 Зеленский в Нью-Йорке встретился с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы понимаем, что благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и проводить реформы, которые приведут к устойчивому экономическому росту", - сказал Зеленский.
По словам Президента, миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, и продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти.
Президент рассказал о законодательных инициативах, целью которых является привлечение иностранного капитала в Украину.
"Мы разработали десятки законопроектов, направленных на улучшение инвестиционного климата. В частности, речь идет о реформах правоохранительной и судебной систем и снятии ограничений на движение капитала. Также в первом чтении принят законопроект о концессиях", - сообщил Зеленский.
Вот пример Челночной дипломатии.
Однажды у известного американского дипломата Генри Киссинджера спросили:
- Что такое челночная дипломатия?
Киссинджер ответил:
- О! Это универсальный еврейский метод! Поясню на примере:
Вы хотите методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни.
- Каким образом?
- Очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня
и спрашиваю:
- Хочешь жениться на американской еврейке?
Он мне:
- Нахрена?! У нас и своих девчонок полно.
Я ему:
- Да. Но она - дочка миллиардера!
Он:
- О! Это меняет дело…
… Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю:
- Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?
- Фу, - говорят мне в банке.
- А если он, при этом, будет зятем Рокфеллера?
- О! Это конечно меняет дело!..
И таки-да, я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю:
- Хотите иметь зятем русского мужика?
Он мне:
- Что вы такое говорите, у нас в семье все - финансисты!
Я ему:
- А он, как раз, - президент правления Швейцарского банка!
Он:
- О! Это меняет дело! Сюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!
Сюзи:
- Фи… Все эти финансисты - дохляки или педики!
А я ей:
- Да! Но этот - здоровенный сибирский мужик!
Она:
- О-о-о! Это меняет дело!
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Путь же от дельты Нила до Палестины такой массе народа можно было преодолеть не раньше, чем за три - четыре недели. Это было известно от купцов, привозящих товары. Поэтому необходимо было, не вызывая подозрений, убедить богомольцев, чтобы они захватили с собой как можно больше золота, серебра, меди и иных драгоценностей. За эти ценности можно будет купить еду и воду у кочевых племен, обитающих в пустыне. Но как же это сделать? И возникло мудрое решение: нужно убедить народ, что следует во время богослужения освятить золото и драгоценности, в результате чего они не только не убавятся, но еще более возрастут в цене. Уговорить простых, доверчивых людей не составило особого труда. И немудрено. Ведь и в более поздние времена толпа так же легковерно шла на поводу у светских и духовных вождей - проходимцев. Вспомним хотя бы того же попа Гапона. Не все израильтяне поверили сладким речам Аарона и сверкающим глазам Моисея. Не всех начальников и старейшин колен сумели они зажечь своей авантюрной идеей. Ведь и сами братья не знали, что ждет их народ впереди: смерть или еще более тяжелое угнетение. В шестой главе книги"Исход"в числе начальников народа указаны представители только трёх колен: Рувима, Симеона и Левия. Было много тех, кто оказался слишком ленив или не приспособлен к многодневному переходу. Было много нищих, не имеющих запасов пищи. Им и нечего было одеть. Были калеки, больные, старики, грудные дети. Для них такая прогулка оказалась невозможной. Было тогда и много израильтян, которые ассимилировались, молились египетским богам, разочаровавшись в Иегове. Были и смешанные семьи, в которых жена или муж, выходцы из родственных или дружественных евреям племён, не соглашались идти для поклонения Иегове, дабы не прогневать своих богов. И супруги их также вынуждены были остаться дома. Видите, как много доводов имеется для того, чтобы не поверить, что весь"народ избранный"в один день покинул Египет. И, в то же время, все или почти все оставшиеся - добровольно! - отдавали свои ценности уходящим. Но не насовсем! А только для того, чтобы соседи освятили эти ценности при молебне, и вернули их владельцам уже освященными Богом Иеговой. Сердобольные соседки отдавали уходящим детям праздничные нарядные одежды своих, остающихся детей. Никто из них и не подозревал, что уже никогда не увидит ни этих нарядов, ни своих драгоценностей, ни своих дорогих отходящих соседей. В оправдание последним я еще раз должен напомнить, что они и сами об этом не догадывались. Не знали, в какую грандиозную авантюру затянули их вожаки - братья.
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Просто как у его тезки-коллеги.
Вова, эти пацаны рейтинги не за Квартал и Сватов ставят.....
бондхолдер - держатель акций
Зебил: Акционером.
Девушка: Ууууу... Вкладываешь деньги в ценные бумаги?
Зебил: Нет скупаюсь по акции в АТБ.
Так и сказал - "Все государство будет в смартфоне !"
Иисус Христос на кресте и то веселей выглядел !"
Так уже все. Сегодня был последний день пребывания МВФ в Украине. Меморандум не подписан.
Надо было больше трындеть про компромисс с Коломойским по Привату и жечь дома Гонтаревой.
- Игорь Валерьевич, я про Вас Трампу доложил. Обещал порешать проблемы в обмен на то, что мой 100% защучит Байдена!
- А шо еще там было?
- Ну, встречался с какими-то блох-хантерами и представителями сексуальных агенств...
- Стенограмму сотри, видео удали! И главное - вали всё на ФОПов ......
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788076-evroparlament-radit-ukrainskim-deputatam-ne-buti-marionetkami.html
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"МВФ поїхала з Києва навіть без проекту меморандума про співробітництво, не кажучи вже про погоджений меморандум.
Що це означає?
1. Ми не отримаємо макрофінасову допомогу на 6 млрд у.е. від МВФ під дуже низьки відсотки
2. Ми не отримаємо кредит від Всесвітнього Банку на 6 млрд у.е. під дуже низьки відсотки
3. Ми продовжимо позичати гроші під високі відсотки через ОВДП.
Причини: мірова з Коломойським по ПриватБанку, загроза атаки на НБУ, держбюджет.
Відсутність программи не позначиться одразу, бо зараз резерви виглядають непогано, проте МінФін й надалі буде позичати гроші через ОВДП, чим ще більше буде тиснути на курс, що спричинить додатковий тиск на економіку, на виконання бюджету і по колу.
На додачу, не співпрацювання з МВФ дає інвесторам - дуже поганий сигнал, який означає, що тут продовжуть гратися в популізм та не бажають робити зміни. А значить безпечно тут не буде, ризики зростають.
І поки вам здається, що все непогано, так це непогано - заслуга старої влади, яка забезпечила це все. А коли інерція закінчиться (приблизно 6-8 місяців) то й почнуться веселощі. Ну а про реальне зростання економіки можна не дуже мріяти.
Ну і так, за низький курс зараз ми заплатимо згодом, але більше. І дехто на цьому дуже непогано заробить".
Константин Нескоромный
Отэта зебилам поперло... Они у своих родителей в жизни столько золотых зубов не навыдирают.
(C)
@karakay69
🤔
Правда есть мнение, что есть евреи, а есть жиды. И разница между ними такая же, как между украинцами и избирателями Зеленского.
...