 89% украинцев поддерживают отмену неприкосновенности депутатов, 85% - судей, 77% - президента, - опрос КМИС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт КМИС.

Так, поддержку Верховной Радой закона, отменяющего неприкосновенность народных депутатов, поддерживают 89% украинцев старше 18 лет. Не одобряют такие изменения 7% опрошенных респондентов, 4% затруднились ответить на вопрос.

Большинство опрошенных (85%) положительно относятся к внесению изменений в Конституцию Украины, которые должны отменить неприкосновенность судей Украины, негативно к отмене судейской неприкосновенности относятся лишь 8% опрошенных, 7% не смогли ответить на вопрос.

77% опрошенных одобряют внесение в Конституцию изменений об отмене неприкосновенности президента Украины, 16% не одобряют такие изменения, 7% не смогли ответить на вопрос.

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Половина опрошенных (50%) не согласны с тем, что отмена депутатской неприкосновенности увеличит зависимость депутатов от президента Украины и сделает их менее свободными в отстаивании интересов своих избирателей в парламенте. Согласны с этим утверждением 40% опрошенных, 10% не смогли ответить на вопрос.

Опрос был проведен методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 16 по 19 сентября 2019 года. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

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