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 Текст отчета сотрудника спецслужб США о разговоре с Зеленским, - фейк, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал фейком опубликованный Комитетом по вопросам разведки Палаты представителей США текст отчета сотрудника спецслужб США о его июльском разговоре с Владимиром Зеленским.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Информатор с данными из вторых рук? Еще одна фейковая новость! Посмотрите, что было сказано во время этого милого, без малейшего давления, телефонного звонка. Еще одна охота на ведьм!" - написал Трамп.

Позднее он добавил еще один твит на эту тему.

"Адам Шифф (глава Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США, демократ. – Ред.) пользуется нулевым доверием. Еще одна фантазия, цель которой – навредить Республиканской партии!" – написал Трамп.

Текст отчета сотрудника спецслужб США о разговоре с Зеленским, - фейк, - Трамп 01

Ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Читайте на Цензор.НЕТ: На слушаниях в Конгрессе демократы обвинили Трампа в измене

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Также на Цензор.НЕТ: Бахвальство Зеленского тем, что новый Генпрокурор "100% его человек", ставит под сомнение независимость прокуратуры и правосудия в Украине в целом, - заявление "ЕС"

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Смотрите также: Зеленский-Трамп: подробности мирового скандала. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3150688
 
 
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Трохи не в тему, але як мені подобається ця картинка.
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Трамп використовував свою посаду у боротьбі проти суперника на виборах.
А Зе знову оскандаливсь.
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Мне больше всего понравился момент где Трамп пытается объяснить, что Зеленский имел ввиду под словом push. Чтобы не подумали лишнего Текст отчета сотрудника спецслужб США о разговоре с Зеленским, - фейк, - Трамп - Цензор.НЕТ 3730

"Я говорил давление, он кажется говорил слово пихать имея ввиду давление, не было не пихания не давления, ничего"

Зеленский наверно взял это слово из клипа Текст отчета сотрудника спецслужб США о разговоре с Зеленским, - фейк, - Трамп - Цензор.НЕТ 2100 https://www.youtube.com/watch?v=a0fkNdPiIL4
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Трохи не в тему, але як мені подобається ця картинка.

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Трохи в тему, але як мені подобається ця картинка.

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Трамп використовував свою посаду у боротьбі проти суперника на виборах.
А Зе знову оскандаливсь.
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чего ты так решила? Почему вновь?
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Потому что пэтю ещё не посадили с конфискацией и порохоботы всё ещё получают соевые методички ! Текст отчета сотрудника спецслужб США о разговоре с Зеленским, - фейк, - Трамп - Цензор.НЕТ 5323
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Вовке до лампочки. Население и не такое схавает, а на украинцев эта власть внимания не обращает.
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А что Зе? Его 73% выбрали. А что 73%? Они хотели коррупцию победить, экономику поднять и войну закончить. Все правильно, но что-то где-то пошло не так.
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А что Порошенко обещал за несколько часов закончить АТО, доллар по 13 и т.д......но что то пошло не так
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Ксения все санкции которые былии за прошедшие 5 лет порошенко не принесли результата - Донбасс и Крым не вернулись. Следовательно порошенко был не наш Президент Украины
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Фейк-не фейк а подлинник разговора у Зеленского и теперь Трамп НАШ !!! Текст отчета сотрудника спецслужб США о разговоре с Зеленским, - фейк, - Трамп - Цензор.НЕТ 1288
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От это ты загнул, Текст отчета сотрудника спецслужб США о разговоре с Зеленским, - фейк, - Трамп - Цензор.НЕТ 5108кто этот ресь и куда он собственно идёт Текст отчета сотрудника спецслужб США о разговоре с Зеленским, - фейк, - Трамп - Цензор.НЕТ 5108,да и кто такой струдник и куда он показывает тоже пока не ясно ...
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Тобто фейк, автори якого мають доступ до перемовин Трампа? Тоді вина щодо витоку секретної інформації лежить на Трампі та це привід для імпічменту.
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чуть другое и как напоминание - за всё приходится платить по счётам.
ну что, венгры и румыны выпендривались и попёрли против Балтийской Украины, вот пусть теперь меняет своих комиссаров в ЕК - вот так вот, за всё приходиться платить по счётам.
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Трамп не наш Президент ...американці якось самі визначаться хто їм миліший ...а от "наш" резидент з ручним прокурором ...
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Ага, обосрались, теперь бегом вытираются, та ну нафиг!))
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Попал под обстрел американского фейкомёта
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Та шо ж такое? Зеля как рот ни откроет, так и скандал. Там из-за него в америке скоро война начнётся.
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Схоже , що в Трампушки почався геммор в купі з зеленою діареею ... Ось приклад того до чого призводить нерозбірливість у виборі статевих партнерів , навіть якщо вони грають своїм пуцьвірком по роялю 😷
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Если в 2016-м все говорили о вмешательстве запоребрика в выборы штатов, то теперь следите, как запоребрик будет переводить стрелки на нас. А там и до малазийского Боинга не далеко. Вот те все вместе, которые "сделаем еще раз", кто они?
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мда...
по ходу Трамп и его соперники раскачивают США - ненависть там кипит и между двумя лагерями местного мудрого и простого нарида....- за и против Трампа...
Читаю коменты в его твитере и думаю, что возможно США войдет скоро в период больших потрясений..
Кто есть с США?
Что думаете?
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Если это фейк, то подавай в суд! Тем более, что разведчик явно байденовский агент...
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