EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2357  42
Все про:Бровары (133) ДТП (5765) Киевская область (1755) Нацполиция (10133)

 Сотрудник полиции охраны на евробляхе врезался в остановку транспорта на Киевщине, погибла женщина. ФОТО

В Киевской области в результате ДТП с участием сотрудника полиции охраны один человек погиб, двое получили телесные повреждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудник полиции охраны на евробляхе врезался в остановку транспорта на Киевщине, погибла женщина 01

"Сегодня, 26 сентября, в 17:46 в Броварской отдел полиции поступило сообщение о совершении наезда на остановку общественного транспорта. Водитель, находившийся за рулем автомобиля Opel на еврономерах не справился с управлением и въехал в остановку, где находились люди. В результате ДТП два человека получили телесные повреждения и погибла женщина", - говорится в сообщении.

Сотрудник полиции охраны на евробляхе врезался в остановку транспорта на Киевщине, погибла женщина 02

Смотрите: Одна машина "всмятку", еще как минимум шесть повреждены: под Киевом произошла масштабная авария с участием фуры. ВИДЕО (обновлено)

На месте происшествия находится новый глава Нацполиции Игорь Клименко.

Сотрудник полиции охраны на евробляхе врезался в остановку транспорта на Киевщине, погибла женщина 03

По предварительной информации водитель является сотрудником управления полиции охраны. По данному факту назначено служебное расследование, на время которого начальника ГСО Киевской области отстранен от исполнения служебных обязанностей. О происшествии сообщено в ГБР.

Также читайте: Водитель Mercedes, скрывавшийся после смертельного ДТП на Академгородке в Киеве, явился в полицию с повинной

Источник: https://censor.net.ua/n3150686
 
 
 Топ комментарии
 
Интересно, кто же это уже дважды отсрочил штрафы за "евробляхи", и переназначил Авакова? Тоже "прошлая каденция"?
Зато я на 72% уверен, за кого голосовал этот убийца на еврохламе.
 показать весь комментарий
 
Не может быть! Еще и на евробляхе! Реформа полиции была успешной, спросите авакова и князева, они ведь ни когда не врут.
 показать весь комментарий
 
Одно из "величайших достижений" прошлой каденции. "Обновленная полиция" Полный набор - "евробляха" и давит людей на остановке. В общем "проФФессионал" Людей только безмерно жалко и их близких, им то это за что.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не может быть! Еще и на евробляхе! Реформа полиции была успешной, спросите авакова и князева, они ведь ни когда не врут.
 показать весь комментарий
 
 
Какие претензии...его уже "вчера уволили"
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то его и сегодня не уволили, а отстранили от исполнения обязанностей на время следствия.
 показать весь комментарий
 
А сколько смертей можно было избежать не давая отстрочку этим убийцам на бляхах? Сколько можно терпеть их на дорогах, им ни свои бляхи не жалко, ни жизни людей. Кто отдал нормальные деньги за машину, тот так не ездит!
 показать весь комментарий
 
 
Дебилов хватает и не на бляхах.
Да, в процентном отношении среди бляхеров больше нарушителей, чем среди водителей на украинских номерах - ибо бляха - это по сути полулегальное удовольствие с обходом закона - честный законопослушный человек на такое не пойдет, но наивно полагать, что бри растаможке экс-бляхеры резко начинают все ездить по правилам - кто нарушал, тот и продолжает нарушать.
 показать весь комментарий
 
Если заплатят по закону, а не на халяву, научаться ценить свои машины... Если получать халяву... Будет на дорогах бойня... Она и так уже есть...
 показать весь комментарий
 
Одно из "величайших достижений" прошлой каденции. "Обновленная полиция" Полный набор - "евробляха" и давит людей на остановке. В общем "проФФессионал" Людей только безмерно жалко и их близких, им то это за что.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, кто же это уже дважды отсрочил штрафы за "евробляхи", и переназначил Авакова? Тоже "прошлая каденция"?
Зато я на 72% уверен, за кого голосовал этот убийца на еврохламе.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понмаю, что все, кто ездит на укрономерах, ездят не на "автохламе"?
Или ты вылез в тему просто попиз.. еть?
 показать весь комментарий
 
 
дело было не бобине, ******* сидел в кабине, или ты думаешь если бы он ехал на новеньком мерсе это повляло бы на ситуацию? этот упоротый реформировнный мент не ехал бы с закрытыми глазами ужравшимся в хламину?
 показать весь комментарий
 
им то это за что.\\\\\\\\

Как это за что? За то что мэр не догнал шо надо отбойники устанавливать, как это делают в норм. городах.
Либо просто мало украсть получится. Может грозно напишет в Фейсбуке стандартные "рестыинписы" и фото свечечки и двух палок, а через минуту уже разразится здоровым гоготом, увидев на соседней вкладке - смешного кота, или посмотрев комическое шоу.
типо как вот Украину опустил какой-то хохотун трамповский
https://www.youtube.com/watch?v=YfgnxNlX5Xs
 показать весь комментарий
 
Обновили по факту только патрульную полицию, дальше дело не пошло. А полицию охраны даже не начинали обновлять.
 показать весь комментарий
 
прошлая каденция была нихарошая. ай-яй-яй.

а вот Новая Каденция! а вот Наш Бубочка! - это ж совсем другое.
бубочка немедленно запретил евробляхи (аж два раз запретил)
бубочка немедленно поотменял решения судов, которые восстановили уволенных ментов.
бубочка немедленно уволил плохого дядю Авакова.

а сегодняшний мент на бляхе - это ахент плохого дяди Порошенко.
ай-яй-яй.
бубочка хороший.
Порошенко вавсьомуинават.

 показать весь комментарий
 
 
Да, явно не Князев ,не успел ещё награбить на нормальную тачку...
 показать весь комментарий
 
 
А якби не подовжили термін евробляхерам, то й жінка була б жива.
 показать весь комментарий
 
 
Именно Хрюша и начал давать им отстрочки... Вот дали до Нового Года...Поговаривают, что они вообще платить после него не будут.... Считаем трупы до Нового Года...
 показать весь комментарий
 
 
тот сотрудник и на лисапете
бы в кого то врезался - дураку стеклянный х.. вост дай, он пойдет бетон искать...
 показать весь комментарий
 
А с какой тогда скоростью он летел, что не мог справиться с управлением, ясно уже, что не 50 км/час.
 показать весь комментарий
 
 
Вы шо с детским умом? Да везде есть свои дурачки, даже в футбольной команде. Это бытовуха. На х........ подавать такие новости. Их сотни, вешаются, убивают, насилуют и ......., начиная с депутатов и кончая потеряными. Ну нет, святой касты. ДАЖЕ В ЦЕРКВИ. Просто все не возможно осветить. А тут, полицейский, ВАЙ - ВАЙ.
 показать весь комментарий
 
 
Що таке поліція охорони? Можна посилання на оф сайт цієї структури...?

Чи це як домагався малолітньої незайманої дівчини без контрацептива в неприродній спосіб?)
 показать весь комментарий
 
 
А ти за поребриком и не знало, что в Украине есть такая структура
???
 показать весь комментарий
 
 
торопился на встречу с Викторией Князевой.
 показать весь комментарий
 
по бетонному блоку поставить на остановках видимо слишком дорого... хотя в той же Польше вдоль всех трасс вообще шумоизоляцию поставили. интересно по статистике сколько уже народу погибло на остановках\пешеходных переходах
 показать весь комментарий
 
 
у свиносои разрыв шаблона с одной стороны нова свиношыкаладно-рюкзачная мусорва но с другой стороны евробляха. Или этому мусорку бляху проклятые евробляхеры подкинули?
 показать весь комментарий
 
велик, ша - нихто того казла не защищает, оно бы и пешком кого то убило...
 показать весь комментарий
 
Евробляха,курва мать-начинаем все опять,
Укробляхы это сила,евробляхы все мудилы.
 показать весь комментарий
 
тАК САБАКОВ кНЯЗЄВА ЗАЛИШИВ, аНТОХУ ПРИЗНАЧИВ..Все по плану..мусора як вбивали так і вбивають..
 показать весь комментарий
 
 
********** типичный избиратель ЗЕлёной плесени ...ЛЮМПЕН
 показать весь комментарий
 
А если бы он был на укробляхе , у женщины было бы больше шансов выжить Співробітник поліції охорони на євроблясі врізався в зупинку транспорту на Київщині, загинула жінка - Цензор.НЕТ 5523
 показать весь комментарий
 
Вот уж любит тролятина акцентировать внимание на том, что авто без регистрации в Украине. А то, что такие авто даже год назад были причиной всего лишь 7% ДТП от всего их кол-ва, согласно статистики МВД, уже никто и не помнит.
 показать весь комментарий
 
Для поддержки рейтингов необходимо в каждой новости добавлять или "это была евробляха" или "это не была евробляха", тогда точно никто не будет ситуации обсуждать, а будут обсуждать евробляхи...
 показать весь комментарий
 
 
А для чого акцентувати «на евробляхах»??Якщо то ЕЗДЮК то не має значення на яких воно бляхах іздить
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх