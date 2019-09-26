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 Президент Болгарии Радев, выступая в ООН, призвал к прекращению боевых действий на Донбассе

Президент Болгарии Румен Радев призвал к соблюдению договоренностей об отводе войск и тяжелой военной техники на Донбассе, а также выразил надежду на урегулирование "военного конфликта на Востоке Украины".

Об этом он заявил в своем выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Более пяти лет прошло с начала военного конфликта на Востоке Украины, однако ситуация продолжает оставаться тревожной. Мы призываем к мирному урегулированию конфликта, и считаем, что произошедший обмен заключенными знаком надежды на его урегулирование", - заявил Радев.

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Глава Болгарии также призвал к прекращению боевых действий на Донбассе и соблюдению договоренностей об отводе войск и тяжелой военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3150680
 
   
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Ось поїдь туди і скажи бібізянам щоб не стріляли.
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Конфликта? А когда вас резали турки, господин Радев, это что было? Весенне обострение или перегибы на местах?
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Когда их резали турки, их спасла Россия. Ты об этом?
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Искусно подлизал в три зада сразу - Кацапастану, США и слегка Украине.
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без выполнения Будапештской бумаги- мира не будет
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Радев "болгарский братушка".. Нужно называть вещи своими именами. и требовать прекращения агрессии РФ против Украины на Донбассе, прекращение оккупации РФ украинской территории Крыма, Севастополя и Донбасса. А так, как все. За мир во всем мире, конфликт ( ну почти семейная ссора). Сплошное мировое лицемерие и гибридность.
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Зачем это ему? ему достаточно снятия напряженности в регионе, а не возвращение территорий.
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