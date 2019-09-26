 Трамп просил оставить Луценко на должности генпрокурора

Речь об этом идет в тексте отчета сотрудника разведки США о разговоре Трампа с Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент похвалил генерального прокурора Украины Юрия Луценко и предложил Зеленскому, чтобы тот оставил его на должности", - сказано в отчете.
В частности, отмечено, что Трамп похвалил Луценко за то, что тот поднимал тему расследование в отношении семьи Джо Байдена.
Как указано в документе, "чиновники Белого дома, которые предоставили эту информацию, были глубоко обеспокоены тем, что было сказано в телефонном разговоре".
"Они сказали мне, что с юристами Белого дома уже идет дискуссия о том, как относиться к этому разговору, поскольку, по словам чиновников, существует вероятность, что они стали свидетелями того, как президент злоупотреблял своим служебным положением в личных целях", - говорится в отчете.
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В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
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Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Гоніть саме на Ситника! Причому тут Луценко?
Ящо ще незрозуміло - нагадаю ще березневу інфу: "За словами очільника ГПУ (Ю.Луценка), розслідування щодо діяльності Burisma розпочалось 2014 року. Причина - можливі зловживання екс-міністра охорони природи часів Віктора Януковича Микола Злочевський, який відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти та газу, а згодом очолив Burisma.
Документи справи говорили про те, що члени ради директорів Burisma отримали 17 мільйонів доларів, але потрібно довести сумнівне походження цих фінансів. В останні дні роботи Шокіна одну із трьох справ ГПУ щодо Burisma "в найгарячіший момент" передали до НАБУ, яке, за словами Луценка, від перших днів існування отримувало підтримку посольства США. Відтак, справу закрили. На пряме запитання, чи намагалася тодішня американська влада якось вплинути на справу щодо Burisma, Луценко відповів, що не українська прокуратура має давати відповідь, натякаючи на правосуддя США."
Да, кому хочеться детальніше пригадати - шукайте тут: https://thebabel.com.ua/texts/27688-mi-distali-povniy-zapis-interv-yu-genprokurora-lucenka-dlya-the-hill-vin-rozpovidaye-pro-vice-prezidenta-ssha-eks-ministra-zlochevskogo-ta-milyard-griven-v-obmin-na-shokina
Врешті, можете і прогуглити. Але хоч свого дебілізму не показуйте! Жалько мені вас
Такое резиновое изделие особого применения ещё поискать нужно.
К счастью, не трамп наш президент . А прокурор рябошапка лучше этого тупоголового алкоголика юры Луценко в разы. Вспом6ить только как Луценко сделал из бойки свидка, как рассекречивал агентов НАБУ, как сливал дела и не был независимым генпрокурором, а кушать подано при порошенко.
Украина дала огромный кредит доверия команде зеленского не для того, чтоб на ключевой в Украине должности оставался Луценко .