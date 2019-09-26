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Все про:Нацсовет_ТРВ (443) проверка (614) телевидение (560)

 Нацсовет проверяет 14 телеканалов из-за нарушений правил вещания в дни памяти и траурные дни

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверки 14 каналам из-за нарушений в дни траура и памяти.

Такое решение было принято на заседании 26 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

В ведомстве подчеркнули, что телерадиокомпании должны были внести изменения в свои сетки вещания при планировании программ и передач, в частности, в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, - 29 августа, в день памяти 80-й годовщины начала Второй мировой войны - 1 сентября и в день памяти 75-й годовщины начала депортации украинский с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщини в 1944-1951 годах - 8 сентября.

Однако 29 августа, в День памяти защитников Украины, признаки нарушений действующего законодательства выявлены в эфире ООО "ТРК "112 ТВ" (логотип "112 УКРАИНА"), ООО "Идана Юкрейн" (логотип "BOUTIQUETV"), ООО "Детское телевидение Украины" (логотипы "NIKI kids" и "NIKI junior"), ООО "Музыкальный телеканал РУ МЬЮЗИК" (логотип "EUMUSIC"), ООО "Музыкальный телеканал ЮЭЙ МЬЮЗИК" (логотип "4ever music"), ООО "Магнолия - ТВ" (логотип "ЧП. INFO") и ООО "Реал-медиа" (логотип "КRATU"), г. Херсон.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нацсовет по ТРВ лишил лицензий пять региональных компаний, которые вещали под логотипом "112 Украина"

По результатам мониторингов от 1 сентября, в День памяти 80-й годовщины начала Второй мировой войны, аналогичные признаки нарушений зафиксированы в деятельности 6-ти вещателей: ООО "Идана Юкрейн" (логотип "BOUTIQUETV"), ООО "Детское телевидение Украины" (логотипы "NIKI kids" и "NIKI junior"), ООО "Музыкальный телеканал РУ МЬЮЗИК" (логотип "EUMUSIC"), ООО "Музыкальный телеканал ЮЭЙ МЬЮЗИК" (логотип "4ever music"), ООО "Центральное бюро новостей" (логотип "Ветер"), г. Кропивницкий Кировоградской обл., и ООО "Радиоинформационный центр "Независимость", г Львов.

Внеплановая проверка ООО "Медиа группа "Надежда" (логотип "Надежда") подтвердила несоблюдение им правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти 8, 18 и 19 мая.

Также на Цензор.НЕТ: Канал продолжает вещание со спутника, в кабельных сетях и в интернете, - "112 Украина" в ответ на решение Нацсовета

После проведения внеплановых проверок и выяснения всех обстоятельств Национальный совет примет соответствующие решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3150677
 
   
 Топ комментарии
 
Надо обязательно наказать совковых свиней с ТВ, не выполнивших требования по уважению памяти воинов, павших за свободу Украины и украинцев, подвергшихся массовым репрессиям.
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Каналы закрыть и Медведчука тоже ! Нацсовет проверяет 14 телеканалов из-за нарушений правил вещания в дни памяти и траурные дни - Цензор.НЕТ 1103
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«После проведения внеплановых проверок и выяснения всех обстоятельств Национальный совет примет соответствующие решения. Источник: https://censor.net.ua/n3150677»

У перекладі на українську: «Товарісчам прідьотся подєліться «Газпромовскім» кешем».
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Концерты Квартала на Интере тоже проверят?
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Надо обязательно наказать совковых свиней с ТВ, не выполнивших требования по уважению памяти воинов, павших за свободу Украины и украинцев, подвергшихся массовым репрессиям.
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Коломойского не трогать у него хорошие каналы ! Нацсовет проверяет 14 телеканалов из-за нарушений правил вещания в дни памяти и траурные дни - Цензор.НЕТ 440
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У Коломойского нормальные каналы! Коломойский хоть и жулик, но он за Украину и он посодействовал, чтобы не захватили Днепр, Харьков, Одессу, и т.д. Каналы у него проУкраинские! Порядочные! Нужно закрывать каналы Путина - это Медведчуковские и прочих рыгов!
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Коломойский только за себя. За Украину он только, если Украина даёт ему прибыль.
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А президент знає про операцію "Вісла" та інші події, що відбувалися на ЗУ?
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Украина - траурная страна? Почему так много траура? Если поковыряться в истории, то в году будет 360 траурных дней.
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Каналы Путина закрыть к чертям! Медведчука, Мураева, и прочих коллаборантов кинуть за решетку по статье 111. гос измена!
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Вспомнилось:
Статья 1. Измена родине Измена родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб государственной независимости, территориальной неприкосновенности или военной мощи СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества. Статья 2. Шпионаж Передача, а равно похищение или собирание с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их агентуре сведений, составляющих государственную или военную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб интересам СССР, если шпионаж совершен иностранцем или лицом без гражданства, - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества.
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..".Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверки 14 каналам из-за нарушений в дни траура и памяти."
Не подозревал,что у нас( в Україні) вещает аж 14 каналов(спутн.) Надо просканировать и посмотреть.У меня всего 5 или 6 каналов....
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Ребята,объясните кто присваивает № после ника(фамилии). Сегодня приклеили № ..... Нацсовет проверяет 14 телеканалов из-за нарушений правил вещания в дни памяти и траурные дни - Цензор.НЕТ 2373
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в Украине должны быть только проУкраинские каналы!!!
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Если они не имеют отношения к РФ, то хоть марсианские!
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В Европе кстати есть РТ- РашаТудей и Спутник и их нельзя! Любые каналы можно, которые не вещают пропаганду России!
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Жаль, ушел Вятрович - большой специалист по назначению траурных дней! А то можно было бы напридумывать еще кучу траурных деньков, и тогда уж точно весь народ стал бы смотреть только российские каналы.
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