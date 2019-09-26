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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3414) нормандская четверка (684) Маас (89)

 Президент Зеленский назвал мир приоритетом, это дало новый импульс переговорам по Донбассу, - глава МИД Германии Маас

Партнеры Украины по нормандскому формату видят положительный импульс в процессе мирного урегулирования на Донбассе, и считают, что стоит воспользоваться ситуацией для достижения большего прогресса.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая в общих прениях Генассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Люди в Украине хотят мира, президент Зеленский четко заявил и назвал это приоритетом. Это создало новый импульс. Мы хотим использовать этот импульс", - заявил Маас.

В качестве примера положительных сдвигов он привел восстановление моста в Станице Луганской. Маас считает это не только примером разведения, которого требует минский процесс, но и огромным шагом для людей, которые ежедневно пользуются этим мостом.

Также Маас добавил, что Германия вместе с Францией настойчиво работает в нормандском формате, чтобы окончательно решить вопросы, которые "лежат на столе почти четыре года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Меркель обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки. ФОТО

"Минский процесс почти замер в последние два года, в середине Европы мы переживаем агрессию, которая стоила более 13 тыс. жизней", - напомнил министр иностранных дел ФРГ, подчеркнув, что Германия не может этого принять.

Также Маас выразил убеждение, что Совет Безопасности ООН должен превратиться из органа реагирования на кризис в орган предотвращения кризисов, и наконец начать учесть причины конфликтов. А Германия, которая во времена Второй мировой войны вызвала разрушения в Европе и мире, сегодня должна взять на себя особую ответственность за порядок, обеспечивающий мир, подчеркнул министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150670
 
   
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Зебилы устали от войны? Президент Зеленский назвал мир приоритетом, это дало новый импульс переговорам по Донбассу, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 479 Отдохнете в оккупации
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Мир всегда приоритет, но не любой ценой. Президентом не было сделано оценки, того что сделал его предшественник участвуя в минских переговорах. Если Зеленский делает вид, что Минские переговоры дали результат, то это лишь означает, что бомба подложенная под государство Украина, так-таки рванёт.
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то бiмба пiдложено . А Зе ясно сказал, что Г. и Фр. помощь малодейственная.
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Это только Порошенко хотел войны, бо зарабатывал на ней и повысил своё состояние аж в 80 раз!
Я всё правильно написал?
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Добра,брат лихой.И выпал из списка Форбс.) Вот так зебилы и жить будут... как считают.
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Да , раньше Порох зарабатывал на войне , а теперь зарабатывают клятые порохоботы добровольцы чтобы получать квартиры на халяву
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замечтельно - все ждем когда импульс импульснет.
или отступление и кацапские менты свободно гуляющие на территории Украины ето уже импульс?
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Это что-то новое. Неужели при Порошенко приоритетом была война!?
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защита от агрессора, я так понимаю в твои уши не стучит?
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еще раз и последний для упоротых даунбасятников - от агрессора.
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спой мне лучше за паследние новости на весенней сру...
шо там со взрывами?
вывоз скота в кацапию будет, или просто перегонялово авец на другое пастбище?
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Сам хоть назвал или зебилы подсказали. Зебилы,а как там ,кстати,свинарчуки уже сидят?) Или у вас с вашими капроновыми головушками память только на один день.
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Дурень ти Маас. Який мир може бути з ******? Це капітуляція.
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Заворошились немчуры после стенограмм.
,,, лежат 4 года. пэдроту ведь выгодна была война. он с неё прибыли доил, поэтому дела стояли в болоте.
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готовность зели стать на колени дала надежду куйлу пропихнуть свои хотелки
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"Мир" на условиях паРаши.
Или у вас есть другие варианты?
Как вы собираетесь заставить паРашку прекратить войну?!
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