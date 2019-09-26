EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  1789  42
Все про:задержание (5511) Крым (21903) ФСБ (1385)

 ФСБшники схватили украинца на админгранице с оккупированным Крымом

Сотрудники российского погрануправления ФСБ сообщают о задержании гражданина Украины. Они утверждают, что украинец "попытался въехать по чужому паспорту" на оккупированный полуостров.

Мужчину задержали на крымском пункте пропуска "Джанкой", подконтрольном оккупационным службам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что следовал в Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой утерял. Молодой человек планировал вернуть документ истинному владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом", – сообщили в ведомстве оккупантов.

В управлении ФСБ возбудили в отношении мужчины уголовное дело, ему "избрана мера пресечения" в виде заключения под стражу.

Имя и фамилия арестованного не сообщаются.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым", - Волкер

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с оккупированным Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают контактов с оккупантами.

Источник: https://censor.net.ua/n3150665
 
 
 Топ комментарии
 
В путінсько-фашистську Росію? На заробітки!? І був заарештований? Туди йому й дорога.
 показать весь комментарий
 
Чого швендяти на окуповану мокшами територію?
 показать весь комментарий
 
Долпойоп вдвойне.
Правильно, что поехал, правильно, что поймали...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ФСБшники схватили украинца на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 3539 В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что следовал в Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой утерял. Зелебобик ехал на заработки в Крым ФСБшники схватили украинца на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 4842
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не, это пебил воспользовался пэциным безвизом с торговым партнером.
 показать весь комментарий
 
 
Таких придурків не можна міняти на конкретних "іхтамнєтов". Нехай гниють у паРаші.
 показать весь комментарий
 
 
Заробитчане за квартирами в плен повалили! ибо какого х*я?
 показать весь комментарий
 
В путінсько-фашистську Росію? На заробітки!? І був заарештований? Туди йому й дорога.
 показать весь комментарий
 
 
Долбак, поехавший подрабывать у врага на оккупированной территории получил то, что ему и положено: оккупантскую тюрьму.
 показать весь комментарий
 
 
Долпойоп вдвойне.
Правильно, что поехал, правильно, что поймали...
 показать весь комментарий
 
 
То не украинец, то хохол. Украинец в паРашу на заработки не поедет
 показать весь комментарий
 
 
мелитополь ватный до ужаса просто
 показать весь комментарий
 
 
Почему только мелитополь. 73% по всей Украине оказалось ватных зебилов.
 показать весь комментарий
 
Ну и кто этому тупню доктор, что он попер под чужим пачпортом? И где были глаза наших погранцов, если он и в правду под чужим паспортом ехал?
 показать весь комментарий
 
 
"ФСБшники схватили украинца на админгранице с оккупированным Крымом" - не только в паРаше изобилии дебилов, в Украине их тоже, к сожалению, хватает.
 показать весь комментарий
 
 
Лізуть козли у мордор, а тоді ниють щоб їх міняли.Замість того щоб у 25років захищать країну від окупанта,воно лізе до того окупанта в найми. От нехай тепер падло вибирається як хоче. ФСБшники схватили украинца на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 2870
 показать весь комментарий
 
 
и будут этого гуся мелитопольского на сепарню малоросскую менять.....
давно надо закрыть и кпвв с бамбасом и раской федераскрй.
 показать весь комментарий
 
 
Агентурна база для ФСБ.
Буде чекати обміну.
Вітьок Медвядчюк шевелі памядорамі.
 показать весь комментарий
 
 
У Крим ..на заробітки..у вересні?!! По чужому паспорту?!! про що розповів прикордонникам))) це безумовно людина з хворою психикою.
 показать весь комментарий
 
 
После того как они попадают в плен, им квартиры в Киеве дают!
 показать весь комментарий
 
Кацапи можуть схопити кожного і призначати винним. Ну коли вже дійде?
 показать весь комментарий
 
 
Закрити нах на років 7 що б іншим украінцям була навучка,бо некуй шастати до того Козлостану
 показать весь комментарий
 
 
Потом за это дебильное животное,кацап Пуйло будет выменивать своих усских боевиков террористов.
 показать весь комментарий
 
 
Дурачков , которых мало, оказыватца много??
Гриб2.0??
Потом - палитический: лечите за поребриком и квартиру(??)..
🤣🤣
 показать весь комментарий
 
 
С чужим паспортом? Ну он же не якут узкоглазый и не китаец, ну типа они все на одно лицо
 показать весь комментарий
 
Отак зеленський втрачає свій електорат. ..
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво- як вважати- це перемога ФСБ, що схопили

чи перемога СБУ- що позбулися?
 показать весь комментарий
 
 
Давайте обменяем его не террориста какого-нибудь.
 показать весь комментарий
 
 
Потом на этого дегенерата снова важного свидетеля поменяют
 показать весь комментарий
 
и ведь такого утырка будут менять на полноценную колерованую русню.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх