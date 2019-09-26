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Все про:Крым (21903) ракеты (826) Россия (73940) Кориневич Антон (8)

 Из оккупированного Крыма российские ракеты могут достать цели на территории стран ЕС и НАТО, - представитель президента

Милитаризация оккупированного Россией полуострова может быть причиной усиления санкций против Москвы.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина собирает и документирует эту информацию. Многие западные государства говорили, что факты и свидетельства об усилении милитаризации крымского полуострова будут фактором усиления санкционного режима. Все страны региона принимают это во внимание и понимают, к каким потенциальных угроз это может привести", - отметил Кориневич.

По его словам, Украина постоянно информирует иностранных партнеров о том, что Крым является очень серьезной точкой на карте для милитаризации, и Российская Федерация это использует.

Читайте на Цензор.НЕТ: ФСБшники схватили украинца на админгранице с оккупированным Крымом

"В Крыму есть места, где можно хранить ядерное оружие. В Крыму уже дислоцируются военные корабли, которые могут нести ракеты на дальность более 2 000 километров. В Крыму уже есть береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион", рассматривается вопрос создания отдельной бригады "Искандеров". Даже без использования морских средств - военных кораблей, только наземными ракетными комплексами Россия может простреливать весь морской простор региона и попадать в цель. Теоретически, это могут быть цели и на территории стран НАТО и ЕС", - подчеркнул постоянный представитель президента Украины в АРК.

Он добавил, что Крым, "в той или иной степени, обеспечивает России контроль над всем Азово-Черноморским регионом".

Также на Цензор.НЕТ: Российские оккупанты не имеют права переименовывать Крым, - представитель президента в АРК Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/n3150692
 
 
 Топ комментарии
 
Это ж каких тупарей с улицы набрали в "представители президента". Просто шок.
Дайте этому дебилу карту Европы и пусть найдет там хотя бы Калининград!
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Я Вам больше скажу, дебилы, российские ракеты могут достать ЕС и с Калининграда, и с Кавказа, и с Сибири, и с Арктики и с Дальнего Востока. Пока Московия существует спокойствия ни у ЕС, ни у США не будет.
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Фуйня...Можно подумать, что ракеты из Ростова не могут достать до ЕС
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Это там 6 пл дизельных застряло с поломками в батареях страшная база бойси фрах ныряющие су и миг З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 3930
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Не пость желтушную туфту. Ничего там не застряло. В Тартусе расширяют базу. Сейчас там уже базируются и подлодки. Для тупого - подлодки дизель-электрические - на плаву на дизеле. под водой на баьареях. Даже полностью без всяких батарей они могут неограниченно передвигаться в надводном положении
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ну и воюй в надводном как делды в 1943 м на балтике пл на надводном положении - мишень З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2487
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так увы и воюете в бурденоко на Москве каждую неделю доставляется по 10 ку пациетнов из Сирии из состава воен советников сасада догнали уже Афган начала войны 1979-81й по потерям
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Нет инфа от проверенных источников в отличии от тебя совкофапальщика и русни З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2621 иди строй мичстраль но без электроники из Франции З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2621 на нано квантовых шифрофонах за 120 баксов с амазона З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2621
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Во-во набери в гугле мистраль керчь.
Тото удивишься
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Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Крыму в мае 2020 года.
Об этом сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли. «Два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в 2020 году», - сказал один из собеседников агентства.
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Он подтвердил, что водоизмещение каждого составит до 15 тыс. т. Корабли, по его словам, смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.
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надо же, какая работа мысли. То , что из Кенигсберга орки простреливают ВЕСЬ ЕС насквозь - на ум не приходит. Как и то, что своими оловянными солдатиками ЕС даже если и захочет (вероятность их хотения стремится к нулю) - никак не сможет. Самая надёжная защита - эмбарго на жижу и газ - и Держимордор захиреет на глазах. С Реальным Совком это сработало. Но тогда были Ронни и Тетчер, а не эти вихляво-продажные педики
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Не неси ерунды. Никто Советам эмбарго на газ-нефть не вводил. Наоборот - трубы в обмен на нефть. Уренгой-Помары-Ужгород когда построили?
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не он не при делах он прост показал СОИ и СССР надорвался в своём донянии за США З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 5428
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ССР сгубила не СОИ, а парт. верхушка и тупой народ. жаждавший хлеба и зрелищ
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да ты шо во ты насмешил меня З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 8797 работай ка предко за трудодень за пайку З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 8797
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дык, не знал, ага. А если нефть не перекрывали - куда же девалось всё бабло, отчего ССР так катастрофически обнищал, что развалился. И насколько я знаю георгафию - Ужгород это была граница не с ЕС, а с Варшавским альянсом - и нефть была для них? В любом случае - бабло побеждает зло. С Совком сработало, а там ведь реально и кроме нефти много что клепали, пахали факт остаётся фактом - население ССР по статотсчётам UN реально потихоньку улучшало своё материальное положение после WWII. Значит , Украина тоже сможет -" будет желание - будет результат"
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О чем говорить с идиотом? Бабло пропало из-за резкого снижения цен на нефть. Эмбарго никакого не было. Учи матчасть. прежде. чем что-то пернуть
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а кто его вызвал а З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2413 нет тебе мат часть учить и учить З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 3158
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Где здесь хоть слово про эмбарго. брэхун ты сраный?
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Совок развалила колбаса и джинсы. Смешно, но это так. Никаких других поводов к распаду этого государства не было. Оно существовало при никаких ценах на нефть, запуская Гагарина и луноходы.
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и шо когда в СССР появилась туалетная бумага З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 999
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Они срали в дырку в земле, подтирались лопухом и делали Ан-225, который сейчас показываем как артефакт древней высокоразвитой цивилизации, недостижимый для нас.
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О себе, и о тебе. Или ты до сих пор газетой подтираешься? Тогда извини.
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звеняй ватан символ цивилизации не самый здоровый борт а чистота в сортире З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 3529
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Ось тому я і казав що крембль швидше вдавиться ніж віддасть Крим.
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Раньше говорили: Крым - крупнейшая здравница, курорт...
Теперь говорят: Крым - крупнейшая военная база... З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2561
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Нет там крупнейшей базы. Да и не нужна она там. В Новороссийске база намного крупнее. Точно такой же Черноморский флот как и был. только старые посудины заменили на новые
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Новороссийск не подходит для базы флота по климатическим условиям. Сама бухта хорошая, но что это за база из которой несколько раз в год зимой нужно сваливать в открытое море из-за прибрежных штормов Бора?
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Не знаю. Но гигантский торговый порт там строят полным ходом. Не дураки же они ?
150 млн тонн грузооборот годовой . Одесса по сравнению 24 млн тонн
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да да роспил вовсю что вы там вывозить будете или это план спасения от резни капказцами рузге на кавказе З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2288
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Новороссийск давно уже крупнейший порт Чёрного моря, по грузообороту сравнимый со всеми портами Украины вместе взятыми. Но сути дела это не меняет.
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да да я поверю 2 раза З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 7137 как лаврову с помётом З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 7137
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Та меняет. Как же сухогрузы и танкеры сваливают оттуда по нескольку раз в год из-за Боры? Может там бухта все же хороша?
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Хороша и глубокая. Но да, сваливают. Благо синоптики могут сейчас дать более-менее точный прогноз. Бухта Севастополя лишена этого недостатка, к тому же неофициально входит в 3-ку лучших естественных гаваней мира, а многие считают её лучшей в мире.
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Ну так это же логично, зачем пистеть очевидные вещи?
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И тебе карту Европы дать. Найдешь там Калининград? Можешь еще в Сирии Тартус поискать. под самым брюхом у Эрдогана
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Как будто из другого места достать не могут.
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