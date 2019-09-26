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 Общество
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Все про:Польша (4927) Князев (380) ГБР (588)

 Задержанная в Польше Виктория Князева и три ее спутника возвратились в Украину. Деньги изъяты

Виктория Князева, Вадим Каган, Андрей Посметюк, а также гражданин Хорватии Боян Малик, задержанные в Польше за незадекларированный ввоз 650 тысяч евро, 25 сентября вернулись в Украину.

По данным источников Цензор.НЕТ, задержание в Польше вряд ли связано с каким-то политическими вопросами и утечкой информации из Украины. Виктория Князева вместе со своим начальником – директором строительной фирмы Каганом только в 19-м году выезжала в Евросоюз 6 раз.

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Несмотря на слухи, что якобы Князеву ранее уже задерживали в Евросоюзе, данная информация не подтверждена документально, и скорее всего, не соответствует действительности.

Уголовные дела по вывозу незадекларированных средств открыты в Польше и в Украине Государственным бюро расследований.

По данным источников Цензор.НЕТ, Князева указала, с кем из руководителей она общалась для беспрепятственного проезда по зеленому коридору через пункт пропуска.

Таким образом, в Украине рассматривается привлечение к ответственности также ряда должностных лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3150667
 
 
 Топ комментарии
 
Ты же знаешь, что только дебилы ставят пробелы перед знаками препинания?
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ЭТО НЕ ЛЮДИ ,ЭТО СКОТЫ ,ОНИ ГРАБЯТ СВОЮ СТРАНУ НАХОДЯЩУЮСЯ В ВОЙНЕ ,ЕСЛИ ПО ЧЕСНОКУ ИХ НАДО К СТЕНКЕ СТАВИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Задержанная в Польше Виктория Князева и три ее спутника возвратились в Украину. Деньги изъяты - Цензор.НЕТ 7295
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А князьку новую должность?
Будет компенсировать, злидарь став..
🤗
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Зебилы , а Князева вы задерживать не собираетесь ?
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Ты же знаешь, что только дебилы ставят пробелы перед знаками препинания?
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Ну раз такое дело то и Князева можно не задерживать ?
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ему простительно,он кацап и в школе не учился,сразу в лахту
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Пэидиот, они в разводе давно и он уволился. Задерживай
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Развод фиктивный чтобы вот в таких ситуациях ваш Князев вышел сухим из воды Задержанная в Польше Виктория Князева и три ее спутника возвратились в Украину. Деньги изъяты - Цензор.НЕТ 2591
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Ты развод оформлял？ты знаешь как они живут？отвянь, болезный
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князев стал советником авакова. так что не далеко убежал
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теперь князев будет советовать, как не попасться
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А князьку новую должность?
Будет компенсировать, злидарь став..
🤗
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Уже дали. В какое-то министерство замом.
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Ничо, Князев советник Авакова, быстро наверстает
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Подкозлили чертовы поляки, теперь с этой Князевой и содрать нечего, все в Польше осталось. ))
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с приездом, отдохните и дальше в путь)))))))))))
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я так понял что деньги изъяты в пользу Польши, да?
Жаль конечно если так...., они могли бы быть потрачены на израильских пенсионеров....
а так дополнительные траты с бюджета... Задержанная в Польше Виктория Князева и три ее спутника возвратились в Украину. Деньги изъяты - Цензор.НЕТ 8886
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полякы бабкы взялы и завернулы хлопакив
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и Князева Аваков после этого ещё к себе на должность берёт советником как натыренное бабло за границу вывозить???
смотрю при Зеленском уже вообще ничего не стесняются )))
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князев вчера подал в отставку,
убрал рыло от кормушки
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ЭТО НЕ ЛЮДИ ,ЭТО СКОТЫ ,ОНИ ГРАБЯТ СВОЮ СТРАНУ НАХОДЯЩУЮСЯ В ВОЙНЕ ,ЕСЛИ ПО ЧЕСНОКУ ИХ НАДО К СТЕНКЕ СТАВИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Оставила семью без сбережений, нельзя бабам деньги доверять!
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Видимо нашим погранцам была команда не трогать, а кто то разозлился и слил полякам Задержанная в Польше Виктория Князева и три ее спутника возвратились в Украину. Деньги изъяты - Цензор.НЕТ 9576
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вот почему подал в отставку, корупционер князев
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нормально так Князєва на бабло кинули, а то він думав що то тільки йому можна )))
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Ні чого святого у поляків ! Відібрали пенсійне пособіє у Князєва ! Він ще приїде на заробітки, персики збирать !Він їм , не подарує !😈
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