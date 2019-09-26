 Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы уже начали решать проблемы, которые заговоривались годами. Мы меняем страну, правила игры, создаем цивилизованную деловую атмосферу - и будем делать это все очень быстро. В нас нет лет, у нас есть только месяцы", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что впервые в истории Украины снята неприкосновенность с народных депутатов, принят закон, который поможет эффективно работать Высшему антикоррупционному суду. Кроме того, принят ряд законов, которые значительно увеличивают прозрачность регулирования финансовой сферы.

"На фоне этих изменений вырос кредитный рейтинг Украины - с В- до В и улучшился прогноз со "стабильного" на "позитивный" агентства Fitch Rating. Экономика растет уже 14 кварталов подряд и достигла 4,6% во 2-м квартале этого года", - констатировал Зеленский. Глава государства напомнил, что Украина укрепила позиции в рейтинге Doing Business.

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"Мы и дальше будем сотрудничать с нашими международными партнерами - Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими финансовыми учреждениями", - подчеркнул президент.

По его словам, в октябре планируется рассмотреть законопроект, который существенно сокращает список предприятий, запрещенных к приватизации. "Мы начинаем приватизацию государственных компаний и приглашаем к участию в наших открытых аукционах", - отметил Зеленский.

Кроме того, в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект о концессии, который позволит привлечь на прозрачных и понятных условиях инвестиции в инфраструктуру.

"В дальнейшем мы сделаем все для обеспечения экономического роста и привлечения прямых иностранных инвестиций. Это мой главный приоритет как Президента, это также приоритет нового правительства и парламента", - резюмировал Зеленский.

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Президент Украины подчеркнул, что новая украинская власть имеет стремление и возможности решить все проблемы иностранных инвесторов, и приглашает западный бизнес стать частью процесса трансформации Украины в европейское развитое государство.

"Именно это для нас самое важное: мы идентифицируем и системно решим все проблемы западных компаний в Украине - от проблемы на таможнях и в налоговой до защиты прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности", - пообещал Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США.

"У нас для этого сегодня есть все: политическая воля Президента, большинство в Верховной Раде, настроеное работать правительство и премьер-министр. У нас сейчас не хватает только одного - времени. Общество не будет ждать несколько лет, пока что-то заработает в Украине. Мы проводим структурные преобразования, и я искренне приглашаю вас всех стать частью этого важного процесса - трансформации Украины в действительно европейскую развитую страну, свободную от коррупции и полную бизнес-возможностями", - добавил он.

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Как подчеркнул Президент, прозрачность и верховенство права являются безоговорочными предпосылками для ведения успешного бизнеса, привлечения инвестиций и реализации новых идей.

"Мы будем реформировать судебную систему, чтобы каждый инвестор - западный или украинский - мог уверенно рассчитывать на справедливость. Мы также уже начали реформу правоохранительных органов, чтобы обеспечить расследование коррупционных преступлений и неотвратимость наказания за них", - заявил Зеленский.

Глава государства призвал инвесторов верить в Украину и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать это доверие. "Вместе, я уверен, мы достигнем успеха", - отметил Зеленский.

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