 Международная солидарность требует помогать слабому, которого атакует более сильный, как это произошло с Украиной, - Туск в ООН

Об этом 26 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил президент Европейского Совета Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для того, чтобы защитить верховенство права, вам действительно нужно принять правило, что закон должен быть выше силы. Если вы хотите следовать этому принципу и международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если они атакованы более сильными и бездумными, как это случилось в случае с Украиной, например. Если сильные мира сего не поймут этого, они уйдут в историю не как лидеры, но как фейковые лидеры", - отметил Туск.

Он подчеркнул, что здоровое естественное окружение человека, которое сегодня нуждается в защите - это не только океаны или леса - это тоже правда в общественной жизни, это свобода, верховенство права и международная солидарность.

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"Чтобы защитить справедливость, недостаточно обвинять других в продвижении фейковых новостей. Честно говоря, будет достаточно просто прекратить врать. Сегодня слишком многие политики используют ложь, как главный метод для сохранения власти.

Для того, чтобы сохранить свободу - недостаточно просто говорить речи. Вы должны защищать право человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободную прессу. И вы прекратить заигрывать с диктаторами и авторитарными режимами", - сказал президент Европейского Совета.

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