживец по Лугандону сдался нашим и слил инфу о всех бывших кентах-сепарах в подразделении....кто первым настучит, тот меньше получит или условно, если крови на руках нет...теперь этому прийдется соловьем петь...
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Вот никак не могу понять, зачем выставлять фото, если морду его закрывают???
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Патаму что вина этого говнидла не доказана. Толерантность, *****! И доказана не будет. Через месячишко выпустят и пойдет нашим дули крутить.
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а когда докажут..про него уже все забудут..и конечно после суда это фото уже не покажут....А односельчане должны знать..остидел что положено или Линча вызывать
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Только что читал , что возможен залог 200 700 гривен . Или там фейк или цензор скромничает . Залог , конечно , в таких случаях , мягко говоря , удивляет .
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Луганские погранцы тогда стояли до конца пока их Турчинов с Литвином не бросили на произвол,но как говорится в семье не без урода..
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Так а как это чучело в пограничники попало ? И неужели некому его того...туда..откуда..никуда ?
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Хто міністр? Сабаков..Голубан в МВС також був в ДНР і нічого звільнився на пенсію українську..
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Знову аваківці...тпер голубани вже в прикордоній службі, реХформа..а чому сабаков не призначив голубана радником? Князева призначив..ЖОНА якого кеши тягала через кордон..
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А кто его на службу брал? Давайте с этого начинать. Раньше погранвойска при СССР входили в состав КГБ и туда попасть было далеко не просто. Сейчас переподчинили эту службу ментам и маємо те що маємо. Кто вообще додумался погранцов подчинить ментам?! Наверное рюкзаковы подсуетились...
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судья по фото, летучую мышь поймали, ну да, там же была связь с совойа на счёт 200т гривн, судью пожарить на костре - вот тута точно судья виноват и должен ответить.
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А за что судья должен ответить? за то что предварительной инфе, толком непроверенной задержали?
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Суд присудить льготи учасніку ! І відпустить ! Суду видніше !😈
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Почему не сорвали с этой падали желто-гол убой шеврон?
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Ага, вспомнила бабка як дивкой была. "Люди за этот шеврон свою кровь проливали, а ты под него чужую" - это раньше было. Теперь так называемые правоохранители с ленцой свою работу делают, с "оттенком усталой обречённости". А потом стыдливо личико закрашивают, заложик назначают. Короче, кому оно надо?
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Отличная работа СБУ и управления кадров МВД. Сепар в рядах пограничников На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за "ЛНР" (оновлено) - Цензор.НЕТ 7016. Хотя чему удивляться, если глава офиса Богдашка и тот в прогибах перед Москвой замечен.
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Не вышел с предателя ни Штирлиц, ни Йоганн Вайс, сильно наследил.
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А с колько еще таких "засланных казачков" еще не выявлено?
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Не успеет пацан хату понюхать,Зеленский подпише формулу Штайншвайнера и он под амнистию попадет.
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Как тут уже говорили, вопрос к тем кто проводил спецпроверку по этому свободолюбивому "апалченцу". И опять же, не один год с того времени по ходу работал. Можно себе только представить сколько подобного отребья еще есть.
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Пеца Мародёрченков нареформировал суды,которые этого сепарка с удовольствием оправдают.
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