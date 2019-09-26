 Пенс планировал визит на инаугурацию Зеленского, но отменил его из-за Трампа, - отчет сотрудника спецслужб США

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете информатора американских спецслужб.

"Я узнал от американских чиновников, что примерно 14 мая президент проинструктировал вице-президента Пенса отменить запланированный визит в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая. Вместо него делегацию возглавил секретарь по энергетике Рик Перри", - сообщил сотрудник спецслужб.

По его словам, чиновники сообщили ему, что Трамп якобы не хочет встречаться с Зеленским до тех пор, пока он не увидит, как тот "решит действовать", став президентом.

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Напомним, 15 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского возможно приедет вице-президента США Майк Пенс.

Напоминаем, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.