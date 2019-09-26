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 США расширили санкции против России

Соединенные Штаты ввели санкции против граждан, компаний и кораблей, причастных к поставкам авиатоплива российским военным в Сирии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на министерство финансов США.

"Сегодня Управление финансов и иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против одного юридического лица, трех физических лиц и пяти судов, участвующих в схеме уклонения от санкций, с целью облегчения доставки авиационного топлива российским войскам, которые действуют в Сирии", - сказано в сообщении.

Санкции ввели против трех физических лиц, пяти кораблей и компании Maritime Assistance LLC, которая является подставной компанией предприятия "Совфрахт" и изначально предназначалась для работы в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: "Зеленский оказался вторым Порошенко, Россия должна ввести против Украины санкции", - пропагандист Соловьев

США обвиняют "Совфрахт" в том, что компания организовала заговор с целью уклонения от санкций для осуществления платежей и содействие осуществлению поставок авиатоплива российским военным, воюющим в Сирии на стороне Башара Асада.

Источник: https://censor.net.ua/n3150681
 
   
 Топ комментарии
 
😂Ага по поставкам топлива в Сирию. Конечно Зеленского. И солнце сегодня взошло благодаря ему. 😁
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а порохобилы утром царапали ,что все пропало,а оно вон как ,соя.
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Действительно, круто шмаркля санкции ввёл. За Сирию правда.
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😂Ага по поставкам топлива в Сирию. Конечно Зеленского. И солнце сегодня взошло благодаря ему. 😁
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Зеленский это честь ,ум и совесть нашей эпохи ! США расширили санкции против России - Цензор.НЕТ 1438
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Не, минета не надо США расширили санкции против России - Цензор.НЕТ 4296я не по этим делам..
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Мой дурачок тебе в рот не вместится США расширили санкции против России - Цензор.НЕТ 2782поэтому я и говорю ,минета не надо...
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О,я же говорю,шо ты ватан США расширили санкции против России - Цензор.НЕТ 9156как только обосрался сразу про папу США расширили санкции против России - Цензор.НЕТ 9156давай ещё чуток ватной извилиной пошевели ,может ещё и про маму шо придумаешь ...
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Так у вас ватников такая традиция ,жалеть умных людей..
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Правильно, после того,что люди выбравшие Зеленского сделали с пэтиной мичпухой в жалости нуждаются именно последние... США расширили санкции против России - Цензор.НЕТ 6199
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Конечно - ватников, ведь восхождение Зелемойского, аки Солнышко, всё поменяло, теперь государственными деятелями стали маникюрщицы и кухарки с мужьями, а остальные - ватниками...
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выключатель,шо там твой усатый таракан про Крым сегодня, какие то пакости вещал.
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Все в мире относительно

Это если посмотреть с лицевой стороны, а если с обратной, так одна сплошная задница 🐸
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Не перебільшуйте.Всього лиш найвеличніший.
США розширили санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 5990
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"з за обрію поступово вилазе м'яка лагідна фігура Мао Цзе Дуна...." 🐸
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Hо мой самый великий вождь и музыкант который любовен всем в мире и мне больше Моцарта он есть - Великий Зеленский В.А. Он - славный гений музыки, великий мудрец и юрист, любовный слуга народа и основатель, теплый и мягкий и нежный мужик человек и сладкий артист! Я его уважал и дивился над гениальный труд этого музыканта. Я смотрел много его кино и Дистрикт 95. Они все очень интересны и увлекательны там много прельстивый музыка на пиано и ржать лошадка и мудрых мыслей и приключения великий герой народный призедент Бородоголик! И я согласен что Зеленский - Партия! И мне гордо за это. Зеленский писал много раз "Эра бедного конца" и "Сделать совместным они" и я сделал вместе 73% и тоже горжусь. Он великий потому что построил прельстивый украинский общество и возрадовался до плеши. За это его все уважали и строят мавзолей! Мой любимый музыкант Зеленский В.А. мне нрався и любивный ко мне промозгло. Я - горден!

(с) за мотивами креативів Лі Вонг Яна
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Ну, до 21 апреля оно всходило благодаря Пеце США розширили санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 8121
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А теперь подтверди и расскажи где за наложение санкций по Сирии хвалили Пороха?
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Я хз як там у кого, але у адекватних та мислячих порохоботів воно сходило завдяки добовому циклу обертання Землі навколо осі.
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Не набагато, але шишечка ще трішечки ввійшла вглиб скрєпного очка..
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так всегда. когда госдеп ловит рыжего на шашнях с мордвой то сразу это присекает и насыпает очередной напользы русне.
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Спасибо антиасадовской коалиции, гарант наш не причем.
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Молодец Зеленский. Всё у него получится. Отлично выступил в ООН. Научится и дипломатическим тонкостям. Главное, что у него ум и сердце, где надо.
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То, что уЗеленские практически цитируют Лукашенко для своего зелектората - ладно, но оставьте для Лукашенко хоть бы эпитеты от его лукашистов.
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Ум он держит у Богдана, сердце, как водится - у жены, а общее руководство - у Бени
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Вместо того , чтобы разъ___шить ихтамнетов , они им пальчиком грозят . Америку уже всерьёз не воспринимают . Поистине армия львов , руководимая бараном .
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Санкции за право владения нефтью и газом в Сирии, и будут наложены на любую страну которая мешает США там руководить. И нет ни какой политики, защиты демократии, и т.д. ТОЛЬКО ДЕНЬГИ.
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Поэтому назло США ты с ****** уничтожаешь там мирное население
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Не, порохоботики против, не так было делать.
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чем больше санкций для кацапии.тем лучше США розширили санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 4782
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Ну когда же рашка развалится ?
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Нужно чаще Зеле встерчаться с Трампом.
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Опять санкции против исполнителей, до сраки это, завтра же поменяют на других, нужны исключительно секторальные.
Результатом работы санкций, должно быть изменение поведения агрессора в международном поле, но этого нет, ***** по прежнему размахивает дубинкой.
За эмбарго и свифт одни только разговоры, такие же пустые. Да уже давно могли бы приструнить дикую псину. Видимо так же и с Гитлером было, журили чувака, пальчиком грозили, пока не стало слишком поздно и Европу не накрыло кровавым фаршем.
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мощно , уся па-рашня с голодухи сдохнет от возмездия....
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Вот что стенограма животворящая делает! Аж на одного юрика и чего-то там за доставку авиационного топлива.... в Сирию
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А Меркель с Макроном и остальными выразили глу-у-убокую озабоченность.
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