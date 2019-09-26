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 На слушаниях в Конгрессе демократы обвинили Трампа в измене

Конгрессмены-демократы обвинили президента США Дональда Трампа в измене присяге и попытках использовать потребность Украины в американской помощи для получения преимущества на следующих выборах.

С таким заявлением председатель Разведывательного комитета Палаты представителей США Адам Шифф выступил во время слушаний в Конгрессе с участием и.о. директора Национальной разведки США Джозефа Магуайера. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Он (президент Трамп. - Ред.) изменил собственной присяге о защите нашей национальной безопасности и предал присягу о защите нашей Конституции", - подчеркнул Шифф.

По мнению Шиффа, президент Украины Владимир Зеленский пытался снискать расположение главы наиболее мощного в мире государства, четко подчеркнув, что нуждается в поддержке в противостоянии российской агрессии. "Какой был ответ Президента? Она звучит как классический криминальный шантаж", - заявил Шифф.

Ссылаясь на стенограмму разговора президентов Украины и США, он отметил, что Трамп сначала вспомнил, что США "сделали столько (для Украины. - Ред.), сколько не сделала ни одно государство", и что он услышал желание Украины, которая стремится сохранить поддержку США.

Читайте на Цензор.НЕТ: Доступ к стенограмме разговора Зеленского с Трампом был сразу же заблокирован Белым домом, - отчет сотрудника спецслужб США

Однако дальнейшие слова Трампа конгрессмен расценивает как давление на Украину с целью инициировать расследование против сына Джо Байдена.

В ответ представители Республиканской партии заявили, что демократы слишком уж политизировали переговоры Трампа и Зеленского в попытке добиться импичмента главы США.

"Я хочу поздравить демократов с тем, что они запустили очередную операцию информационной войны против Президента, и с их необычайной способностью снова привлекать ведущие медиа к своей кампании", - заявил старший член комитета конгрессмен-республиканец Девин Нуньес.

Слушания, которые проходят в Конгрессе США 26 сентября, посвященные обсуждению разговора президентов США и Украины от 25 июля.

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В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

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Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150671
 
   
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а сынка байдена 7 миллонов доляров заработал в нищей украине, это как
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сынок Байдена конечно наворовал в Украине,но изменник Трамп,не Байдена же обвинять
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Молодец Зеленский лихо переиграл Трампа и его московского друга. Импичмент срежиссировал лихо
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лихой переигрун... )))) вот только режиссер может быть другой
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что тут сказать, даже в такой стране как сша - есть свои порохоботы
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Теперь нужно узнать, хватит ли голосов для ипмичмента.
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Тепер Зеленському негайно , потрібно зателефонувать ,друзям путлєра . Меркель і макКрону , нєфіг булки розслаблювать !😆
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пр украински будет не розслаблювати,а розслабляти,учись кацап

РОЗСЛАБЛЯТИ - тлумачення, орфографія, правопис
Совсем Бутусов цензор продал россиянам,еще вышиванку одевает,хватает же наглости
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как там было в стихотворении? - "Вы огромные, мы великие!"
Теперь и про США.... На слушаниях в Конгрессе демократы обвинили Трампа в измене - Цензор.НЕТ 4493
UA рулит....

На слушаниях в Конгрессе демократы обвинили Трампа в измене - Цензор.НЕТ 5658
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А полная стенограмма разговора у Зеленского и он будет определять судьбу Трампа ! На слушаниях в Конгрессе демократы обвинили Трампа в измене - Цензор.НЕТ 6175
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Судьба Трампа у руках Зели. Щас он может вытащить продолжеине стенгограммы.
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