 Сотрудник полиции охраны на евробляхе врезался в остановку транспорта на Киевщине, погибла женщина. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня, 26 сентября, в 17:46 в Броварской отдел полиции поступило сообщение о совершении наезда на остановку общественного транспорта. Водитель, находившийся за рулем автомобиля Opel на еврономерах не справился с управлением и въехал в остановку, где находились люди. В результате ДТП два человека получили телесные повреждения и погибла женщина", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия находится новый глава Нацполиции Игорь Клименко.

По предварительной информации водитель является сотрудником управления полиции охраны. По данному факту назначено служебное расследование, на время которого начальника ГСО Киевской области отстранен от исполнения служебных обязанностей. О происшествии сообщено в ГБР.

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