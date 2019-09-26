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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (3009) инвестиции (894) США (15425) инвесторы (231)

 Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке встречу с представителями деловых кругов США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на пресс-службу президента.

Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США 01

"Мы уже начали решать проблемы, которые заговоривались годами. Мы меняем страну, правила игры, создаем цивилизованную деловую атмосферу - и будем делать это все очень быстро. В нас нет лет, у нас есть только месяцы", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что впервые в истории Украины снята неприкосновенность с народных депутатов, принят закон, который поможет эффективно работать Высшему антикоррупционному суду. Кроме того, принят ряд законов, которые значительно увеличивают прозрачность регулирования финансовой сферы.

"На фоне этих изменений вырос кредитный рейтинг Украины - с В- до В и улучшился прогноз со "стабильного" на "позитивный" агентства Fitch Rating. Экономика растет уже 14 кварталов подряд и достигла 4,6% во 2-м квартале этого года", - констатировал Зеленский. Глава государства напомнил, что Украина укрепила позиции в рейтинге Doing Business.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - Зеленский провел встречу с президентом Румынии Йоханнисом. ФОТО

"Мы и дальше будем сотрудничать с нашими международными партнерами - Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими финансовыми учреждениями", - подчеркнул президент.

Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США 02

По его словам, в октябре планируется рассмотреть законопроект, который существенно сокращает список предприятий, запрещенных к приватизации. "Мы начинаем приватизацию государственных компаний и приглашаем к участию в наших открытых аукционах", - отметил Зеленский.

Кроме того, в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект о концессии, который позволит привлечь на прозрачных и понятных условиях инвестиции в инфраструктуру.

"В дальнейшем мы сделаем все для обеспечения экономического роста и привлечения прямых иностранных инвестиций. Это мой главный приоритет как Президента, это также приоритет нового правительства и парламента", - резюмировал Зеленский.

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Президент Украины подчеркнул, что новая украинская власть имеет стремление и возможности решить все проблемы иностранных инвесторов, и приглашает западный бизнес стать частью процесса трансформации Украины в европейское развитое государство.

Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США 03

"Именно это для нас самое важное: мы идентифицируем и системно решим все проблемы западных компаний в Украине - от проблемы на таможнях и в налоговой до защиты прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности", - пообещал Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США.

"У нас для этого сегодня есть все: политическая воля Президента, большинство в Верховной Раде, настроеное работать правительство и премьер-министр. У нас сейчас не хватает только одного - времени. Общество не будет ждать несколько лет, пока что-то заработает в Украине. Мы проводим структурные преобразования, и я искренне приглашаю вас всех стать частью этого важного процесса - трансформации Украины в действительно европейскую развитую страну, свободную от коррупции и полную бизнес-возможностями", - добавил он.

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Как подчеркнул Президент, прозрачность и верховенство права являются безоговорочными предпосылками для ведения успешного бизнеса, привлечения инвестиций и реализации новых идей.

"Мы будем реформировать судебную систему, чтобы каждый инвестор - западный или украинский - мог уверенно рассчитывать на справедливость. Мы также уже начали реформу правоохранительных органов, чтобы обеспечить расследование коррупционных преступлений и неотвратимость наказания за них", - заявил Зеленский.

Глава государства призвал инвесторов верить в Украину и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать это доверие. "Вместе, я уверен, мы достигнем успеха", - отметил Зеленский.

Также смотрите: Зеленский заговорил на английском языке и обратился к иностранным инвесторам. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3150676
 
   
 Топ комментарии
 
угу угу Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США - Цензор.НЕТ 9696 уже видна ваша системность в пользу бабушки бе Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США - Цензор.НЕТ 9696
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Экономика растет уже 14 кварталов подряд и достигла 4,6% во 2-м квартале этого года", - констатировал Зеленский.



Это и есть то самое "хуже некуда при Порошенко" ?
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Колись , під час візиту в Азію , один потужний сивочолий псевдореформатор заманював в Україну інвесторів зиском від найдешевшої в Європі робочої сили..
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угу угу Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США - Цензор.НЕТ 9696 уже видна ваша системность в пользу бабушки бе Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США - Цензор.НЕТ 9696
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Экономика растет уже 14 кварталов подряд и достигла 4,6% во 2-м квартале этого года", - констатировал Зеленский.



Это и есть то самое "хуже некуда при Порошенко" ?
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Легко и приятно доить кем-то накормленую корову)
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1.Кредитори "спишуть" 20% українського боргу із загальної суми у понад 19 млрд доларів. Виплату решти заборгованості відтермінували до 2019 року. Такими є головні умови угоди про реструктуризацію боргу, яку після переговорів із кредиторами схвалив уряд.

2.Ще одна не особливо радісна особливість головного кошторису країни - необхідність величезних виплат за державними боргами. На ці потреби піде майже третина Державного бюджету на 2020 рік. За словами міністерки фінансів, річ у тому, що після 2015-го, після реструктуризації заборгованого, в України було кілька років, коли нам не треба було повертати борги.
потужний бездарно просрав 5 років і збільшив держборг України ще на 12 млрдів доларів.
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Росла-росла, пока не пришли великие "экономисты":

Промвиробництво в Україні падає третій місяць поспіль

Обсяги промислового виробництва у серпні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 1,7%. Про це повідомляє Державна служби статистики України.

Відзначимо, в березні 2019 роду обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте у травні сповільнилася до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в липні - на 0,2%.

Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США - Цензор.НЕТ 60
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Колись , під час візиту в Азію , один потужний сивочолий псевдореформатор заманював в Україну інвесторів зиском від найдешевшої в Європі робочої сили..
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и что в этом плохого ?

Я тебе открою страшную тайну - инвесторы идут туда, где дешевая рабочая сила.
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Ну і продавайся за миску борщу - це твій особистий вибір.. Не всі в Україні такі невигабливі , як ти..
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та я знаю, что есть дохрена гордых, сидящих на субсидиях и получающих пособие по безработице

бо хочуть миллионную зарплату и на меньше не согласны )))
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анекдоты травят... ))))
куда уж там о делах грешных...
а прессекретари чёнить наврут... лохотату)))))
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а проблемы Украинских компаний уже решил! Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США - Цензор.НЕТ 2820
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конечно.. про успехи в решении проблем уже могут рассказать арселор и бритиш табако
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Филип Моррис. Бритиш Табако не стали дожидаться системного подхода и свалили.
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Свалили? Перенесли офис в Будапешт , а табачньіе фабрики остались на месте . И не остановились.
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Если тебе нужны сигареты, а не инвестиции, то это должно успокаивать.
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Я понимаю, шо: "да, а какая разница?", но Будапешт то таки Венгрия.
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??? Вы не можете их ...системно решить! А вы вообще смотрите за землетрясениями??? Вы надеюсь видите, что они идут по нарастающей с массированными афтершоками??? Вы вообще системно на это смотрите? А положение Луны учитываете?
Кхе, кхе....ПОЛНАЯ Луна будет 28 числа. Это пик!!!
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Я даже уточню...в 9.26 после полудня. В астрономии она называется новая Луна. Но для гибнущих под зданиями важно только ее положение. Это максимальное излучение с антенного канала.
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опять присвоил себе достижения пороха, или у него все растет 14 кварталов подрят потому что он снял неприкосновенность, или закошмарил аселор и табачников
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Коли людина не на своєму місці, їй стає паршиво. Коли на чільному місці не та людина, паршиво стає всім. Володя, йди з богом тихенько назад в свій "Квартал", давай концерти, сміши людей, коси свої гроші. Бо інакше паршиво стане нам всім. І тим, хто був проти, і тим, хто був за.
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Главное, чтобы было меньше слов и больше дела!
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Порохоботы с кремлеботами беснуются под каждым постом с Зеленским.
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ну так если он дурак, то шо ж остаётся ?
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был такой анекдот в мои студенческие годы. дамы, сорри, но это - анекдот. итак,

1 курс - никому, никому, никому
2 курс - никому, никому, никому, только ему одному
3 курс - никому, никому, только ему одному и еще одному
4 курс - всем! всем! всем!
5 курс - кому?! кому?! кому?!!!!

так вот, у меня впечатление, что Зеленский за 100 дней своего президентства уже на пятом курсе оказался... а помните, как хорошо все начиналось с увеличения квот на экспорт в ЕС?.. Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США - Цензор.НЕТ 2632
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це не анікдот - ето на всє врємєна
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а ше оце:

графік стоянія (по курсах)
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прєдставьтє сєбє какой Зє!лєнскій возратіцца оттудава (с Олімпа) да досюдава (в Й363НR)!!! Міровой лідєр намбер ван!!! Грейт тіче!!! Мост попьйюлар!!! джаст феймус!!! Да ми всє для нєго пиль прідорожная!!! Плєбєї!!! Злидні!!! Как ето... как ето... а вот - рагулі! Сєло нєасвальтіроване!!! нарот - на брюхє ползать прєд помазаніком!!! Уж как єго там помазалі!!! Всєм самим Олімпійскім - із саміх Авгієвих канюшен!!!
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Мы просто очень боимся что нам позвонит страшный Зе.
Вон Трампу не отмытся ,что уж нам грешным порохоботам.
А за кремлеботов не волнуйся ,Лавруха сказал что они зелей довольны.
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шлемазл пошел купаться - в Одессе оползень на пляже; про Макрона и Париж лучше вообще молчать; Меркель до сих пор трясет после ЗЕ-визита; "системно подошел" и ЗЕ-парламент тычет кнопки не читая, - беня в прибылях, инвесторы разбегаются; поехал в Нью-Йорк и Трампа сразу заимпичили. вот такое у нас ЗЕ. P.S. лучше бы в кремль поехал - пусть у них башни попадают или хоть звезды поотпадают..
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Бодя слушая треп зели.едва смех сдерживает, как зеля лапшу на уши вешает бомжам,приглашенным для массовки.
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Все происходит ровно наоборот, а в конце 2 квартала и в 3 квартале идет падение промпроизводства и экономики, как раз тогда когда Зеленский приступил к своим обязанностям президента. В Украине сейчас происходит преследование самых больших налогоплательщиков (табачные кампании, Арсенол и др.) в основном иностранных компаний. Готовится удар по малому бизнесу и горно-металургическим предприятиям. Такое ощущение,что новое руководство хочет не развития экономики, а хаоса в экономике.
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Ты системно реши проблемы украинских компаний!
У тебя один налоговый/таможенник может месяц мурыжить танкер или состав с ГСМ !!!
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новая украинская власть имеет стремление и возможности решить все проблемы иностранных инвесторовИсточник: https://censor.net.ua/n3150676 Это он может перед "лохторатом" распылятся " а там дядьки сидят умные- они не на слова а на дела ориентируются. На давление на Арселор Миттал, на "Справедливые суды" в пользу Коломойского и во вред государству и тд.
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