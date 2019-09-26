 По факту смертельного ДТП в Броварах от выполнения служебных обязанностей отстранен весь руководящий состав управления полиции охраны Киевской области, - Клименко. ФОТО

Об этом сообщил председатель Национальная полиция Украины Игорь Клименко на месте происшествия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.





"Два часа назад в городе Бровары по улице Киевской произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще два травмированы. За рулем автомобиля находился сотрудник управления полиции охраны Киевской области. Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет проинформирована о жестких мерах реагирования", - заявил Клименко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник полиции охраны на евробляхе врезался в остановку транспорта на Киевщине, погибла женщина. ФОТО







Также смотрите: Грузовик врезался в припаркованный на обочине автобус на Киевщине: трое погибших, - полиция. ФОТОрепортаж

Следователи открыли уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.