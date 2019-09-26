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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Бровары (133) ДТП (5765) Нацполиция (10133) Клименко Игорь (1)

 По факту смертельного ДТП в Броварах от выполнения служебных обязанностей отстранен весь руководящий состав управления полиции охраны Киевской области, - Клименко. ФОТО

По факту трагического ДТП в Броварах с участием работника полиции охраны, открыто уголовное производство.

Об этом сообщил председатель Национальная полиция Украины Игорь Клименко на месте происшествия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По факту смертельного ДТП в Броварах от выполнения служебных обязанностей отстранен весь руководящий состав управления полиции охраны Киевской области, - Клименко 01
По факту смертельного ДТП в Броварах от выполнения служебных обязанностей отстранен весь руководящий состав управления полиции охраны Киевской области, - Клименко 02

"Два часа назад в городе Бровары по улице Киевской произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще два травмированы. За рулем автомобиля находился сотрудник управления полиции охраны Киевской области. Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет проинформирована о жестких мерах реагирования", - заявил Клименко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник полиции охраны на евробляхе врезался в остановку транспорта на Киевщине, погибла женщина. ФОТО

По факту смертельного ДТП в Броварах от выполнения служебных обязанностей отстранен весь руководящий состав управления полиции охраны Киевской области, - Клименко 03
По факту смертельного ДТП в Броварах от выполнения служебных обязанностей отстранен весь руководящий состав управления полиции охраны Киевской области, - Клименко 04
По факту смертельного ДТП в Броварах от выполнения служебных обязанностей отстранен весь руководящий состав управления полиции охраны Киевской области, - Клименко 05

Также смотрите: Грузовик врезался в припаркованный на обочине автобус на Киевщине: трое погибших, - полиция. ФОТОрепортаж

Следователи открыли уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3150691
 
 
 Топ комментарии
 
А ДТП произошло из-за номеров? Если бы мент заплатил 1000 евро за растаможку этого опеля за 2000 евро - то стал бы лучше ездить?
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если заплатил, то стал бы ездить ответственнее
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президент владимир отстрочил штрафы на евробляхи еще на 3 месяца(((
а нужно было начинать уже с 22 августа...кто ответит за смерти на дорогах?
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Совет форумчанПравила форума
 
президент владимир отстрочил штрафы на евробляхи еще на 3 месяца(((
а нужно было начинать уже с 22 августа...кто ответит за смерти на дорогах?
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А ДТП произошло из-за номеров? Если бы мент заплатил 1000 евро за растаможку этого опеля за 2000 евро - то стал бы лучше ездить?
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если заплатил, то стал бы ездить ответственнее
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Сразу видно питэра у которого нет и никогда не было автомобиля. Докуя ответственный теоретический водила)
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Ты, какой то не такой. Это хорошо. Но если отморозок за рулем, ничего ему не поможет.
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Он бы может просто никогда не купил авто потому что у него больше 1000евро не было и те отдолжил!
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Тогда надо делать цены на авто минимум 100 тысяч евро штука. ДТП сведем к минимуму!
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Мне нравятся люди умеющие рассуждать логически.
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Не только думайте логически, но и поступайте логически !Если у вас есть 100 000 лишних долларов, мы подберем Вам автомобиль на эту сумму, стучитесь в личку !
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даже не знаю что ответить на такой тупой комент! надо - делай!
Думаю завтра если такой вот бляховоз переедет кого то с твоих родных да еще и свалит с места ДТП ты закукарекаешь по другому!
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А почему ты не кукарекаешь когда фуровод на украинских номерах убил 9 человек за раз, или Зайцева 6, или множество других смертельных ДТП с участием растаможенных автомобилей, которых гораздо больше чем блях?
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потому что у наст есть петухи такие как ты они кукарекают за всех!
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Тут все просто, как налоги заплатил, так для страны не так трагически, если кого переедет, а если не растаможеный ?? Вы же понимаете, что если он а хлам расхераченый, то уже налогов шиш с него ?
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В данном случае не важно какие номера, виновник установлен и задержан. Вот если бы он убежал и из-за евро-номеров не представлялось бы возможности установить водителя - тогда, да - мог бы писдеть. Кто ответит? Водитель и ответит. Чё расписделся? А по существу - если бы не отсрочил - и чё? Ну, допустим, заплатил бы он штраф и содеял ДТП. Или не заплатил штраф и содеял. Или растаможил бы и содеял. Ты питэр. Просто питэр.
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Завтра окажеться что он жертва которая стояла на обочине. Авто не его с ним никак не связано... все крайних нету.
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А бляхи причем? То что полиция не работает, на дорогах- все знаки, остановки запаркованы, бухие как ездили так и ездят, менту сделавшему замечание - наваливают люлей
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Нищеброды деревенские на евробляхах голосовали за клоуна только для того, чтобы решить вопрос с металлоломом на колесах,не понимая,что та таких ржавых корытах опасно ездить
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Суть даже не в том. Суть в том что он его купил за 1000уе и по сути это не деньги. Ему его не жалко, оно ездит как на конях, то отбойник зацепит, то собьет кого то ДТП организует... а шо она же усього тыщу баксов стоит завтра другу куплю!?
а вот если бы оно заплатило тысяч 15баксов за авто то думаю вело бы себя по другому и поаккуратнее!
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Потешный ты. Надо сделать большой налог на продажу авто.По твоему надо, чтобы "Таврия" стоила 15000 баксов. Тогда и ДТП вообще не будет.
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Зайцева іхала на авто за 50 000 на укр реестраціі і що це врятовало тих людей ?
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ты чинуша на схемах или ментовской, а может олигарх....?
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Ну да, нафиг мне надо чтоб мой жигуль 2106 стал стоить 3 копейки, а так хоть ему и 40 лет, но я его его минимум за штуку баксов могу толконуть и эти деньги хотели у меня забрать, а он в отличнейшем состоянии, все что надо делалось, менялось, подкрашивалось и мовилилось
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На коні пора пересажувать, або вєліки ! В залежності від займаної посади , вислуги і звання !😆
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Лучше на рикши! И сам едешь и подвезти кого то можно.
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Наприклад затриманих ! І всі будуть стройні як хорти !😈
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Клименко де які патрульні на народного ополчення порушують ПДД до речи на бляхах, керівництво покриває..Вся поліція це є ОЗУ..там не ночювали закони і честь
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Через суд відновляться, і компенсацію одержать.
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Пиарчик нового руководства, водитель фуры должен министра инфраструктуры на ДТП звать?
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Пьяная тварь наверное была, а иначе, как такое могло случиться?
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стопудов бухой и стопудов, что прикроют..
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та нах эти "жёсткие" понты, - *****, менты опять почувствовали себя вольготно:."проход" за нарушение пдд -200грн., опять ездят бухие за рулём, у патрульных в приусах телефоны к ушам "приклеены"...и это только начало..
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Пару человек уволят . Через пол года они вернутся на должности по суду. Ацкий хохот . Занавес.
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