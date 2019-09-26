 США расширили санкции против России

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на министерство финансов США.
"Сегодня Управление финансов и иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против одного юридического лица, трех физических лиц и пяти судов, участвующих в схеме уклонения от санкций, с целью облегчения доставки авиационного топлива российским войскам, которые действуют в Сирии", - сказано в сообщении.
Санкции ввели против трех физических лиц, пяти кораблей и компании Maritime Assistance LLC, которая является подставной компанией предприятия "Совфрахт" и изначально предназначалась для работы в Украине.
Также на Цензор.НЕТ: "Зеленский оказался вторым Порошенко, Россия должна ввести против Украины санкции", - пропагандист Соловьев
США обвиняют "Совфрахт" в том, что компания организовала заговор с целью уклонения от санкций для осуществления платежей и содействие осуществлению поставок авиатоплива российским военным, воюющим в Сирии на стороне Башара Асада.
😁
Это если посмотреть с лицевой стороны, а если с обратной, так одна сплошная задница 🐸
(с) за мотивами креативів Лі Вонг Яна
Результатом работы санкций, должно быть изменение поведения агрессора в международном поле, но этого нет, ***** по прежнему размахивает дубинкой.
За эмбарго и свифт одни только разговоры, такие же пустые. Да уже давно могли бы приструнить дикую псину. Видимо так же и с Гитлером было, журили чувака, пальчиком грозили, пока не стало слишком поздно и Европу не накрыло кровавым фаршем.