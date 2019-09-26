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Все про:неприкосновенность (941) опрос (1745) КМИС (79)

 89% украинцев поддерживают отмену неприкосновенности депутатов, 85% - судей, 77% - президента, - опрос КМИС

Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что большинство украинцев поддерживают отмену неприкосновенности представителей власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт КМИС.

Так, поддержку Верховной Радой закона, отменяющего неприкосновенность народных депутатов, поддерживают 89% украинцев старше 18 лет. Не одобряют такие изменения 7% опрошенных респондентов, 4% затруднились ответить на вопрос.

Большинство опрошенных (85%) положительно относятся к внесению изменений в Конституцию Украины, которые должны отменить неприкосновенность судей Украины, негативно к отмене судейской неприкосновенности относятся лишь 8% опрошенных, 7% не смогли ответить на вопрос.

77% опрошенных одобряют внесение в Конституцию изменений об отмене неприкосновенности президента Украины, 16% не одобряют такие изменения, 7% не смогли ответить на вопрос.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Половина опрошенных (50%) не согласны с тем, что отмена депутатской неприкосновенности увеличит зависимость депутатов от президента Украины и сделает их менее свободными в отстаивании интересов своих избирателей в парламенте. Согласны с этим утверждением 40% опрошенных, 10% не смогли ответить на вопрос.

Опрос был проведен методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 16 по 19 сентября 2019 года. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

Также на Цензор.НЕТ: Будем ждать через 6 месяцев очень много резонансных дел, - Арахамия о последствиях отмены депутатской неприкосновенности

Источник: https://censor.net.ua/n3150684
 
   
 Топ комментарии
 
А вот эти все многопроцентники могут объяснить, как сейчас при монобольшинстве и узурпации всех ветвей власти это все может работать?
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Відверто кажучи, депутати на майдані були просто зайвими. Такі собі засланці зверху в маси.
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А як ти живеш без недоторканості при монобільшості і узурпації ? Тож чим відрізняються ці тіла, якщо закон один для всіх?
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ПОРОХОБОТ ЦЕЛОВАТЬ и ЛИЗАТЬ ПАРАШЕНКО 89% українців підтримують скасування недоторканності депутатів, 85% - суддів, 77% - президента, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7983 ЭТО ВАША ПРОРЕГАТИВА.

89% українців підтримують скасування недоторканності депутатів, 85% - суддів, 77% - президента, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4000
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Без механизма реализации любой закон пустышка.

Импичмент и отмена неприкосновенности - пустышки при полном контроле всех ветвей власти Коломойским.

ЗЕлюпа просто впарил зебилам откровенную фигню.
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абсолютно вірно.
Да, не забути нагадати, що прийнятий нещодавно зебілами закон про процедуру імпічменту - недієвий саме через нереалістичний механізм...
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Вот ПЭТРИК ЗВЕЗДЕЛ , он же был за снятие, А порохоидиотики против. Так кто ЗВЕЗДОБОЛ? Просто МРАЗИ, мочить их надо.
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не неприкосновенности ,а рукоприкладства 89% українців підтримують скасування недоторканності депутатів, 85% - суддів, 77% - президента, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3977
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