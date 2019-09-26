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 В зоне ООС ранен защитник Украины, противник с начала суток открывал огонь 7 раз, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Новотроицкого со стороны Докучаевска - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Новогнатовки со стороны Стылы - из противотанкового ракетного комплекса;

- вблизи Водяного со стороны Ужовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Марьинки со стороны Трудовского - из снайперского оружия;

- вблизи Красногоровки со стороны Старомихайловки - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганского со стороны Доломитного - из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - добавили в штабе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150687
 
 
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В зоне ООС ранен защитник Украины, противник с начала суток открывал огонь 7 раз, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4200

тихої вам ночки, синочки
(пораненому найскорішого одужання)
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Нехай Господь оберігає наших воїнів.
Одужання пораненим.
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