 Президент Зеленский назвал мир приоритетом, это дало новый импульс переговорам по Донбассу, - глава МИД Германии Маас

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая в общих прениях Генассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Люди в Украине хотят мира, президент Зеленский четко заявил и назвал это приоритетом. Это создало новый импульс. Мы хотим использовать этот импульс", - заявил Маас.

В качестве примера положительных сдвигов он привел восстановление моста в Станице Луганской. Маас считает это не только примером разведения, которого требует минский процесс, но и огромным шагом для людей, которые ежедневно пользуются этим мостом.

Также Маас добавил, что Германия вместе с Францией настойчиво работает в нормандском формате, чтобы окончательно решить вопросы, которые "лежат на столе почти четыре года".

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"Минский процесс почти замер в последние два года, в середине Европы мы переживаем агрессию, которая стоила более 13 тыс. жизней", - напомнил министр иностранных дел ФРГ, подчеркнув, что Германия не может этого принять.

Также Маас выразил убеждение, что Совет Безопасности ООН должен превратиться из органа реагирования на кризис в орган предотвращения кризисов, и наконец начать учесть причины конфликтов. А Германия, которая во времена Второй мировой войны вызвала разрушения в Европе и мире, сегодня должна взять на себя особую ответственность за порядок, обеспечивающий мир, подчеркнул министр.

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