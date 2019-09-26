 Текст отчета сотрудника спецслужб США о разговоре с Зеленским, - фейк, - Трамп

Об этом американский лидер написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Информатор с данными из вторых рук? Еще одна фейковая новость! Посмотрите, что было сказано во время этого милого, без малейшего давления, телефонного звонка. Еще одна охота на ведьм!" - написал Трамп.
Позднее он добавил еще один твит на эту тему.
"Адам Шифф (глава Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США, демократ. – Ред.) пользуется нулевым доверием. Еще одна фантазия, цель которой – навредить Республиканской партии!" – написал Трамп.
Ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
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В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
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Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
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воха попал
"Я говорил давление, он кажется говорил слово пихать имея ввиду давление, не было не пихания не давления, ничего"
Зеленский наверно взял это слово из клипа https://www.youtube.com/watch?v=a0fkNdPiIL4
А Зе знову оскандаливсь.
ну что, венгры и румыны выпендривались и попёрли против Балтийской Украины, вот пусть теперь меняет своих комиссаров в ЕК - вот так вот, за всё приходиться платить по счётам.
по ходу Трамп и его соперники раскачивают США - ненависть там кипит и между двумя лагерями местного мудрого и простого нарида....- за и против Трампа...
Читаю коменты в его твитере и думаю, что возможно США войдет скоро в период больших потрясений..
Кто есть с США?
Что думаете?