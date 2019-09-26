 Почти 52% украинцев выступают против введения рынка земли, - опрос КМИС

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 51,9% опрошенных не одобряют поручение президента Владимира Зеленского об отмене моратория, 13,6% – скорее не одобряют, а 38,3% — полностью не одобряют.
Положительно к этой идее относятся 35%: из них 16,7% полностью одобряют поручение Зеленского, 18,3% - скорее одобряют. Еще 13,1% респондентов затруднились ответить.
Почти две трети опрошенных (64,3%) считают, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения должен решаться на референдуме.
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25,5% уверены, что этот вопрос должны решать президент, правительство и Верховная Рада.
В КМИС отметили, что количество противников отмены моратория на продажу земли за год значительно уменьшилось — в ноябре 2018 года против введения рынка земли были 72%.
Опрос был проведен методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 16 по 19 сентября 2019 года. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.
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Напомним, законопроект об обороте земель сельхозназначения, внесенный в парламент 26 сентября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне НДО.
Среди других условий - первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.
Юля на Свободі Слова про ринок землі два дні тому
У нас вже були подібні випадки коли тупа більшість шкодила державі. Одне НАТО чого варте, один в один, ще і референдум.. яку ціну ми за цю тупість платимо?
тех 50% и тех50%,
у 1-х есть земля полученная задаром, у 2-х нету.
а что будут продавать те, кто будет жить в украите через 50 лет??
им ужо ничего не светит по закону задаром.
вот уж никчемная територия - все ссуки только украсть и продать.
от леса карпатского до танковых моторов.
Только после вас...
После Израиля, Франции, Канады, других стран-экспортёров сельхозпродукции,
где земля не продаётся, а даётся в аренду.
В пользование.
а недра? разве они не принадлежат народу? а где моя часть недр? и я сам решу продавать или сдать в аренду ...
а леса? разве они не принадлежат народу? и почему кто-то колупается между моими тремя соснами или смереками? и что я имею с того счастья? ))))
а водные о морские ресурсы...там все продано? или они тоже народные? и где мои полведра?
так почему ж начали с земли? она последний форпост???
Из которых вышли Лены Бондаренки, Бойки, Януковичи и прочие те, которых "не слышат" ...
И был этот коммент в конце 90 годов.
Не лезь в дела Украинцев
Госгеокадастр - офигенно нифига не контролирует. Попробуйте получить сводку на их сайте по КОЛИЧЕСТВУ сельхоз земель по стране по категориям, по числу пайщиков (живых), по размерам паёв, по паям умерших за год, и по прочей статистической лабуде.
Это к вопросу учёта и последующего контроля, о котором так сладко поют.
С нашими бюрократическими рогатками и судебной системой любого землевладельца можно 100500 раз умертвить, оспорить право владения, состряпать липу в реестре с помощью регистраторов, и прочая, и прочая...
Это к вопросу защищённости мелких пайщиков перед толстосумам и делками.
Решение о продаже земли ВСЕЙ И ЛЮБОЙ привязывают к судьбе бедных дедушек и бабушек (и их наследников) пайщиков. А кто знает сколько пахотной земли приходится на их паи???
На декабрь 2018 вроде оставалось около 6,9 млн первичных и вторичных(наследники) пайщиков
"Понад 400 тисяч паїв не передано у спадщину через відсутність спадкоємців або складнощі з оформленням. Тому, понад 1,6 млн га сільськогосподарських земель, розпайованих чверть століття тому, лишилися безхазяйними" (https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/4/643260/)
Это припадает где-то 4га на пайщика в среднем (паи у всех разные)
Итого у 7 млн пайщиков на руках 28 млн га земли сельхоз назначения. Это из 42,7 млн сельхоз земель или 60 млн га всего земель в Украине.
Вы печетесь о пайщиках? Так оперируйте сугубо ИХНИМИ землями. Выкупайте их паи государству и делайте банк земли. Или организовайте пайщикам аукционы для продажи их паёв, если уж так приспичило торгануть чем нибудь...
Но не разбазаривайте остальные земли, а собирайте их постепенно в государственный земельный фонд. И наведите в конце концов порядок с учетом и контролем собственности, и с защитой законами ВСЕХ людей. Иначе потомки проклянут и вас и эту страну.