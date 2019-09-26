 ФСБшники схватили украинца на админгранице с оккупированным Крымом

Мужчину задержали на крымском пункте пропуска "Джанкой", подконтрольном оккупационным службам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что следовал в Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой утерял. Молодой человек планировал вернуть документ истинному владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом", – сообщили в ведомстве оккупантов.

В управлении ФСБ возбудили в отношении мужчины уголовное дело, ему "избрана мера пресечения" в виде заключения под стражу.

Имя и фамилия арестованного не сообщаются.

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В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с оккупированным Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают контактов с оккупантами.