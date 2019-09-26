 Из оккупированного Крыма российские ракеты могут достать цели на территории стран ЕС и НАТО, - представитель президента

Об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина собирает и документирует эту информацию. Многие западные государства говорили, что факты и свидетельства об усилении милитаризации крымского полуострова будут фактором усиления санкционного режима. Все страны региона принимают это во внимание и понимают, к каким потенциальных угроз это может привести", - отметил Кориневич.

По его словам, Украина постоянно информирует иностранных партнеров о том, что Крым является очень серьезной точкой на карте для милитаризации, и Российская Федерация это использует.

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"В Крыму есть места, где можно хранить ядерное оружие. В Крыму уже дислоцируются военные корабли, которые могут нести ракеты на дальность более 2 000 километров. В Крыму уже есть береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион", рассматривается вопрос создания отдельной бригады "Искандеров". Даже без использования морских средств - военных кораблей, только наземными ракетными комплексами Россия может простреливать весь морской простор региона и попадать в цель. Теоретически, это могут быть цели и на территории стран НАТО и ЕС", - подчеркнул постоянный представитель президента Украины в АРК.

Он добавил, что Крым, "в той или иной степени, обеспечивает России контроль над всем Азово-Черноморским регионом".

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