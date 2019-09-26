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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3009) Трамп (2447) Пенс (77)

 Пенс планировал визит на инаугурацию Зеленского, но отменил его из-за Трампа, - отчет сотрудника спецслужб США

Президент США Дональд Трамп решил отменить визит вице-президента Майкла Пенса на инаугурацию президента Владимира Зеленского, поскольку решил понаблюдать за линией поведения последнего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете информатора американских спецслужб.

"Я узнал от американских чиновников, что примерно 14 мая президент проинструктировал вице-президента Пенса отменить запланированный визит в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая. Вместо него делегацию возглавил секретарь по энергетике Рик Перри", - сообщил сотрудник спецслужб.

По его словам, чиновники сообщили ему, что Трамп якобы не хочет встречаться с Зеленским до тех пор, пока он не увидит, как тот "решит действовать", став президентом. 

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Напомним, 15 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского возможно приедет вице-президента США Майк Пенс.

Напоминаем, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150663
 
 
 Топ комментарии
 
А если бы Порошенко сейчас был президентом, новости выглядели бы так :
"Украина и США договорились о новом пакете военной помощи. Миссия МВФ в Киеве увенчалась успехом. Принято решение о новых санкциях к РФ. Увеличен товарооборот с Европой."
(C)
@Rooftop564
🤔
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все и должны решать 73%, потому что по законам демократии меньшинство долдно подчиняться большинству.
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про порошенко нужно забыть как предавшего надежды и энтузиазм нации...
вот раздражают хвалебные оды ему....
из за него страна сейчас в этой зеленой плесени....
профукал он постепенно все, начиная от самого 2014-го года...
и то что Зе полный отстой, не только не добавляет порошенко баллов, а наоборот усугубляет его вину...
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А зелекторат решил, что мировые лидеры будут смотреть на то, как на форумах всё решают 73%.
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все и должны решать 73%, потому что по законам демократии меньшинство долдно подчиняться большинству.
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Т.е. все 73% решили, что Цемаха надо отдавать?
Все 73% решили, чтобы Рябошапка был карманным прокурором у Зелемойского?
Зеб, ты не попутал демократию с охлократией?
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А если бы Порошенко сейчас был президентом, новости выглядели бы так :
"Украина и США договорились о новом пакете военной помощи. Миссия МВФ в Киеве увенчалась успехом. Принято решение о новых санкциях к РФ. Увеличен товарооборот с Европой."
(C)
@Rooftop564
🤔
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Шо ш ты 5 лет не ездил за ПДЧ, если так просто?
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про порошенко нужно забыть как предавшего надежды и энтузиазм нации...
вот раздражают хвалебные оды ему....
из за него страна сейчас в этой зеленой плесени....
профукал он постепенно все, начиная от самого 2014-го года...
и то что Зе полный отстой, не только не добавляет порошенко баллов, а наоборот усугубляет его вину...
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твой мародер уже никогда не будет президентом Украины, можешь расслабиться.
А фантазировать ты можешь сколько угодно. 5 лет кушал обещания, теперь можешь питаться фантазиями.
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правильно! бо скоро сам Трамп приїде до України
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я уже начинаю понимать, почему вы там провалили какой то конкурс адвокатов...
видимо даже для Украины вас оказалось too much..
тока не в обиду, шо бы...
тьху 7 раз....
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рыжий зеленого любит - но не всегда и местами.
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Слушай, а ты еще в теме об аресте жены Князева не поздравил панамского мародера с днюхой. Давай бегом, а то парторг фронтовые 100 грамм не нальет Пенс планував візит на інавгурацію Зеленського, але скасував його через Трампа, - звіт співробітника спецслужб США - Цензор.НЕТ 8039

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