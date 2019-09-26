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 Международная солидарность требует помогать слабому, которого атакует более сильный, как это произошло с Украиной, - Туск в ООН

Закон права должно быть выше права силы, поэтому международная солидарность требует помогать слабому, которого атакует более сильный, как это произошло в случае с Украиной.

Об этом 26 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил президент Европейского Совета Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для того, чтобы защитить верховенство права, вам действительно нужно принять правило, что закон должен быть выше силы. Если вы хотите следовать этому принципу и международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если они атакованы более сильными и бездумными, как это случилось в случае с Украиной, например. Если сильные мира сего не поймут этого, они уйдут в историю не как лидеры, но как фейковые лидеры", - отметил Туск.

Он подчеркнул, что здоровое естественное окружение человека, которое сегодня нуждается в защите - это не только океаны или леса - это тоже правда в общественной жизни, это свобода, верховенство права и международная солидарность.

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"Чтобы защитить справедливость, недостаточно обвинять других в продвижении фейковых новостей. Честно говоря, будет достаточно просто прекратить врать. Сегодня слишком многие политики используют ложь, как главный метод для сохранения власти.

Для того, чтобы сохранить свободу - недостаточно просто говорить речи. Вы должны защищать право человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободную прессу. И вы прекратить заигрывать с диктаторами и авторитарными режимами", - сказал президент Европейского Совета.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150689
 
   
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Напали ? А зебилы говорят что войну начал Порох вместе с добровольцами порохоботами чтобы на ней наживаться
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Не. Зеля сказав що ніфіга не допомогли. Так що лісом.
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Польша можно подумать сильный союзник, создали Укр-лит-польск бригаду. Где она ? на параде был каком -то видел сюжет. Могли бы хоть на блокпосты своих солдат послать, ан нет даже этого боятся, о какой помощи речь идет?
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Шо за риторика? Слабий, сильний... Ці політики всі якісь пальцем роблені. Порушене міжнародне право. І це - головний аргумент. Порушені європейські і світові принципи і домовленості... В якому законодавстві описано, хто слабий, хто сильний? А якщо сильний нападе на сильного, ви будете попкорном хрумкати? Інфантильний підхід.
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Золотые слова и прямо про Зе-беню.

"Чтобы защитить справедливость, недостаточно обвинять других в продвижении фейковых новостей. Честно говоря, будет достаточно просто прекратить врать. Сегодня слишком многие политики используют ложь, как главный метод для сохранения власти.
Для того, чтобы сохранить свободу - недостаточно просто говорить речи. Вы должны защищать право человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободную прессу. И вы прекратить заигрывать с диктаторами и авторитарными режимами", - сказал президент Европейского Совета.
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да, пусть поможєт слабому убрать **@нутого прєзідєнта.
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международная солидарность пятий год как должна - но никак не выхлопнется....
понимаю поляков - Украина под ******? - они следующие...
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щас после такой публичной порки меркель и макронша канешно в доску разобьются, но помощь увеличат в разы. канешно им стыдно. будут исправляться.
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