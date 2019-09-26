 Сотрудник полиции охраны на евробляхе врезался в остановку транспорта на Киевщине, погибла женщина. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Сегодня, 26 сентября, в 17:46 в Броварской отдел полиции поступило сообщение о совершении наезда на остановку общественного транспорта. Водитель, находившийся за рулем автомобиля Opel на еврономерах не справился с управлением и въехал в остановку, где находились люди. В результате ДТП два человека получили телесные повреждения и погибла женщина", - говорится в сообщении.
На месте происшествия находится новый глава Нацполиции Игорь Клименко.
По предварительной информации водитель является сотрудником управления полиции охраны. По данному факту назначено служебное расследование, на время которого начальника ГСО Киевской области отстранен от исполнения служебных обязанностей. О происшествии сообщено в ГБР.
Да, в процентном отношении среди бляхеров больше нарушителей, чем среди водителей на украинских номерах - ибо бляха - это по сути полулегальное удовольствие с обходом закона - честный законопослушный человек на такое не пойдет, но наивно полагать, что бри растаможке экс-бляхеры резко начинают все ездить по правилам - кто нарушал, тот и продолжает нарушать.
Зато я на 72% уверен, за кого голосовал этот убийца на еврохламе.
Или ты вылез в тему просто попиз.. еть?
Как это за что? За то что мэр не догнал шо надо отбойники устанавливать, как это делают в норм. городах.
Либо просто мало украсть получится. Может грозно напишет в Фейсбуке стандартные "рестыинписы" и фото свечечки и двух палок, а через минуту уже разразится здоровым гоготом, увидев на соседней вкладке - смешного кота, или посмотрев комическое шоу.
типо как вот Украину опустил какой-то хохотун трамповский
https://www.youtube.com/watch?v=YfgnxNlX5Xs
а вот Новая Каденция! а вот Наш Бубочка! - это ж совсем другое.
бубочка немедленно запретил евробляхи (аж два раз запретил)
бубочка немедленно поотменял решения судов, которые восстановили уволенных ментов.
бубочка немедленно уволил плохого дядю Авакова.
а сегодняшний мент на бляхе - это ахент плохого дяди Порошенко.
ай-яй-яй.
бубочка хороший.
Порошенко вавсьомуинават.
бы в кого то врезался - дураку стеклянный х.. вост дай, он пойдет бетон искать...
Чи це як домагався малолітньої незайманої дівчини без контрацептива в неприродній спосіб?)
???
Укробляхы это сила,евробляхы все мудилы.