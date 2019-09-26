 Чиновник Житомиргаза, требуя 12 тыс. грн взятки, отключил от газоснабжения улицу районного центра, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от местного жителя, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке. Несмотря на то, что наличие этой сети не было отражено в земельной документации на участок и никаких предупредительных знаков газовщиками установлено не было, главный инженер оценил вопрос в 12 тыс. гривен в собственный карман. Для устрашения злоумышленник на несколько дней противоправно отключил от газоснабжения всю улицу и угрожал выставить официальный счет за повреждение газовой сети минимум на 40 тыс. гривен.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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